Reacción contra Bernie: cómo los respaldos de Sanders en las primarias desataron una guerra interna en el Partido Demócrata

El senador Bernie Sanders acababa de anunciar su intención de desbancar a una legisladora demócrata en ejercicio de la Cámara…

El senador Bernie Sanders acababa de anunciar su intención de desbancar a una legisladora demócrata en ejercicio de la Cámara de Representantes —esta vez, una integrante del Caucus Negro del Congreso por Carolina del Norte— cuando el representante Hakeem Jeffries decidió que era momento de confrontarlo directamente.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes advirtió a Sanders que no interviniera en las primarias para la Cámara, especialmente en una contienda que involucraba a una legisladora demócrata negra, en un año de elecciones de mitad de mandato tan crucial, según tres demócratas familiarizados con la conversación.

“Parecía no importarle”, dijo el representante Greg Meeks, de Nueva York, aliado de Jeffries que también participó en la llamada, al recordar la conversación telefónica, de la que no se había informado previamente. La intervención de esos influyentes demócratas de Washington ocurrió poco antes de que la representante Valerie Foushee derrotara por estrecho margen a su rival, Nida Allam, en las primarias de marzo.

Consultado recientemente para describir la conversación, Jeffries solo dijo: “Fue honesta”.

De cara a las elecciones de mitad de mandato, Sanders quizá nunca había tenido tanto peso dentro de la política demócrata. Pero el independiente por Vermont está ahora en el centro de una creciente guerra interna en el partido que podría influir en el destino de escaños clave, mientras el control del Congreso está en juego.

En el centro del debate está una pregunta: si el partido debe nominar candidatos más cercanos al establishment demócrata y considerados más atractivos para los votantes indecisos, o apostar por socialistas democráticos y progresistas más de izquierda que puedan movilizar a una base inquieta, aunque corran el riesgo de alejar a los independientes.

Solo en este ciclo electoral, Sanders ha respaldado a más de 90 candidatos, lo que contribuyó a derrotar a legisladores en ejercicio de la Cámara de Representantes en la ciudad de Nueva York y Colorado. De los 60 candidatos cuyas elecciones ya se celebraron, 42 ganaron, incluidos 10 de los 16 aspirantes a cargos federales, según su equipo. Sin embargo, en Washington, altos dirigentes demócratas sostienen que Sanders los está obligando a desviar recursos valiosos hacia las primarias, en lugar de destinarlos a enfrentar al Partido Republicano en noviembre.

Sanders y su operación política también enfrentan un nuevo escrutinio por haber respaldado al ahora desacreditado excandidato Graham Platner en la contienda por el Senado en Maine. Incluso después de que The New York Times informara sobre denuncias relacionadas con el comportamiento inquietante de Platner hacia mujeres, Sanders mantuvo su apoyo y afirmó: “No hay santos en el Senado de Estados Unidos”.

No fue sino hasta que CNN y Politico informaron que Platner había sido acusado de violación —una acusación que él niega— cuando Sanders retiró su respaldo.

“Bernie ha respaldado recientemente a algunos candidatos con serias fallas”, dijo la representante demócrata Hillary Scholten, de Michigan. “Creo que es muy importante analizar el criterio que se ha ejercido. La situación de Graham Platner debería ser una enorme señal de alerta para muchos votantes sobre lo que ese sello de aprobación puede significar”.

El choque entre Sanders y el establishment del partido está alcanzando un punto crítico en Michigan, un estado clave en disputa, donde el senador participa este fin de semana en actos de campaña. Sanders acompaña al candidato al Senado Abdul El-Sayed y al aspirante a la Cámara de Representantes William Lawrence, a quien miembros del Caucus Negro del Congreso intentan derrotar después de que descalificara a líderes políticos negros en comentarios hechos en 2024.

Sanders no se mostró arrepentido cuando se le preguntó si está dificultando que los demócratas ganen en noviembre.

“No”, respondió el senador de 84 años. “Creo que, de hecho, los candidatos que estamos respaldando representan a la clase trabajadora. Y creo que ya es hora de que el Partido Demócrata deje de preocuparse por sus ricos financiadores de campaña y empiece a preocuparse por las necesidades de los trabajadores”.

Michigan está en el centro de la crisis de identidad del Partido Demócrata.

En la contienda por el Senado, Sanders ha respaldado a El-Sayed, cuya defensa de un sistema de salud universal (“Medicare para Todos”) y sus críticas a Israel y al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) lo han convertido en una figura destacada de la izquierda progresista.

Mientras tanto, el establishment del partido se está alineando detrás de la representante Haley Stevens, una demócrata más moderada del área de Detroit, que se presenta como la candidata con mayores posibilidades de derrotar al probable nominado republicano, el exrepresentante Mike Rogers.

Con una contienda considerada muy reñida antes de las primarias del 4 de agosto, los demócratas en Washington y Michigan están especialmente preocupados por El-Sayed. Uno de ellos es el senador Gary Peters, quien se retira y actualmente ocupa ese escaño. Se esperaba que Peters permaneciera neutral, pero la semana pasada decidió respaldar a Stevens, dijo a CNN una persona familiarizada con las conversaciones.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien no ha ocultado su preferencia por una victoria de Stevens en las primarias, evitó responder cuando CNN le preguntó si tenía algún problema con que Sanders hiciera campaña por El-Sayed.

“Los demócratas siempre han presentado candidatos que se ajustan a sus estados”, dijo Schumer. “Eso haremos en Michigan, venceremos al republicano y recuperaremos el control del Senado”.

Sin embargo, Sanders y el ala progresista insisten en que El-Sayed mejora las posibilidades del partido de ganar ese escaño entre una base de votantes que se está alejando de la política demócrata tradicional. Además, los aliados de Sanders sostienen que puede movilizar tanto a demócratas de larga trayectoria como a nuevos votantes.

“Quiero decir, está el papa, luego Obama y después Bernie”, dijo el representante progresista Ro Khanna, de California.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, cercana desde hace años a Sanders, se ha convertido por derecho propio en una figura influyente dentro del ala liberal, aunque no respaldó a Platner. Ella sostiene que El-Sayed es un “candidato extraordinariamente sólido”.

“No creo que la gente haya presentado realmente un argumento contundente, más allá de su identidad, para ser sincera, y eso no lo acepto”, dijo Ocasio-Cortez. Cuando se le preguntó si se refería a la identidad musulmana de El-Sayed, la congresista progresista respondió con firmeza: “Sí”.

“Limitémonos a los temas si queremos decir específicamente cuál es el problema”, afirmó Ocasio-Cortez. “Pero no comparto la idea de que un musulmán no pueda ganar, de que una mujer no pueda ganar o de que una persona blanca no pueda ganar. No comparto esas ideas”.

Pero los críticos de Sanders sostienen que está intentando llevar al partido en una dirección que la mayoría de los votantes rechazará fuera de los distritos más liberales, donde miembros de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) han ganado primarias.

“El DSA, del que Bernie forma parte, está intentando secuestrar al Partido Demócrata, y lo que se está viendo es que la gente no quiere eso”, dijo el representante Josh Gottheimer, un demócrata centrista y proisraelí por Nueva Jersey. “El Partido Demócrata quiere seguir siendo el Partido Demócrata, y él está tratando de usarlo como un vehículo para el socialismo, y la gente no quiere el socialismo”.

Sanders no es miembro del DSA, aunque se identifica como socialista democrático y el grupo respaldó sus campañas presidenciales de 2016 y 2020.

En un nivel más local de la contienda en Michigan, los líderes del partido están cada vez más preocupados por el ascenso de Lawrence en unas primarias de tres candidatos por un escaño del área de Lansing. Temen que el candidato respaldado por Sanders les haga perder un distrito que consideran indispensable recuperar y que actualmente está en manos del representante republicano Tom Barrett, quien ganó en un distrito competitivo.

El socialista democrático y activista climático de 35 años enfrenta críticas de destacados demócratas negros, entre ellos Jeffries y Meeks, por declaraciones publicadas la semana pasada por The Huffington Post en las que afirmó que los líderes políticos negros “le quitan los dientes a la izquierda blanca”.

Lawrence, en una entrevista con CNN el viernes, se disculpó por esos comentarios, que, según sus aliados, tergiversan una conversación más amplia sobre justicia racial que sostuvo con un activista negro.

“Entiendo por qué la gente se preocuparía al leer ese artículo, porque no refleja quién soy ni cuáles son mis valores. Me expresé mal y lamento la forma en que planteé mi argumento”, dijo Lawrence a CNN. Añadió que lamenta especialmente haber utilizado la expresión “la izquierda blanca”, ya que, según explicó, “tergiversa mis valores y mis compromisos”.

Aun así, la reacción fue inmediata. Jeffries calificó los comentarios como “profundamente perturbadores”. El brazo político del Caucus Negro del Congreso está financiando anuncios en su contra. Y la senadora por Michigan Elissa Slotkin —quien normalmente se mantiene neutral en las primarias de su estado— respaldó recientemente a uno de sus rivales, el exintegrante de los Navy SEAL Matt Maasdam, para el escaño que ella ocupó en la Cámara de Representantes. (Lawrence ha calificado a Slotkin, exfuncionaria de la CIA, de “belicista”, aunque aseguró que la respaldó en 2024).

Está previsto que Lawrence participe en una de las paradas de la gira de este domingo junto a Sanders, Ocasio-Cortez y El-Sayed. Ocasio-Cortez declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si se sentía cómoda haciendo campaña con Lawrence.

“No he respaldado a nadie en esa contienda. No me he involucrado en absoluto. Así que no tengo comentarios”, dijo Ocasio-Cortez.

En una entrevista con CNN, Meeks pidió a Sanders que retirara su apoyo a Lawrence.

“El señor Sanders tiene que pronunciarse”, dijo Meeks después de que salieran a la luz los comentarios. Días más tarde, cuando Sanders no emitió ninguna declaración y siguió promocionando un acto con Lawrence, Meeks ya no ocultó su enojo.

“Les vamos a ganar. Vamos a ganar la elección, y creo que los afroestadounidenses van a salir a votar solo por eso”, dijo Meeks a CNN. Agregó que interpretó las declaraciones de Lawrence como una crítica dirigida específicamente al Caucus Negro del Congreso, que incluye a legisladores con una larga trayectoria en la defensa de los derechos civiles.

“¿Creen que nos van a desprestigiar? Eso no funciona”, afirmó.

En respuesta, un aliado de Sanders dijo a CNN que el independiente por Vermont está respaldando este año a “muchos candidatos negros progresistas” en todo el país y añadió: “En lugar de atacar constantemente a los candidatos progresistas, no entiendo por qué el Caucus Negro no se ha unido a él para apoyar a grandes candidatos como Justin Pearson, en Tennessee, y Donavan McKinney, en Michigan”.

Pearson compite por un escaño vacante cuyo distrito fue rediseñado para favorecer a los republicanos, mientras que McKinney, quien participó en el acto de Sanders el sábado en Detroit, desafía al representante en ejercicio Shri Thanedar.

Por su parte, Lawrence buscó conversar con los líderes del Caucus Negro del Congreso, pero los legisladores rechazaron la propuesta y le dijeron que hablarían con él después de las primarias, según una persona familiarizada con el intercambio.

“Tengo un enorme respeto por los representantes Jeffries y Meeks, y espero poder presentarme personalmente y construir una relación de confianza”, dijo Lawrence.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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