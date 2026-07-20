Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, publicó un emotivo mensaje en Instagram tras la derrota en la final…

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, publicó un emotivo mensaje en Instagram tras la derrota en la final del mundo ante España. Después de que las imágenes del considerado mejor jugador de la historia llorando después de perder le dieron la vuelta al mundo, el astro se refirió al “dolor” pero también a “todo lo bueno” que dejó este ciclo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, escribió Messi en la publicación, que incluye una imagen con la medalla de subcampeón.

Messi resaltó entre lo bueno “el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

El futbolista fue el líder de la Scaloneta, el ciclo de Lionel Scaloni al mando de la albiceleste en la que consiguieron dos títulos de Copa América, un Mundial y una Finalissima. Messi también formó parte del subcampeonato de 2014, Mundial en el que fue nombrado Balón de Oro.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, agregó.

Y concluyó con: “También quiero felicitar a España por el campeonato”. España venció 1-0 a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres, después de haber dominado todo el partido y sin permitir que los argentinos hicieran remates al arco. Al equipo de Messi, sin opciones y golpeado por la expulsión de Enzo Fernández, se le notó el desgaste después de sufrir en todos los partidos de eliminación directa y avanzar con mucha garra y corazón pero con menos táctica que la mostrada por España durante la Copa del Mundo.

La publicación tuvo numerosas reacciones, incluyendo la de Ángel Di María, excompañero de Messi: “Muchas gracias a vos por ser argentino (…) Sos el mejor de la historia. SOS ETERNO”.

The-CNN-Wire

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