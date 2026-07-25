Si otra civilización avanzada hubiera vivido en la Tierra antes que nosotros, ¿lo sabríamos?

Cuando el astrobiólogo Adam Frank entró en la oficina del científico de la NASA Gavin Schmidt, tenía lo que creía…

Cuando el astrobiólogo Adam Frank entró en la oficina del científico de la NASA Gavin Schmidt, tenía lo que creía que era la pregunta más extraña: ¿Los extraterrestres experimentan el cambio climático? Solo tomó unos momentos para que Schmidt lo superara en rareza.

Frank, profesor de la Universidad de Rochester que busca señales de vida en el universo, estaba investigando si las civilizaciones avanzadas inevitablemente provocarían cambios climáticos, tal como los humanos lo están haciendo ahora. Estaba mirando otros planetas, le dijo a Schmidt aquel día de 2017, “porque, por supuesto, sabemos que no ha habido otras civilizaciones en la Tierra”.

Schmidt lo interrumpió de inmediato. “¿Cómo lo sabes?”, preguntó.

Fue un momento de quiebre abrupto, dijo Frank, y eso llevó a los dos científicos a iniciar una investigación. Si una civilización avanzada hubiera vivido en la Tierra hace millones de años, se hubiera abastecido de energía y se hubiera autodestruido, ¿lo sabríamos? ¿Habrían dejado rastros de su presencia grabados en el registro de nuestro planeta?

Llamaron a la idea la “hipótesis silúrica”, en honor a una raza avanzada ficticia de reptiles en la serie de televisión “Doctor Who”, y publicaron un artículo sobre ello en 2018.

Es una idea que desafía la mente y que no solo mira profundamente al pasado de la Tierra, sino también muy lejos en su futuro, ya que los humanos cambian el clima de manera rápida y dramática al quemar combustibles fósiles. “Es un experimento mental, pero uno que expone nuestra potencial vulnerabilidad a nivel global”, dijo Katharine Hayhoe, científica atmosférica de la Universidad Tecnológica de Texas, quien no participó en la investigación.

La hipótesis silúrica plantea grandes preguntas sobre la trayectoria de las civilizaciones avanzadas y si todas aquellas que aprovechan la energía a escala global están destinadas a extinguirse, o si existe la posibilidad de vivir de manera sostenible y sobrevivir durante millones de años.

“Estas preguntas son totalmente relevantes para el momento exacto en el que estamos”, dijo Frank. “Estamos empujando al planeta hacia un nuevo régimen climático… sabemos que esto es cierto, ¿verdad? Sin embargo, no estamos haciendo nada al respecto”. La razón por la que Schmidt había estado reflexionando sobre la posibilidad de civilizaciones avanzadas previas en la Tierra era un evento ocurrido en el pasado profundo.

Hace unos 55 millones de años, el clima del planeta cambió drásticamente. Las temperaturas mundiales aumentaron hasta 8,3 °C y los ecosistemas colapsaron, mientras enormes cantidades de carbono que calienta el planeta llegaban a la atmósfera.

Este período, conocido como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno y registrado por primera vez en la década de 1990, pudo haber sido el resultado de una enorme erupción volcánica, o tal vez una liberación repentina de metano. Pero la razón exacta por la que ocurrió sigue siendo en parte un misterio. Lo que intrigaba a Schmidt eran las similitudes con lo que está ocurriendo ahora, mientras los humanos elevan las temperaturas y provocan extinciones.

Y no es el único cambio inexplicado en el pasado profundo del planeta que resuena con nuestro presente; otros períodos han visto océanos privados de oxígeno y aumentos bruscos de temperatura.

Lo más probable es que estos sean eventos climáticos naturales, pero ¿y si no lo fueran? ¿Cómo lo sabríamos? En su informe, Frank y Schmidt repasan la cadena de posibles evidencias que podrían existir en apoyo de una civilización avanzada pasada.

Hoy, solo alrededor del 1 % de la superficie terrestre está urbanizada y no tomaría mucho tiempo para que lo que hemos construido fuera borrado. Cuanto más atrás en el tiempo existió una civilización hipotética, más difícil sería encontrar evidencia directa, como objetos.

A lo largo de millones de años, el planeta se remodela a medida que las placas tectónicas se desplazan, los volcanes entran en erupción y la tierra se erosiona. El tramo de tierra a gran escala más antiguo de la Tierra es el desierto de Negev, en el sur de Israel, con unos 1,8 millones de años de antigüedad.

Las características superficiales pueden no aportar mucha evidencia, por lo que los científicos miraron los fósiles. No obstante, solo una fracción diminuta de las especies animales se fosiliza, y aún menos son encontradas. Los dinosaurios recorrieron la Tierra durante unos 180 millones de años, pero solo se han descubierto unos pocos miles de fósiles casi completos.

Podría ser fácil pasar por alto una civilización que solo existió durante 100,000 años, un simple parpadeo en la historia de 400 millones de años de la vida compleja en el planeta.

Luego, los investigadores consideraron las huellas dejadas por los cambios químicos. Piensa en el Gran Cañón, dijo Frank, donde puedes ver línea tras línea que representa diferentes edades de la Tierra. “Cada una de esas capas es roca triturada que conserva una memoria de cómo era la química de la Tierra en ese entonces”. Si una civilización anterior hubiera alterado la química del planeta —como los humanos lo han hecho al liberar enormes cantidades de contaminación por carbono—, podría haber un registro.

Los científicos también consideraron qué otras evidencias podrían dejar los humanos después de que nuestra civilización haya terminado, como las enormes cantidades de plásticos, así como hormonas artificiales para la agricultura y productos químicos persistentes, que no se descomponen en el medio ambiente. Todos estos podrían aparecer en sedimentos futuros, dentro de muchos millones de años. Lo mismo podría ocurrir con los metales pesados utilizados en la electrónica.

El objetivo del artículo no era establecer si la hipótesis silúrica es correcta, dijo Frank. En cambio, “era para decir: aquí están las cosas que querrías buscar de una manera mucho más detallada para ver si alguna vez existió una civilización antes que la nuestra”.

Tanto Frank como Schmidt están en la extraña posición de haber escrito un estudio sobre una teoría en la que ninguno de los dos cree; simplemente dicen que aún no podemos descartarla.

Nadie parece haber respondido al llamado para una investigación más profunda en los años posteriores, pero algunos científicos han planteado preguntas.

Jan Zalasiewicz, geólogo, paleontólogo y profesor emérito de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, dijo que la hipótesis silúrica es “una idea maravillosa y profundamente provocadora”. Pero Schmidt y Frank subestimaron cuánto han transformado los humanos modernos el planeta, así como “la efectividad del proceso de fosilización y lo bueno que es preservando una historia de lo que ha sucedido en nuestro planeta”, dijo.

No podemos descartar sociedades inteligentes prehumanas, “dinosaurios que pudieran cantar arias complejas, por ejemplo, o amonites jurásicos que pudieran componer poesía”, dijo Zalasiewicz, quien coescribió el libro de 2025 “Discarded: How Technofossils Will be Our Ultimate Legacy”. Pero tan pronto como se construyen ciudades, se funden metales, se fabrican y desechan plásticos, esto dejará una huella clara, afirmó.

Zalasiewicz se siente cómodo descartando la existencia previa del tipo de civilización avanzada en la que vivimos hoy, “consumidora de energía, manipuladora, constructora y productora de desechos en cantidades colosales”.

Y esa es la belleza de la ciencia, dijo Frank. “Publicas un artículo, es como, ‘¡Guau, esto es genial!’, y luego alguien viene y dice que estás equivocado”. Alguien más puede encontrar algo que apunte en una dirección diferente, y eventualmente, a medida que se acumula la investigación, se formará un consenso.

Por ahora, quizás la razón más importante para explorar esta hipótesis son las preguntas importantes que plantea sobre la longevidad de civilizaciones tecnológicas avanzadas como la nuestra.

Somos lo suficientemente inteligentes como para desarrollar tecnología, pero puede que no seamos lo suficientemente inteligentes como para descubrir cómo lidiar con sus consecuencias sobre el clima, dijo Frank. “¿Somos un experimento que el planeta ha realizado y que va a fracasar?”

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