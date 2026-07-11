Muere el futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, que participó del Mundial

El mediocampista internacional sudafricano Jayden Adams, que participó en los tres partidos de la fase de grupos de su equipo…

El mediocampista internacional sudafricano Jayden Adams, que participó en los tres partidos de la fase de grupos de su equipo en la Copa del Mundo de 2026, falleció, dijo el ministerio de deportes del país este sábado.

No se dio ninguna causa de muerte.

Adams, de 25 años, comenzó los partidos del Grupo A contra México y República Checa, y entró como suplente en la victoria de 1-0 sobre Corea del Sur, la cual aseguró al equipo un lugar por primera vez en la fase de eliminación directa, donde fueron vencidos por Canadá.

La abuela del jugador falleció un día antes de que Sudáfrica jugara contra los checos, y fue reemplazado al medio tiempo durante el partido.

Jugó para el Mamelodi Sundowns de Pretoria en Sudáfrica, ayudándolos a ganar el título de la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-2026.

“El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un fiel servidor del juego y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer”, dijo en un comunicado la Unión de Futbolistas de Sudáfrica, un organismo oficial para jugadores en el país.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias.

“Nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de seguidores que lo vieron crecer desde un prometedor prospecto de la academia hasta un internacional completo de Bafana Bafana”, dijo McKenzie en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció sus condolencias a través de Instagram, diciendo que sus “pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y la comunidad de fútbol mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo”.

Sundowns y SAFA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Adams pasó por las estructuras de desarrollo juvenil del Stellenbosch FC y se unió a Sundowns en enero de 2025.

Hizo su debut internacional contra Mozambique en 2022 y disputó y ganó con su equipo 13 partidos internacionales, anotando dos goles, ambos en clasificatorias para la Copa del Mundo de 2026.

The-CNN-Wire

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