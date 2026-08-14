Al estilo Bukele: el presidente de Chile anuncia el traslado por tierra de cerca de 300 reos a nueva cárcel en Talca

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves el traslado por vía terrestre de al menos 300 reclusos…

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves el traslado por vía terrestre de al menos 300 reclusos considerados de “alta peligrosidad” hacia la nueva cárcel “La Laguna” de Talca, en la región chilena del Maule, unos 250 kilómetros al sur de Santiago, donde también se encuentran líderes e integrantes de bandas relacionadas al crimen organizado.

“Tenemos que lograr un cambio radical en cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo”, aseguró Kast en una rueda de prensa desde Talca.

La operación de la Gendarmería chilena, denominada “Cancerbero” por las autoridades, contempló el traslado de reclusos desde diversos recintos penitenciarios, como los de Arica y Tarapacá (en el norte de Chile), Los Lagos (en el sur) y también Puente Alto, Colina 1 y Colina 2 de la región Metropolitana de Santiago.

“A partir de hoy, comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile”, agregó Kast.

El mandatario de ultraderecha explicó que utilizaron todos los medios disponibles para garantizar un traslado seguro y que los delincuentes con alto compromiso social tendrán un régimen de segregación estricta en el nuevo recinto penitenciario, donde se espera que sigan llegando más reclusos en los próximos días.

La cárcel “La Laguna” fue inaugurada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric y tuvo una inversión cercana a las 1.400.000 UF (aproximadamente unos US$ 62.000.000), con una capacidad para 2.320 personas privadas de libertad en una superficie de 63.570 m².

El recinto cuenta con 14 módulos, más de 1.500 cámaras de seguridad, sistemas de bloqueos para celulares, detectores de metales, explosivos y drogas; y con servicios básicos como alimentación, salud, lavandería y programas de reinserción social.

“Esto no es de un día para otro, pero sí dando pasos seguros para recuperar la seguridad, que es la primera prioridad de nuestros compatriotas. Y eso es lo que se está dando ahora, en una señal clara al crimen organizado y al terrorismo”, concluyó Kast.

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