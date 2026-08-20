Ataque de Rusia contra Kyiv deja al menos 12 muertos y daña un hospital infantil, según el alcalde de la ciudad

Al menos una docena de personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque ruso “masivo” contra Kyiv…

Al menos una docena de personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque ruso “masivo” contra Kyiv durante la noche del jueves, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Según las autoridades locales, los ataques aéreos dañaron un hospital, una escuela, edificios residenciales y varios almacenes en toda la ciudad.

Los productores de CNN en la capital ucraniana escucharon varias explosiones y vieron humo sobre la ciudad, mientras la alerta de ataque aéreo se prolongaba durante horas.

En un video difundido por la agencia de noticias Reuters, enormes incendios iluminaron el cielo nocturno sobre la capital.

El Ministerio de Defensa ruso anunció en Telegram el lanzamiento de un “ataque masivo con armas de alta precisión” contra instalaciones militares, un centro de transporte y logística y almacenes en la ciudad de Kyiv y la región circundante.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que “los rusos se prepararon durante mucho tiempo y combinaron diversos tipos de proyectiles, misiles de crucero y drones para infligir el mayor daño posible a la infraestructura civil”.

Los equipos de rescate habían sacado a dos personas de entre los escombros y seguían trabajando para mitigar las consecuencias del ataque, que causó daños en más de 12 lugares de la ciudad, según informaron los servicios de emergencia. Los bomberos trabajaban para extinguir los grandes incendios.

Según Klitschko, las ventanas de un hospital infantil en el distrito de Solomianskyi resultaron destrozadas.

Entre los fallecidos se encontraba un hombre del distrito de Brovary, según declaró Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional de Kyiv.

Según Zelensky, fuera de Kyiv, Rusia también atacó la infraestructura de gas en la región de Cherníhiv y un paso fronterizo con Moldavia en la región de Odesa.

Durante los ataques contra Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rumania informó que un dron ruso se estrelló en su territorio, aterrizando en una zona deshabitada del condado de Tulcea, cerca de la frontera con Ucrania, según Reuters. Los drones rusos han violado repetidamente el espacio aéreo rumano a lo largo de la guerra.

Mientras tanto, Polonia anunció que había iniciado operaciones de aviación militar preventivas para proteger su espacio aéreo durante los ataques, según informó Reuters.

Mientras Moscú ha estado atacando Ucrania casi todas las noches, Kyiv también ha intensificado su ofensiva, lanzando más de 800 drones contra Rusia el domingo en uno de sus mayores ataques aéreos del conflicto.

La agencia estatal rusa TASS News afirmó que se trató del mayor ataque con drones ucranianos desde principios de año, y que muchos de los drones tenían como objetivo la zona de Moscú donde reside gran parte de la élite rusa.

El martes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que interceptó y destruyó 791 drones ucranianos durante la noche, en otro importante ataque lanzado por Kyiv.

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