Abogado de Max Miller se disculpa por divulgar imagen “sensible” de la hija del congresista

Mientras el representante republicano Max Miller enfrenta presiones —incluso de su exsuegro, el senador Bernie Moreno— para que retire su…

Mientras el representante republicano Max Miller enfrenta presiones —incluso de su exsuegro, el senador Bernie Moreno— para que retire su candidatura a la reelección debido a acusaciones de abuso, el abogado del congresista por Ohio se disculpó por divulgar una imagen “sensible” de su hija en los documentos que Miller compartió públicamente.

Poco antes de publicar el domingo en redes sociales un enlace con cientos de mensajes, videos e imágenes relacionados con su exesposa, el congresista de Ohio dijo que una de sus principales motivaciones para hacer públicos los detalles de su divorcio y de la disputa por la custodia de su hija era proteger a la menor.

“Esto no se trata de defenderme”, dijo Miller durante una transmisión en vivo antes de compartir el material. “Estoy hablando como padre, tratando de proteger a nuestra hija”.

Sin embargo, la carpeta de Dropbox que Miller compartió con sus casi 60.000 seguidores en X contenía información sensible y sin editar de su propia familia, incluida una imagen en la que aparecía su hija de dos años desnuda. La fotografía formaba parte de la documentación relacionada con una investigación sobre una lesión que sufrió la menor.

Miller difundió esos documentos mientras intentaba defenderse de las acusaciones de violencia doméstica hechas por su exesposa. “Voy a usar mi plataforma para compartir los hechos de una manera muy genuina”, dijo durante la transmisión.

La inclusión de la imagen, que permaneció disponible públicamente durante al menos un día antes de ser retirada, llevó al equipo legal de la exesposa de Miller, Emily Moreno, a exigir explicaciones sobre cómo se difundió ese material. También provocó la indignación de Bernie Moreno, quien ya había dicho que su exyerno no debería seguir ocupando un escaño en el Congreso.

Miller dijo este martes que pedirá al Comité de Ética de la Cámara de Representantes que lo investigue “para limpiar mi nombre de estos terribles ataques contra mí y mi familia”.

“No tengo absolutamente nada que ocultar. Entregaremos al comité todos los documentos necesarios para un examen detallado”, afirmó.

Mientras las acusaciones de violencia doméstica contra Miller han cobrado notoriedad en los últimos días, aliados del presidente Donald Trump han estado presionando al mandatario para que convenza al congresista de abandonar su campaña de reelección, informó CNN el lunes.

Hasta ahora, sin embargo, Miller ha insistido en que seguirá en la contienda y ha negado las acusaciones formuladas por su exesposa.

En una carta dirigida al abogado de Miller y obtenida por CNN, el equipo legal de Emily Moreno señaló que la publicación con el enlace a la carpeta había acumulado más de 204.000 visualizaciones hasta la tarde del lunes.

“Consideramos este asunto con la máxima seriedad y esperamos que usted y su cliente hagan lo mismo”, escribieron los abogados de Moreno.

El abogado de Miller, Aaron Minc, asumió la responsabilidad por la inclusión de la imagen en el enlace en un comunicado enviado a CNN.

“Lamentablemente, pasé por alto las últimas tres páginas de un documento de más de 40 páginas que contenía información sensible”, dijo Minc. “Fue completamente involuntario y un error. En cuanto descubrí el problema, el lunes por la mañana, corregí el archivo de inmediato”.

Minc dijo que revisó los documentos “en múltiples ocasiones” para asegurarse de que no se incluyera información potencialmente sensible en la versión pública, como el nombre de la menor. Sin embargo, una versión anterior del archivo público revisada por CNN incluía el nombre de la niña decenas de veces, además de información sobre pagos a proveedores de servicios médicos y varias fotografías de la menor.

“Lamento sinceramente lo ocurrido con el congresista Miller, con la señora Moreno, con ambas familias y, especialmente, con su hija. Me arrepiento profundamente de este error”, afirmó el abogado.

Las imágenes formaban parte de un intercambio de mensajes entre Moreno y Miller en febrero de 2025, mientras coordinaban la custodia de su hija. En uno de los mensajes, enviado el 18 de febrero, Emily Moreno dijo que había notado un gran hematoma en la niña mientras la bañaba. Miller pidió ver una fotografía de la lesión —que resultó ser una fractura de clavícula— y Moreno le envió una imagen enfocada en el hematoma, pero en la que también aparecía la menor parcialmente desnuda.

Esa lesión dio lugar a una investigación policial que concluyó sin que se presentaran cargos.

El nuevo episodio ocurre antes de una fecha clave para la campaña de reelección de Miller. Según la oficina del secretario de Estado de Ohio, si Miller retiraba su candidatura antes del cierre de la jornada laboral de este martes, se celebraría una elección primaria especial para cubrir la vacante de la nominación republicana.

Sin embargo, si se retirara después de ese plazo, los líderes del partido tendrían un margen muy reducido para reemplazarlo. La fecha límite para sustituir su nombre en la papeleta es el 10 de agosto, pero el partido debe avisar con dos días de anticipación antes de celebrar la reunión en la que elegiría a un nuevo candidato.

Miller dijo a CNN en un mensaje de texto este martes por la mañana que Trump lo llamó el lunes y que “nunca me pidió que me retirara”.

Al ser consultado sobre si todavía planea buscar la reelección, Miller respondió que “nada cambió”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.