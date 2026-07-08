Uno de estos ocho países será campeón del mundo: ¿cuáles son las chances de cada uno?

El Mundial más extenso y difícil de la historia está llegando a sus fases finales. 48 equipos, tres países, largas…

El Mundial más extenso y difícil de la historia está llegando a sus fases finales. 48 equipos, tres países, largas distancias, calor extremo y muchísimos cambios. Muchísimos cambios, para que poco cambie.

Si evaluamos qué selecciones han llegado a los cuartos de final, no hay demasiadas sorpresas. La mitad de los sobrevivientes ya conocen lo que es levantar la Copa del Mundo: Argentina, Francia, España e Inglaterra. Ninguno se enfrenta entre sí y son favoritos en sus choques.

Entonces, es perfectamente posible que los semifinalistas estén entre los habituales. Si Bélgica y Marruecos logran avanzar, tampoco será su debut entre los mejores cuatro. Si miramos cómo estaba el ranking FIFA antes de que comience el torneo, esos seis equipos estaban en el top 10. Noruega y Suiza apuestan a dar el golpe y claramente tienen con qué.

Francia sigue al tope de las favoritas a ganar el Mundial. Llegó como una de las tres candidatas más serias a levantar el trofeo y desde que desembarcó en Norteamérica no hizo más que revalidar esos pronósticos.

Fue campeón en 2018, subcampeón en 2022 y viene con un paso arrollador en este torneo: junto con Argentina, es el único que ha ganado todos los partidos de esta copa.

Tiene el plantel con mayor poder ofensivo: Mbappé es la estrella y goleador, Olise es la joven promesa y el socio ideal, y Dembelé, ganador del Balón de Oro, aporta goles desde el costado derecho. Además, tiene un gran recambio, es fuerte en todas las líneas y su entrenador ya disputó tres finales mundialistas (una como jugador y dos como técnico).

Tiene la mezcla perfecta de talento, juventud, experiencia y ambición.

En el simulador de resultados que lanzó CNN, el 23,5% de los usuarios eligió a España como la principal candidata a ser campeona del mundo. Los dirigidos por De la Fuente quieren darles la razón y están encaminados a hacerlo.

A pesar de los pronósticos iniciales, que mostraban a los ibéricos como un conjunto que brillaba especialmente por su faceta ofensiva, su desempeño defensivo en esta competición ha sido brillante. No han recibido un solo gol. Eso los ha llevado a romper el récord histórico de vallas invictas en los Mundiales: cinco partidos en 2026 y el último de Qatar 2022 (donde empataron 0 a 0 y se despidieron por perder en los penales ante Marruecos). En la solidez defensiva, este equipo se parece al campeón de Sudáfrica 2010, que sólo recibió un gol ¿se repetirá la historia?

Los españoles han ido de menos a más en esta edición y todavía no hemos visto la mejor versión de Lamine Yamal. Es decir, España tiene tanto talento que, aún sin el brillo de su estrella más grande, han llegado a estar entre los ocho mejores. La mala noticia que preocupa a los europeos es la lesión de Nico Williams, su otra arma letal. Pero, por ahora, parecen no extrañarlo demasiado.

El vigente campeón del mundo no estaba en el podio de la audiencia de CNN, pero, junto a Francia, son los únicos que han ganado todos los partidos que jugaron. Aunque es cierto también que Argentina ha enfrentado rivales de menor calibre que España y Francia. Ganó con tranquilidad su grupo, sufrió más de la cuenta con Cabo Verde y tuvo una remontada épica ante Egipto.

Argentina es un equipo que siempre sufre antes de disfrutar. Ese como si fuese parte de su ADN, como relataban los tangos del siglo pasado: “primero hay que saber sufrir”. De los tres, el conjunto sudamericano fue el que más padeció para llegar a cuartos de final.

Cuenta con un arma que ningún otro equipo tiene: Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. A los 39 años lidera la tabla de goleadores, no solo histórica, sino también de la competencia actual. Este ya es el Mundial en el que más convirtió, con ocho goles en cinco partidos. Su influencia es innegable y, a pesar de ser predecible, parece inevitable también.

El equipo ha tenido altibajos y varios jugadores que llegaron al límite desde lo físico. Por momentos cae en una messidependencia, pero tiene talento de sobra en la plantilla para ayudar a su capitán. El gol de Enzo Fernández ante Egipto es una muestra de ello.

El otro plus que tiene este plantel es que sabe manejar la presión y no baja los brazos hasta el último segundo. Argentina no va a regalar la copa fácilmente.

Los inventores del fútbol tienen una oportunidad muy grande de bordar la segunda estrella arriba de su escudo. También llegaron al Mundial de Norteamérica como candidatos y aquí están, liderados por Harry Kane, uno de los mejores futbolistas de la historia de su país, quien ya anotó seis tantos. Eliminaron a un difícil México en el Estadio Azteca, sufriendo, pero sin necesidad de recurrir al tiempo extra.

Jude Bellingham es la otra estrella del equipo. El mediocampista del Real Madrid tiene un despliegue y una llegada al gol únicos en el mundo. El plantel cuenta con muchas variables, experiencia y recursos. Como punto débil, depende demasiado de su capitán para convertir y es una de las selecciones con más presión para volver a salir campeón después de 60 años.

A nadie debería sorprender que Marruecos esté entre los mejores ocho seleccionados del mundo. En Qatar 2022 llegó a semifinales. donde fue eliminado por el mismo rival que ahora enfrentará en cuartos de final: Francia. Obtuvo la medalla de bronce en París 2024 y fue campeón del mundo Sub20 en 2025. El crecimiento del fútbol marroquí es exponencial y ahora va a enfrentar su desafío más complejo.

Es, sin dudas, la mejor selección africana de la historia. Está liderada por Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta y bicampeón de la Champions League con el PSG. Brahim Díaz es otra de las figuras de este equipo. El mediocampista nacido en España y que juega en el Real Madrid tiene el pulso eléctrico del equipo. Cuando toma el balón, los espectadores se paran de sus butacas.

Además, cuenta con un arquero veterano y confiable como Yassine Bounou, y tiene una característica que no tienen los demás: reparte los goles entre varios jugadores. Esa es una ventaja interesante en un torneo en el que los goleadores están concentrando la mayoría de los tantos.

Erling Haaland ha guiado el remo de la barca noruega hasta cuartos de final. El temible delantero del Manchester City se hizo cargo del peso de su figura y lleva siete goles en cinco partidos. No necesita participar activamente del juego para convertir y parece transitar el Mundial con relajación. Muchos lo han descubierto durante esta competición por su carisma y su intensa actividad en redes sociales.

Los escandinavos también cuentan con Ødegaard, mediocampista clave en el Arsenal subcampeón de Europa, que aquí es el encargado de manejar los hilos ofensivos.

Hay un factor clave que juega a favor de Noruega: no tiene la misma presión que otras selecciones. Su campaña ya es la mejor de la historia de su país y viene de eliminar al pentacampeón del mundo, Brasil.

Además, su festejo entre jugadores y aficionados ya es la sensación del torneo. Buscará repetirlo este sábado ante Inglaterra en Miami. Será interesante ver el duelo entre la estrella noruega y los defensores ingleses. ¿Quién sacará provecho de conocerse tanto?

Bélgica viene de aplastar el “sueño americano”. Es una de esas selecciones a las que el fútbol les debe algo, ya que llegaron dos veces a semifinales de una Copa del Mundo (en 1986 y en 2018), pero nunca a la definición.

Este plantel cuenta con varias figuras que estuvieron entre los mejores del planeta, pero no llegan en la cima de sus carreras, aunque hay un interesante recambio generacional.

Thibaut Courtois fue elegido mejor arquero en Rusia 2018, pasó a defender el arco del Real Madrid (donde ganó todo) y se mantiene firme hace ocho años. La última temporada del conjunto blanco no fue la mejor, pero el portero de 34 años sigue siendo titular indiscutido. Kevin De Bruyne dejó el Manchester City en 2025 después de 10 años en los que logró instalarse como uno de los jugadores más destacados a nivel global. Ya tiene 35 años y, por ahora, no ha brillado tanto en este torneo. Romelu Lukaku es el máximo goleador belga en la historia y supo ser uno de los centrodelanteros más peligrosos de la liga italiana. A pesar de sus 33 años y de haber sido suplente en cuatro de los cinco juegos de este Mundial, es el máximo artillero del equipo, con tres goles.

Los rostros de la renovación son Leandro Trossard, pieza clave del Arsenal, Youri Tielemans, mediocampista campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, y Jérémy Doku, joven extremo del Manchester City. Los belgas tienen recursos suficientes para preocupar a España, que va de favorita. Después de eso, cualquier cosa puede suceder.

Suiza logró clasificarse a cuartos de final por primera vez en 72 años. Viene de eliminar por penales a Colombia con una destacada actuación de su arquero Gregor Kobel.

Es un equipo ordenado, que defiende bien y que está dando la sorpresa.

Pudo superar a los sudamericanos a pesar de no contar con Johan Manzambi, su jugador más talentoso, por una lesión sufrida previo al choque de octavos de final. Su presencia ante Argentina todavía está en duda.

Sin embargo, los suizos tienen una columna vertebral bien definida y una organización táctica que los convierten en un equipo incómodo para cualquiera. Además de un muy buen arquero, Manuel Akanji es sólido en defensa y ordena al equipo. Es claro que no llegan como favoritos al choque ante la Argentina de Messi, pero el conjunto dirigido por Scaloni ha demostrado que, a veces, le resultan más incómodos los partidos ante selecciones que se meten atrás y juegan de contragolpe.

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