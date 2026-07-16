“Más allá de extraordinario”: el mensaje de admiración de Shakira a Messi

Shakira se unió a las celebridades que han expresado su admiración por el futbolista Lionel Messi, luego de que él…

Shakira se unió a las celebridades que han expresado su admiración por el futbolista Lionel Messi, luego de que él y la selección de Argentina derrotaran este miércoles a Inglaterra y consiguieran el pase a la final del Mundial 2026.

La colombiana compartió en sus historias de Instagram una fotografía del astro argentino y agregó un texto en inglés en el que escribió: “lo que Lionel Messi está haciendo es más allá de extraordinario”. Además, la intérprete destacó los valores del argentino y lo calificó como una persona “altamente comprometida” que desafía el tiempo y la adversidad. También afirmó que Messi está demostrando que una persona no se define por su edad ni por lo que los demás dicen de ella.

La superestrella de la música también aprovechó para mencionar a Antonella Roccuzzo. Dijo que está segura de que una mujer como ella, al lado de Messi, le da fuerza e inspiración al célebre futbolista.

Shakira ha sido vista en algunos partidos de la Copa del Mundo 2026 apoyando a Argentina. La colombiana estuvo en Dallas cuando la selección sudamericana se enfrentó a Austria y, unos días después, también apareció en el estadio de Miami para el partido contra Cabo Verde.

Shakira actualmente se prepara para ser una de las artistas que participarán en el espectáculo de medio tiempo del partido final del Mundial 2026, que se celebrará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. En el espectáculo también está previsto que participen Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, Coldplay junto con el coro PS22, así como los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.