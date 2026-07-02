Se baten récords de calor desde Washington hasta Boston en EE.UU. y habrá más novedades

Una peligrosa ola de calor, que ya dura varios días, azota la costa este de Estados Unidos, pulverizando récords, presionando…

Una peligrosa ola de calor, que ya dura varios días, azota la costa este de Estados Unidos, pulverizando récords, presionando la red eléctrica y aumentando el riesgo para millones de personas que se preparan para celebrar el 4 de julio al aire libre.

Más de una docena de localidades del Atlántico Medio y el noreste batieron o igualaron este viernes sus récords de temperatura máxima, entre ellas Washington. La capital alcanzó los 39 °C y superó el récord de 38 °C establecido en 1872.

El calor extremo continuará este sábado en Washington, donde se prevé una temperatura máxima de 39 °C, lo que convertiría a este 4 de julio en el más caluroso de la historia de la ciudad. Se espera que Filadelfia y la ciudad de Nueva York registren temperaturas cercanas a los 38 °C, con una sensación térmica de alrededor de 41 °C.

Muerte relacionada con el calor en Pensilvania: Un hombre de 68 años murió después de podar arbustos el 2 de julio en el municipio de Bethel, Pensilvania, donde las altas temperaturas superaron los 38 °C, informó a CNN la oficina del forense del condado de Berks. La causa de muerte fue un ataque cardíaco por el esfuerzo “debido al agotamiento por calor”, dijo la oficina.

Un hombre de 68 años murió después de podar arbustos el 2 de julio en el municipio de Bethel, Pensilvania, donde las altas temperaturas superaron los 38 °C, informó a CNN la oficina del forense del condado de Berks. La causa de muerte fue un ataque cardíaco por el esfuerzo “debido al agotamiento por calor”, dijo la oficina. Cortes de energía en NYC: Más de 17.000 clientes en el área metropolitana de Nueva York se quedaron sin electricidad la tarde de este viernes, según la empresa de servicios públicos local Con Edison. Algunos de los cortes fueron interrupciones preventivas para evitar apagones más prolongados, según la empresa. También se registraron reducciones de voltaje más temprano en partes de Staten Island, Queens, el Bronx, Brooklyn y Westchester, dijo a CNN el portavoz de Con Edison, Jamie McShane.

Más de 17.000 clientes en el área metropolitana de Nueva York se quedaron sin electricidad la tarde de este viernes, según la empresa de servicios públicos local Con Edison. Algunos de los cortes fueron interrupciones preventivas para evitar apagones más prolongados, según la empresa. También se registraron reducciones de voltaje más temprano en partes de Staten Island, Queens, el Bronx, Brooklyn y Westchester, dijo a CNN el portavoz de Con Edison, Jamie McShane. Gran Feria Estatal Estadounidense: Los organizadores de la feria en la Explanada Nacional de Washington aplazaron el evento alrededor de la 1 p. m. debido al calor extremo, y permitieron el acceso al público a las 5 p. m. según lo previsto. El público aún podrá asistir al concierto del 4 de julio del Capitolio en Capitol Hill este viernes, anunció la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Las puertas se abrirán a las 7 p. m.

Los organizadores de la feria en la Explanada Nacional de Washington aplazaron el evento alrededor de la 1 p. m. debido al calor extremo, y permitieron el acceso al público a las 5 p. m. según lo previsto. El público aún podrá asistir al concierto del 4 de julio del Capitolio en Capitol Hill este viernes, anunció la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Las puertas se abrirán a las 7 p. m. Desfile cancelado: Filadelfia canceló su desfile del viernes por el Día de la Independencia “debido al calor extremo”, según una publicación de los organizadores del evento. Se esperaba que el desfile fuera uno de los más grandes del país este fin de semana festivo, con participantes de todos los estados.

Filadelfia canceló su desfile del viernes por el Día de la Independencia “debido al calor extremo”, según una publicación de los organizadores del evento. Se esperaba que el desfile fuera uno de los más grandes del país este fin de semana festivo, con participantes de todos los estados. Ola de calor impulsada por la contaminación: La intensidad del calor y la humedad combinados esta semana habría sido prácticamente imposible sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles, según un análisis de World Weather Attribution.

Más de 20 ciudades batieron récords el jueves, y varias registraron temperaturas más altas que Phoenix, la ciudad desértica del suroeste conocida por su calor sofocante.

Washington, Filadelfia, Boston y algunas zonas de Nueva York volvieron a registrar temperaturas superiores a los 37,8 °C (100 °F).

La combinación de calor y humedad provoca que la sensación térmica sea aún mayor, y se prevé que el índice de calor —la sensación térmica que produce el aire— supere incluso la temperatura real del aire.

El calor sofocante continúa este sábado en Washington, donde se prevé que la temperatura se mantendrá cerca de los 39 °C, con una sensación térmica de hasta 43 °C.

Filadelfia podría alcanzar los 38 °C, con una sensación térmica de hasta 41 °C.

Se espera que la ciudad de Nueva York llegue a los 36 °C y Boston alcance un máximo cercano a los 35 °C este sábado.

El cambio climático causado por el ser humano hace que este patrón meteorológico veraniego sea mucho más peligroso. La intensidad del calor y la humedad combinados esta semana habría sido prácticamente imposibles sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles. El hallazgo se publicó temprano el viernes por World Weather Attribution, una red científica que analiza el papel del cambio climático en impulsar fenómenos meteorológicos extremos.

El calor es el peligro meteorológico más mortal en Estados Unidos, y la alta humedad aumenta el riesgo, manteniendo las temperaturas elevadas e impidiendo que el sudor se evapore eficazmente, lo que dificulta que el cuerpo se enfríe. Las temperaturas mínimas nocturnas también son más altas ahora que hace décadas, lo que dificulta que las personas encuentren alivio y descanso.

El riesgo puede aumentar rápidamente, especialmente para los adultos mayores, los niños, los trabajadores al aire libre y las personas sin acceso confiable al aire acondicionado. Cualquiera que salga durante el fin de semana festivo debe planificar descansos frecuentes en interiores o al menos a la sombra. Beba agua con frecuencia, evite actividades intensas y nunca deje a niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

A medida que hogares y negocios encienden el aire acondicionado para mantenerse frescos, la demanda de electricidad se dispara.

El secretario de Energía, Chris Wright, ordenó esta semana a los centros de datos del Atlántico Medio que usaran sus suministros de energía de respaldo en lugar de usar electricidad de la red pública, en parte para garantizar que hubiera suficiente para alimentar el aire acondicionado residencial.

Las órdenes del martes de Wright estaban dirigidas a centros de datos y otros grandes clientes de electricidad atendidos por PJM, el mayor operador de red eléctrica del país. La región de PJM está compuesta por 13 estados. Alberga el mayor conglomerado de centros de datos del mundo en Virginia, y su elevado consumo de energía ha provocado serios picos en los precios de la electricidad en ciertos estados del Atlántico Medio en los últimos dos años.

Fuera de la red de PJM, más de 19.000 clientes de Con Edison en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y hacia el interior del estado se quedaron sin electricidad el jueves, según el mapa de interrupciones del servicio de la empresa.

“El calor, la humedad y el aumento de la demanda de electricidad para alimentar los aires acondicionados” están ejerciendo una presión adicional sobre el sistema de Con Edison principalmente en el Bronx y Queens, dijo la empresa en un comunicado de prensa de este viernes. “Los equipos de Con Edison han restablecido el servicio a más de 60.000 clientes afectados por interrupciones dispersas desde que comenzó la intensa ola de calor”.

El alcalde Zohran Mamdani publicó en X para pedir a los residentes que ajusten su aire acondicionado a 26 °C y desenchufen aparatos para ayudar a conservar electricidad y reducir la carga sobre la red.

Muchas ciudades, entre ellas Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Raleigh (Carolina del Norte), están abriendo centros de climatización y ampliando los recursos públicos a medida que se instala la peligrosa ola de calor.

Washington activó una alerta de calor extremo hasta el 5 de julio y está ampliando los centros de enfriamiento, las estaciones de hidratación y los recursos médicos de emergencia mientras cientos de miles de visitantes descienden a la capital del país para eventos festivos. Los organizadores de las celebraciones de la Explanada Nacional de Washington están agregando estaciones de agua, carpas de enfriamiento y autobuses con aire acondicionado para los asistentes.

La ciudad de Nueva York abrió cientos de centros de climatización y desplegó unidades médicas móviles para proporcionar agua, protector solar y realizar controles de salud. Más de 2.200 quioscos LinkNYC muestran indicaciones hacia el centro de enfriamiento más cercano.

Filadelfia ha declarado una emergencia de salud por calor hasta el domingo por la noche.

Una ceremonia que incluye un mensaje virtual en vivo del papa se ha trasladado a un espacio cerrado, y las autoridades han reducijo el horario del festival de seguidores de la Copa del Mundo de la ciudad antes del partido del sábado entre Paraguay y Francia.

Los organizadores del evento también han cancelado las fiestas callejeras del 4 de julio y del Mundial.

Amtrak ha cancelado al menos 26 trenes en el noreste desde el 2 de julio, incluidos trenes que prestan servicio a importantes ciudades de la costa este como Baltimore, Filadelfia, la ciudad de Nueva York y Boston. Estas cancelaciones se deben a “condiciones relacionadas con la temperatura”, señaló Amtrak en publicaciones en X.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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