Acusada e indultada por los disturbios del Capitolio busca recuperar la multa que pagó. El Departamento de Justicia dice no

Tras el prolongado fracaso del fondo de US$ 1.776 millones destinado a indemnizar a quienes se consideraban víctimas de la…

Tras el prolongado fracaso del fondo de US$ 1.776 millones destinado a indemnizar a quienes se consideraban víctimas de la presunta “instrumentalización política del sistema judicial” por parte del Gobierno, los fiscales sostienen que no están obligados a devolver el dinero de la multa a una acusada de los sucesos del 6 de enero de 2021 que ya ha sido indultada.

Esto es debido a que ella nunca apeló su condena.

Los fiscales han adoptado un criterio estricto sobre quién reúne —y quién no— los requisitos para obtener dicho reembolso o la condonación de las multas incluidas en las sentencias de los acusados ​​del 6 de enero, destinadas a financiar las reparaciones del Capitolio por los daños causados ​​durante el ataque.

La lucha del Departamento de Justicia por retener los US$ 2.000 de multa pagados por Felicia Konold —una mujer de Arizona que se declaró culpable de obstruir la labor de las fuerzas del orden durante el ataque— contrasta con el polémico esfuerzo del Gobierno por indemnizar al mismo grupo de personas que, según Trump, fueron víctimas de la instrumentalización del Departamento de Justicia.

CNN intentó contactar a Konold para conocer su opinión.

Como parte de un complejo acuerdo entre el IRS y el presidente Donald Trump respecto a la filtración de su información fiscal en 2020, el Departamento de Justicia anunció a principios de este año la creación de un fondo de casi US$ 1.800 millones para las presuntas víctimas de procesos judiciales instrumentalizados en el pasado. El fondo fue rápidamente criticado por legisladores republicanos y demócratas, y se convirtió en un punto de conflicto en la larga batalla por la confirmación en el Senado de Todd Blanche, secretario interino, para asumir formalmente la dirección del Departamento de Justicia.

Los legisladores centraron sus críticas en la posibilidad de que el fondo se utilizara para indemnizar a quienes atacaron el Capitolio y obligaron a todo el Congreso a evacuar por motivos de seguridad.

Blanche, quien anunció que el fondo sería cancelado poco después de su creación, terminó cediendo a las exigencias de un pequeño grupo de senadores republicanos y declaró bajo juramento que el fondo quedaba anulado.

En su lugar, el secretario de Justicia interino ha sugerido que las presuntas víctimas podrían presentar demandas civiles para obtener indemnizaciones por supuestos agravios pasados ​​cometidos por el organismo; una estrategia que ha dado resultados positivos a varios aliados de Trump en los últimos meses.

Más allá de las cuestiones sobre futuras compensaciones para los condenados por el ataque —y ahora indultados—, algunos participantes de los sucesos del 6 de enero han intentado recuperar los fondos que pagaron como parte de su sentencia para financiar las reparaciones multimillonarias del Capitolio.

Konold, una de estas personas, se unió a un grupo de Proud Boys que marchaba hacia el Capitolio el día del ataque y fue de las primeras en romper las barreras policiales. Fue condenada a 45 días de prisión y se le ordenó pagar la multa.

El jueves, los fiscales señalaron en un escrito judicial que Konold “no puede obtener la devolución de estos fondos porque su condena era firme en el momento del indulto y no ha sido anulada”.

Otros participantes en el ataque que apelaron sus condenas han recibido el visto bueno del Departamento de Justicia para dejar sin efecto los pagos. En documentos judiciales, los fiscales han sostenido que, si había una apelación pendiente cuando Trump indultó a un participante en los disturbios, este ya no estaba obligado a realizar el pago.

El Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Washington está evaluando la cuestión después de que un pequeño grupo de participantes en los disturbios del 6 de enero —cuyas condenas no eran firmes antes de los indultos generalizados de Trump— luchara por recuperar los pagos.

En agosto del año pasado, un juez federal emitió el primer fallo a favor de que una acusada por los sucesos del 6 de enero recuperara el dinero que pagó como multa.

En un escrito donde explicaba su decisión, el juez John D. Bates señaló que no había declarado a la acusada, Yvonne St. Cyr, “inocente de los delitos por los que fue condenada”.

“A veces, se requiere que un juez haga lo que la ley exige, incluso si ello parece contradecir lo que la justicia o los instintos iniciales de uno podrían sugerir”, escribió Bates.

The-CNN-Wire

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