Un importante ataque ruso contra Kyiv deja más de una decena de muertos, según el alcalde

Rusia lanzó un ataque masivo contra Kyiv durante la noche, destruyendo edificios residenciales y matando a más de una docena…

Rusia lanzó un ataque masivo contra Kyiv durante la noche, destruyendo edificios residenciales y matando a más de una docena de personas en ataques que el ejército de Moscú calificó de represalia por los ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó cerca de 500 drones y decenas de misiles contra el país en un “ataque combinado masivo”, apuntando simultáneamente a la capital desde diferentes direcciones. Si bien la mayoría de los misiles y drones fueron interceptados, un total de 33 proyectiles impactaron en el objetivo.

Al menos 13 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en los ataques, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y agregó que las operaciones de búsqueda y rescate aún continúan.

Según Zelensky, los ataques dañaron más de 20 lugares en toda la ciudad, “la mayoría de ellos edificios residenciales comunes”, así como una estación de ambulancias, un instituto de investigación, un hotel y otros negocios.

“Fue una noche terrible para Kyiv”, dijo el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klitschko.

La destrucción más significativa se produjo en un edificio residencial en Darnytskyi, al sureste de la capital, parte del cual quedó literalmente arrasado, declaró Klitschko. Los rescatistas continúan buscando personas bajo los escombros, entre ellas una niña de 15 años y su familia, añadió.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que sus fuerzas armadas lanzaron un “ataque masivo utilizando armas de alta precisión y largo alcance”, incluidos drones, en respuesta a los “ataques de Ucrania contra la infraestructura civil dentro del territorio ruso”.

Ucrania ha lanzado en el último mes una campaña de drones sin precedentes contra Rusia, con ataques de largo alcance contra la infraestructura energética que Zelensky ha presentado como una estrategia clave para obligar a Moscú a poner fin a la guerra.

Durante la madrugada del jueves, el ejército ucraniano anunció haber atacado una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, ubicada en Kstovo, a cientos de kilómetros al este de Moscú. También afirmó haber atacado un puente ferroviario sobre el río Donets, que según Ucrania utiliza Rusia para actividades militares, y un puesto de mando y observación ruso en Járkov.

El Ministerio de Defensa ruso anunció que interceptó y destruyó 327 drones lanzados desde Ucrania.

Rusia afirmó que sus últimos ataques tuvieron como objetivo infraestructuras militares y energéticas en Kyiv y las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy y Chernihiv, pero Ucrania declaró que la mayor parte de los daños se produjeron en infraestructuras civiles y edificios residenciales.

Fotos y vídeos mostraban incendios en edificios en ruinas, muchos de ellos bloques de apartamentos residenciales, y a los equipos de rescate buscando entre grandes montones de escombros.

“Exigimos respuestas internacionales contundentes. No solo palabras de condena, sino acciones concretas para detener el terrorismo ruso”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, advirtiendo que es probable que aumente el número de muertos.

Los ataques fueron precedidos por una petición de Zelensky el miércoles a los residentes para que tuvieran “especialmente cuidado” y prestaran atención a las sirenas antiaéreas, advirtiendo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había estado “preparando un ataque masivo contra Ucrania desde hacía algún tiempo”.

Los residentes se agolparon en las estaciones de metro el miércoles por la noche, preparándose para una larga jornada de huelgas. Las sirenas comenzaron a sonar alrededor de las 8 de la noche, hora local, y continuaron hasta bien entrada la mañana. El ataque duró 11 horas, según informaron las autoridades municipales.

Más de cuatro años después de la invasión rusa a gran escala, las ciudades ucranianas sufren ataques casi diarios de drones y misiles de Moscú. Pero las fuerzas de Kyiv también han encontrado la manera de contraatacar a su vecino, mucho más grande.

En una sola noche de la semana pasada, Rusia informó haber interceptado 660 drones en 12 regiones, lo que sugiere uno de los mayores ataques ucranianos de la guerra.

Esos ataques han penetrado más profundamente en Rusia, llevando la cruda realidad de la guerra a ciudades mucho más alejadas del frente.

Pero los devastadores ataques aéreos de Moscú contra Ucrania continúan.

A principios de junio, un ataque ruso en el corazón de Kyiv incendió un importante complejo monástico ucraniano, el Monasterio de las Cuevas de Kyiv (Kyiv Pechersk Lavra), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

The-CNN-Wire

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