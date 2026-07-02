La muerte de un niño de 12 años en un robo horroriza a Chile y pone de relieve la inseguridad

El 24 de junio, un hecho conmocionó a Chile: un niño de 12 años murió en la comuna de San…

El 24 de junio, un hecho conmocionó a Chile: un niño de 12 años murió en la comuna de San Bernardo, en Santiago, luego de sufrir una “encerrona” (un asalto) junto a su padre y su tía, con quienes viajaba de regreso a casa. Según confirmaron las autoridades, una banda de al menos cinco personas los interceptó y les robó el vehículo, pero el menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros.

Tras un amplio despliegue policial, las autoridades chilenas detuvieron a seis personas vinculadas a este caso. Dos de ellos tienen 17 años, dos tienen 18, uno 21 y otro 23 años.

“Esto es dramático. Hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia, las cifras han mejorado en términos de homicidios, portonazos, persecución de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia”, dijo el presidente de Chile, José Antonio Kast, ese mismo día.

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró durante una rueda de prensa ese mismo martes que los implicados tenían antedecentes. “Estos delincuentes, adolescentes, niños, o como quieran llamarlos, no merecen estar en las calles. No merecen provocar tanto dolor”.

Según explicó la fiscal regional occidente subrogante, Paulina Díaz, los miembros detenidos de esta banda fueron acusalmente acusados de los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. “Fue tal la gravedad y la amenaza, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedó atrapado por su cinturón de seguridad y en definitiva se le ocasionó posteriormente las lesiones que le terminaron por causar la muerte”, detalló Díaz.

Sobre las penas a las que podrían enfrentarse los detenidos, la fiscal Díaz explicó: “En el caso de los imputados adultos, se trata de, quizás, uno de los delitos más graves del sistema. Nuestra pretensión siempre va a ser la máxima, presidio perpetuo calificado. Y en el caso de los imputados menores de edad, también se va a pedir el máximo que es posible solicitar según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, considerando la gravedad del delito, que son diez años”.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días y se decretó la internación provisoria en el caso de los menores de edad y la prisión preventiva para los adultos.

Recuperar el orden y la seguridad fueron parte de las principales promesas de campaña de Kast, quien llegó al poder en Chile en marzo de este año.

Según un informe del 14 de mayo de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile, durante el primer trimestre de este 2026 hubo una disminución del 13% en los robos violentos en Chile. Entre ellos, el Gobierno destaca las caídas de 16,9% en los robos con violencia e intimidación y de 18,3% en el robo violento de vehículos.

Sin embargo, hechos como el del menor que murió en el robo reavivan los reclamos en la sociedad y ponen a prueba la respuesta del Gobierno de Kast.

The-CNN-Wire

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