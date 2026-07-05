Tiroteo en Brooklyn durante una parrillada por el 4 de Julio deja ocho heridos, entre ellos cuatro niños

Al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas de bala durante una parrillada por el 4 de Julio…

Al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas de bala durante una parrillada por el 4 de Julio en el barrio de Coney Island, en Brooklyn, este sábado, según informó la policía.

Mientras la familia celebraba en el patio de una vivienda, un hombre no identificado, vestido completamente de negro y con un pasamontañas del mismo color, se acercó a la cerca sobre Surf Avenue y disparó varias veces hacia el patio antes de huir a pie, dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, durante una conferencia de prensa este domingo.

Los agentes que respondieron al llamado, alrededor de las 10:35 p.m., encontraron a ocho personas con heridas de bala: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años; dos mujeres, de 21 y 25 años; y dos hombres, de 33 y 37 años, informó la Policía de Nueva York.

La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho; el niño de 6 años fue herido en el abdomen; y los otros tres menores recibieron impactos en una pierna o un muslo, según la policía.

La mujer de 21 años permanece en estado crítico, mientras que las otras siete víctimas están estables.

“No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestra disposición”, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. “Mientras acompañamos en su dolor a quienes tienen seres queridos heridos, renovemos también nuestro compromiso de construir una ciudad donde cada celebración sea segura y cada día festivo sea motivo de alegría”.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni confirmado un posible motivo del tiroteo. Sin embargo, Tisch dijo que no había indicios de que hubiera ocurrido una discusión o altercado durante la parrillada antes del ataque.

No obstante, señaló que la semana pasada ocurrió “un homicidio confirmado relacionado con pandillas” en la misma cuadra y que las autoridades investigan si existe algún vínculo entre ambos hechos.

En el lugar se recuperó un arma de fuego tipo TEC-9 con un cargador extendido, además de 10 casquillos percutidos, informó Tisch.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

En otro hecho ocurrido en Brooklyn, un detective de la Policía de Nueva York recibió un disparo poco después de las 4:00 a.m. de este domingo, cuando agentes se enfrentaron a un hombre armado de 18 años en el barrio de Crown Heights, quien se acercó a un vehículo policial sin identificación, informó Tisch.

El detective recibió el impacto en la parte posterior de su chaleco antibalas y no sufrió heridas de gravedad, dijo Mamdani. Según la comisionada, otro agente sufrió contusiones en el rostro y el hombro. El sospechoso fue reducido con una pistola eléctrica, desarmado y detenido, añadió el alcalde.

The-CNN-Wire

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