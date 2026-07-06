Mujer alega que el candidato demócrata al Senado Graham Platner la violó en 2021 mientras salían, acusación que él rechaza

Una mujer dijo el lunes que Graham Platner, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, hace casi…

Una mujer dijo el lunes que Graham Platner, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, hace casi cinco años entró en su casa sin permiso y la violó mientras estaba fuertemente intoxicado cuando mantenían una relación de citas casuales, una acusación que Platner niega.

La presunta agresión fue reportada por primera vez por Politico.

En una entrevista con CNN, Jenny Racicot, de 41 años, dijo que el ataque ocurrió en la ciudad de Maine, donde vivía en 2021, dos años después de que ella y Platner comenzaran a salir de manera casual. La entrevista se transmitirá en The Lead with Jake Tapper.

Racicot dijo que una noche de noviembre o diciembre de 2021, Platner apareció borracho en su casa después de que ella le pidiera que no fuera y luego tuvo relaciones sexuales con ella por la fuerza a pesar de sus repetidas exigencias de que se detuviera; en un momento dado volcó un mueble de costura, lo que inadvertidamente dejó una aguja clavada en su pierna. Cuando ella lo confrontó a la mañana siguiente, él dijo que no recordaba lo que había pasado, dijo Racicot.

Racicot dijo que no denunció el incidente a las autoridades en ese momento, y que rompió el contacto con él poco después. Cuando se le preguntó sobre si ahora consideraba el incidente una violación, Racicot dijo: “Por definición sí, absolutamente sí”.

Dijo que no tenía un motivo político para dar a conocer su historia. Aseguró que es una votante demócrata registrada que apoya muchas de las posturas de Platner.

“Realmente estoy de acuerdo con su política. Creo que necesitamos a alguien con esas posturas políticas”, dijo, y añadió que sus puntos de vista políticos compartidos fueron una de las razones por las que no habló antes.

“Solo estoy aquí para contar mi historia y dar una imagen más clara de quién es y el tipo de pasado que tiene”, añadió. “Simplemente creo que es justo para el proceso democrático que la gente sepa por quién está votando”.

La campaña de Platner negó las acusaciones en un comunicado. “Estas acusaciones son muy serias y Graham las niega enérgicamente”, dijo la campaña.

Platner publicó un video en X para negar las acusaciones. También dijo en el video que se tomaría tiempo para “reflexionar” sobre cómo proceder con su campaña.

“Independientemente de la inexactitud de la cobertura, pero conscientes de la realidad política que provocará, nos estamos tomando el tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir”, dijo.

CNN habló con dos personas que dijeron que Racicot les había descrito la agresión sexual, aunque en ese momento no nombró a Platner ante ninguna de las dos. Una persona le dijo a CNN que ella simplemente se refirió a él como “el cultivador de ostras”.

El mes pasado, Racicot habló con el New York Times en términos más generales sobre el incidente con Platner, describiendo lo que llamó un comportamiento “imprudente” e “inquietante” por parte de él mientras estaba borracho.

Racicot dijo que en ese momento describió los detalles completos del incidente al Times extraoficialmente, pero no estaba preparada para que su nombre se asociara públicamente con la agresión al declarar oficialmente las acusaciones.

Racicot dijo que cambió de opinión sobre hacer pública la acusación después de conectar con Cheyenne Hunt, una influencer demócrata en redes sociales y abogada que ha ayudado a sacar a la luz acusaciones de agresión sexual contra legisladores y candidatos, incluido el exrepresentante demócrata Eric Swalwell.

Racicot dijo que Hunt le proporcionó una red de apoyo para sobrevivientes de agresión sexual que la hizo sentirse cómoda compartiendo públicamente su historia.

“Estoy recibiendo ahora el apoyo que necesitaba desde el principio”, dijo Racicot.

Hunt, quien dirige un grupo de defensa de los derechos de las mujeres llamado Reckoning Action, le dijo a CNN que no le paga ninguna campaña y que está motivada únicamente por el deseo de exigir responsabilidades a los hombres depredadores. Hunt retiró un respaldo previo a Platner después de la historia del Times el mes pasado y se puso en contacto con Racicot poco después para ofrecerle su apoyo. “Estamos haciendo esto porque estamos comprometidas con que no haya depredadores en el poder”, dijo. “Y necesitamos asegurarnos de que el estado de Maine tenga la oportunidad de elegir a alguien que sea un candidato lo suficientemente fuerte como para derrotar a Susan Collins y que no tenga un historial de misoginia y violencia contra las mujeres”.

La campaña de Platner aludió a la participación de Hunt para alegar que las acusaciones de Racicot tenían motivaciones políticas. La campaña dijo que las afirmaciones fueron “entrenadas y coordinadas por agentes del establishment de fuera del estado”.

“Durante un año, los oponentes de esta campaña han arrojado todo lo que pueden contra Graham: lo han llamado nazi, criminal de guerra y comunista. Nada de eso ha sido cierto y esto no es diferente”, dijo el comunicado. “No es una coincidencia que esta historia salga una semana antes de la fecha límite de la boleta, justo cuando las anteriores acusaciones falsas salieron una semana antes de las primarias. Graham comenzó esta campaña para luchar por un Maine donde todos sean tratados con dignidad y donde los habitantes de Maine estén primero, y ninguna cantidad de calumnias desesperadas detendrá a este movimiento de llevar esa visión hasta el final”.

Platner, un veterano del Cuerpo de Marines que salió de las primarias con el apoyo del senador Bernie Sanders y del ala izquierda del partido, es un candidato clave para los demócratas que intentan recuperar el Senado este otoño. El mes pasado, seis mujeres entrevistadas por el Times describieron un comportamiento preocupante por parte de Platner, incluyendo consumo excesivo de alcohol, infidelidad y, en un relato, intimidación física.

Platner dijo en respuesta al artículo del Times que ha sido “abierto sobre lo que fue un período muy oscuro de mi vida en el que luché con TEPT no diagnosticado, con demasiada frecuencia me automediqué con alcohol, y fui un novio lejos de ser perfecto”. Añadió que “cualquier caracterización más allá de eso es falsa y, creo, está motivada políticamente”, y cuestionó específicamente la afirmación de intimidación física.

Anteriormente en la campaña, Platner admitió haberse hecho un tatuaje con simbolismo nazi mientras estaba en los Marines, diciendo que en ese momento no era consciente de su significado y que desde entonces se lo ha cubierto.

Racicot dijo que ella y Platner tuvieron una relación casual entre 2019 y mediados de 2021. CNN confirmó su vínculo al revisar una foto que ella había tomado de Platner en ese momento, un correo electrónico que ella envió a su terapeuta describiendo la relación en 2019, y su comentario en una página de Facebook de “¿Estamos saliendo con el mismo tipo?” de noviembre de 2024.

En el comentario de Facebook, escribió que “pasamos tiempo juntos intermitentemente, la última vez fue hace 2,5 años; definitivamente no lo recomendaría en ningún nivel. Puede mantener una conversación inteligente, tiene algo de humor, incluso un poco de encanto… pero no es material para una relación”. Añadió que otras personas podían mandarle un mensaje para más detalles.

Una noche a finales de 2021, Racicot se estaba quedando en otra casa en el cercano pueblo de Marlboro y estaba intercambiando mensajes de texto con Platner cuando él dijo que iba a pasar a visitarla. CNN no pudo revisar esos mensajes porque desde entonces ella ha borrado los mensajes y bloqueado a Platner.

Ella le dijo que no fuera a su casa, diciendo que estaba demasiado agotada, le explicó a CNN. No volvió a saber de él y, cuando poco después oyó algo en la puerta principal, recordó, se alarmó. Como muchos otros en su pueblo, Racicot no mantenía la puerta principal con llave. Cuando él entró en su casa, inmediatamente ella pudo notar que estaba intoxicado.

“Lo miré y recuerdo esta mirada muy específica en sus ojos. Podía oler el alcohol y pensé: ‘Esto es diferente. Está fuertemente intoxicado’”, dijo. “Esa mirada vacía es como una memoria fotográfica que todavía tengo de esa noche”.

Le dijo a CNN que repetidamente trató de detenerlo, incluso apartándole los brazos de encima cuando él intentó agarrarle el pecho. Racicot dijo que de alguna manera terminaron trasladándose a su dormitorio, aunque su memoria es borrosa sobre cómo ocurrió eso. Dijo que le pidió a Platner que se detuviera porque no estaba usando anticonceptivos, pero que él no se detuvo. Después de la agresión, dijo, Platner se quedó dormido. Racicot dijo que consideró despertarlo y ordenarle que se fuera, pero también le preocupaba que Platner, intoxicado, pudiera hacerle daño a alguien en la carretera. Sopesó llamar a la policía y mencionar que conducía ebrio si él se iba, pero como su pueblo es demasiado pequeño para tener su propio cuerpo policial, le preocupaba que la policía estatal o la oficina del sheriff tardaran demasiado en llegar.

Dijo que a la mañana siguiente, Platner se despertó todavía intoxicado y actuó como si no hubiera pasado nada.

“Se despertó por la mañana y puso su brazo a mi alrededor”, dijo.

“Le aparté el brazo y le dije: ‘¿Estás j*****damente hablando en serio, Graham?’”, dijo, recordando que le preguntó: “¿No recuerdas lo que pasó anoche?”

Racicot le dijo a CNN que esperó hasta saber que no estaba embarazada antes de confrontarlo mediante un mensaje de Instagram y terminar la relación. CNN no pudo revisar este mensaje porque ella bloqueó y dejó de seguir su cuenta en ese momento.

CNN habló con dos personas cercanas a Racicot a quienes ella previamente les contó sobre el incidente. Una, un entonces novio que habló bajo condición de anonimato por miedo a represalias, dijo que Racicot se sinceró con él sobre la agresión cuando tuvo problemas con la intimidad después de aproximadamente diez meses de relación en 2023. Era evidente que algo le había pasado, explicó, y añadió que ella le dijo que una pareja anterior “no aceptó un no por respuesta” y tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

“Ella no dijo la palabra violación”, explicó el entonces novio, describiéndole más bien el encuentro como una agresión sexual. “Creo que la única razón por la que no usó la palabra violación es porque creo que se sintió rara porque estaba saliendo [con él]. Si todo eso hubiera pasado en una primera cita, apuesto a que lo habría llamado violación”, le dijo a CNN.

CNN revisó un hilo de mensajes de texto de 2023 entre Racicot y su entonces novio en el que él escribió “Sé que fuiste agredida” en un mensaje.

Aunque Racicot no usó el nombre de Platner en ese momento, le dijo a su entonces novio que el agresor era Platner cuando él anunció su candidatura al Senado el año pasado. Cuando él expresó su aprecio por las políticas de Platner como candidato, recordó: “Ella básicamente dijo algo como como: ‘Bueno, yo también, pero para que lo sepas: ese es el tipo del que te hablé’”.

Otra amiga cercana le dijo a CNN que Racicot le reveló la violación el año pasado a finales de agosto, alrededor de cuando Platner declaró su candidatura al Senado. Se refirió a un hombre con el que había salido como un “cultivador de ostras”. La amiga le dijo a CNN que, aunque no usó la palabra “violación”, estaba claro que estaba alterada. La amiga dijo que Racicot más tarde confirmó que “el cultivador de ostras” era Platner después de que ella le enviara a Racicot una publicación de Instagram de su anuncio de campaña. CNN revisó este mensaje.

CNN también revisó mensajes de 2023 entre Racicot y otra mujer en Maine que habló de Platner en sus redes sociales. “Me siento moralmente obligada a advertirte si fuiste algo más que amiga de Graham”, escribió en un mensaje revisado por CNN. “No es del todo malo, pero terminé en una mala situación con él y, muy educadamente, diré que puede llegar a ser descuidado con el consentimiento”.

Cuando la otra mujer preguntó si “¿se impone a la fuerza a la gente?”, Racicot respondió: “no escucha cuando está borracho…”

Racicot dijo que, en última instancia, decidió hacer públicas sus acusaciones sobre Platner porque sintió una obligación moral.

“Hay muchos hombres en este mundo que dependen del silencio de las mujeres para estar donde están”, dijo, “y no quiero contribuir a eso”.

CORRECCIÓN: Esta historia originalmente describió incorrectamente cómo Jenny Racicot compartió detalles de sus acusaciones con el New York Times. Habló extraoficialmente con el Times sobre esas afirmaciones.

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