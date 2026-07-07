Tras decisión de EE.UU. de no renovar el T-MEC, Toyota anuncia que transferirá parte de su producción de México a Texas

La automotriz japonesa Toyota informó el lunes que transferirá parte de su producción de México a Estados Unidos hacia 2030.…

La automotriz japonesa Toyota informó el lunes que transferirá parte de su producción de México a Estados Unidos hacia 2030. El anuncio llegó en medio de la tensión comercial en América del Norte por la decisión de EE.UU. de no renovar por 16 años más el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Toyota dijo en un comunicado que la producción de su camioneta Tacoma pasará de su planta en el estado mexicano de Baja California (ubicado en la frontera con EE.UU.) a Texas, donde invertirá US$ 3.600 millones para ampliar su planta en San Antonio “con una segunda línea de ensamblaje de vehículos”. La inversión también será para “una nueva planta de ejes traseros que está próxima a entrar en funcionamiento”.

El traslado de la producción de la Tacoma será gradual, en un periodo de cuatro años, con miras a que se complete en 2030.

“Las nuevas instalaciones permitirán una mayor flexibilidad para la planta gracias a tecnologías de fabricación avanzadas y se alinearán con las operaciones generales de Toyota en Norteamérica. Toyota mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, y aboga por una rápida resolución del USMCA (las siglas en inglés del T-MEC) para que la región de Norteamérica sea competitiva a nivel mundial”, señaló la automotriz japonesa en el comunicado.

El T-MEC es el más reciente tema de enfrentamiento en materia comercial entre Estados Unidos y sus aliados de la región. La semana pasada, el Gobierno de Donald Trump comunicó que no renovaría el tratado de libre comercio de América del Norte por 16 años más en sus condiciones actuales.

“EE.UU. no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. Sin embargo, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”, indicó la delegación estadounidense que está revisando el tratado.

El T-MEC no se acaba por la decisión de EE.UU., sino que continuará con su vigencia original hasta 2036 y se revisará cada año en los temas más sensibles para los tres países, entre los que se encuentra la industria automotriz.

Trump dijo este martes en Truth Social que Toyota “se mudará” de México a EE.UU. y añadió: “Un asunto muy importante. ¡Los aranceles en acción!”.

Los aranceles han sido uno de los instrumentos con los que Estados Unidos, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha contratacado lo que para el Gobierno es un trato desigual en el comercio. Gran parte de la retórica de aranceles de Trump en 2025 se centró en restaurar empleos en fábricas de Estados Unidos, en particular en la industria automotriz. Según Trump, el libre comercio fue el resposable de destruir los trabajos en las fábricas del país.

Actualmente, bajo investigaciones de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, Estados Unidos impone aranceles a todas sus importaciones de automóviles, autopartes, acero y aluminio, lo que afecta directamente a la industria automotriz. Los autos que sean construidos con al menos 75 % de materiales elaborados en América del Norte están exentos de aranceles, pero, por ejemplo, si una empresa automotriz en EE.UU. quiere comprar autopartes producidas en México para cumplir con ese porcentaje regional, tiene que pagar los aranceles de la Sección 232.

Greg Abbott, gobernador de Texas, destacó la inversión de Toyota para la expansión de su planta en San Antonio —la cual inició operaciones hace 20 años— y aseguró que con ello se crearán 2.000 nuevos empleos.

“Esta inversión a la altura de Texas refleja la fortaleza de nuestra fuerza laboral y las ventajas comerciales inigualables que solo se encuentran en nuestro estado”, declaró Abbott en un comunicado.

Ante el anuncio de Toyota de su expansión en Texas, el Gobierno de México confirmó este martes que la automotriz japonesa transferirá “parte de la producción del vehículo Tacoma” de la planta en Baja California a las nuevas instalaciones en San Antonio.

Sin embargo, la Secretaría de Economía mexicana enfatizó que el traspaso de la producción será gradual, al tiempo que aseguró que Toyota mantendrá sus operaciones y empleos en México.

“Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2.800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Además de la Tacoma, la automotriz japonesa indicó que la inversión en Texas servirá para el ensamblaje de la Tundra, la Sequoia y de ejes traseros.

Sobre el futuro de la planta en Baja California a partir de 2030, la Secretaría de Economía dijo que “Toyota continúa en análisis” sobre esa situación.

Por otra parte, agregó que en los próximos días se anunciará una nueva inversión por más de US$ 500 de millones en México de una empresa automotriz, sin confirmar de cuál se trata.

The-CNN-Wire

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