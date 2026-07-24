La sustancia encontrada en la camioneta del agente de ICE en Houston no era droga, confirma la fiscalía

La sustancia hallada en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando murió por disparos de un agente del Servicio…

La sustancia hallada en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando murió por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una parada de control de tráfico en Houston este mes no era droga, según un portavoz de la Fiscalía del condado de Harris. El portavoz dijo que la oficina recibió los resultados de las pruebas.

Esto ocurre después de que el FBI presentara una solicitud de orden judicial en la que decía que la agencia tenía motivos para creer que un investigador encontró drogas ilegales en el vehículo tras el tiroteo del 7 de julio que mató al inmigrante mexicano de 52 años y residente de Texas desde hacía mucho tiempo.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas dijo que no tenía información adicional cuando CNN solicitó comentarios.

El FBI declinó hacer comentarios.

Las sospechas del FBI sobre la presencia de drogas se hicieron públicas a mediados de julio, luego de que un tribunal difundiera la solicitud de orden judicial. Esto provocó el rechazo de la familia de Salgado Araujo, cuya abogada afirmó creer que la sustancia era sal, utilizada para preparar una mezcla casera de electrolitos.

Una abogada del hermano de Salgado Araujo, quien presenció el tiroteo, dijo este viernes que “se permitió que circulara una afirmación no comprobada antes de que se analizara, y la manera en que se hizo pública causó un daño real al desviar la atención de lo que verdaderamente importa en este caso”.

La versión de las autoridades federales sobre el tiroteo mortal ha sido objeto de escrutinio. Según esa versión, agentes de ICE intentaron detener una camioneta en la que viajaban Salgado Araujo y tres pasajeros durante un operativo migratorio, y uno de los agentes disparó en defensa propia mientras Salgado Araujo maniobraba el vehículo.

Los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales. Salgado Araujo fue una de las dos personas que murieron este mes por disparos de agentes de ICE durante intentos de detener vehículos. Los tiroteos en Houston y Maine reavivaron el debate sobre las tácticas del organismo.

“Ninguno de los agentes involucrados llevaba una cámara corporal, así que nunca tendremos esa perspectiva”, dijo uno de los hijos de Salgado Araujo este viernes durante un foro de supervisión sobre el uso de la fuerza por parte de ICE en el tiroteo.

“Ahora dicen que pudo haber drogas en el vehículo, algo que cualquiera que conociera a nuestro padre les diría que es absurdo”, dijo Lorenzo Salgado Araujo Jr. durante la audiencia, convocada por integrantes de varios comités del Congreso.

“No consumía drogas. Las aborrecía”.

La representante demócrata de Texas Sylvia García dijo, tras conocer los resultados, que el intento de “arrojar una sombra sobre el nombre de Lorenzo Salgado ha fracasado”.

“Como su familia ha dicho desde el principio, era un polvo de electrolitos que usaba para mantenerse hidratado mientras trabajaba al aire libre durante el caluroso verano de Texas”, dijo García.

Salgado Araujo se dirigía al trabajo con tres integrantes de su cuadrilla de construcción, incluido su hermano, cuando agentes de ICE intentaron detener su camioneta durante una “operación de control dirigida”, de acuerdo con la agencia.

ICE no precisó si Salgado Araujo era el objetivo de la operación, pero una fuente con detalles preliminares del incidente dijo que no lo era.

ICE dijo inicialmente que Salgado Araujo “embistió” un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente con su camioneta, lo que llevó a otro agente a disparar en “defensa propia”.

Los hombres que viajaban en la camioneta de trabajo de Salgado Araujo dijeron que la versión de ICE era falsa, según el abogado Hugo Balderas-Ibarra y García. Dos de ellos dijeron a García que los vehículos de los agentes los golpearon y después se desviaron hacia la camioneta, obligándolos a detenerse.

Los agentes nunca se identificaron, dijeron los hombres a García. También le contaron que los agentes salieron de sus vehículos y corrieron hacia la camioneta. Sacaron a los pasajeros mientras uno de los agentes le disparó una vez a Salgado Araujo, según el relato que García dio a CNN.

Horas antes del tiroteo, los agentes investigaban a dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta blanca, habían evadido previamente el arresto y podrían haber estado sujetos a deportación, dijo Aaron Reitz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas.

Mientras buscaban esa camioneta, los agentes recibieron un informe sobre un vehículo similar en la zona que huyó cuando intentaron detenerlo, dijo Reitz.

Más tarde esa mañana, localizaron lo que creían que era la misma camioneta y “rodearon con éxito el vehículo”, agregó.

La camioneta estaba registrada a nombre de Salgado Araujo, y los agentes determinaron que se encontraba en el país sin autorización, de acuerdo con una fuente con detalles preliminares del incidente.

Las autoridades federales no han indicado que los agentes de ICE creyeran que había drogas dentro de la camioneta cuando intentaron detenerla.

Uno de los agentes federales presentes dijo que vio dentro de la camioneta pequeñas bolsas con una sustancia blanca de apariencia cristalina.

El agente especial del FBI David McNielly presentó una solicitud de orden de registro una semana después del tiroteo. En ella citó causa probable de “distribución, fabricación o posesión con intención de distribuir una sustancia controlada”, según decía en parte el documento.

Sin embargo, la solicitud fue divulgada al día siguiente sin explicación, lo que provocó críticas de activistas, funcionarios y expertos jurídicos. Estos calificaron de inusual que esa información se hiciera pública durante una investigación penal en curso.

La medida del Gobierno federal ha “demostrado que está más interesado en crear una narrativa falsa que en buscar la verdad”, dijo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas en un comunicado este viernes.

“Los Salgado merecen respuestas reales sobre lo que le ocurrió a su padre, y reiteramos nuestro llamado a una investigación independiente y completa”, agregó la organización.

La divulgación de la solicitud también fue criticada por el fiscal de distrito del condado de Harris, Texas. Sean Teare dijo a CNN que la naturaleza de la sustancia no debería influir en las investigaciones sobre si el uso de fuerza letal estuvo justificado o si había fundamento para detener el vehículo.

Teare dijo la semana pasada que le preocupaban los motivos de la divulgación y la posibilidad de que el Gobierno federal utilizara la sospecha de que había drogas en la camioneta para deportar a los hombres.

Por esa razón, su oficina “ya certificó que esas tres personas son testigos materiales en una investigación sobre una muerte”, dijo.

No obstante, Víctor Salgado Araujo, hermano de Lorenzo Salgado Araujo, permanece bajo custodia de ICE, dijo la abogada Powers.

Powers pide que sea liberado para que pueda “participar plenamente en la investigación” y reclama una investigación independiente sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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