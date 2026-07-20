La Casa Blanca busca reforzar el nuevo Air Force One de Trump pero él planea seguir usándolo en trayectos nacionales

La Casa Blanca trabaja para actualizar rápidamente el avión donado por Qatar que comenzó a servir como Air Force One,…

La Casa Blanca trabaja para actualizar rápidamente el avión donado por Qatar que comenzó a servir como Air Force One, un hecho que se produce después de que funcionarios de la administración debatieran de manera interna la necesidad de que el presidente Donald Trump evite usarlo en zonas de alto riesgo, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El alcance de las actualizaciones necesarias, que se realizarán a finales de este otoño, sigue sin estar claro. Pero las dos fuentes dijeron que, antes de que Trump viajara en el avión a Turquía a principios de este mes, los funcionarios habían discutido que el presidente no viajara en el avión recién reacondicionado a zonas que puedan suponer un mayor riesgo para él, específicamente Israel, en medio de la guerra de meses con Irán.

Trump, que ha colmado de elogios el reacondicionamiento del avión, aun así lo voló a Turquía a principios de este mes después de que una evaluación inicial de altos funcionarios lo considerara seguro, dijeron las fuentes.

Más tarde, los funcionarios se dieron cuenta de que autorizar su uso para ese viaje fue un error, indicó una de las fuentes. La otra fuente señaló que las evaluaciones de seguridad cambian con frecuencia.

Trump ha parecido reconocer públicamente que el avión necesita mejoras adicionales de seguridad, tras decirle a los periodistas el domingo que pronto estaría “al máximo”. Añadió que “tomaría alrededor de un mes” realizar los cambios previstos, un plazo que, según expertos, no es suficiente para hacer mejoras significativas.

Cuando salió de Turquía, Trump optó por tomar el avión presidencial más antiguo en lugar del más nuevo, lo que generó juicios sobre sus deficiencias de seguridad. Trump insistió en ese momento en que el cambio se hizo para que los miembros del servicio estadounidense en una base aérea del Reino Unido puedan ver el avión, no por falta de medidas de seguridad. Pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron previamente a CNN que el avión más nuevo no poseía las mismas capacidades para garantizar la seguridad del presidente en entornos internacionales.

La posterior información sobre los temores de seguridad relacionados con el avión enfureció al presidente, lo que desencadenó una investigación extraordinaria por filtraciones que incluyó citar a los reporteros del New York Times que informaron primero sobre el tema. También se les pidió a funcionarios de la Casa Blanca que entregaran sus teléfonos como parte de la investigación.

El lunes, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt confirmó que estaba previsto que el nuevo avión se sometiera a más trabajos, aun cuando sostuvo que era “perfectamente seguro”.

“El nuevo Air Force One es perfectamente seguro para los viajes del presidente, pero recibirá actualizaciones y mejoras adicionales en el otoño, lo que tomará aproximadamente un mes en completarse”, dijo en un comunicado.

Se espera que Trump siga usando el avión para viajes dentro del país—y potencialmente incluso para algunos viajes internacionales— antes de las actualizaciones, dijo una de las fuentes familiarizadas con el asunto, citando evaluaciones que lo consideraron seguro para destinos de bajo riesgo. Eso podría incluir volarlo a Irlanda, a donde podría ir en septiembre.

Trump también ha sugerido que podría llevar el nuevo avión a China más adelante este año, en medio de conversaciones sobre una reunión con el líder de China Xi Jinping. Pero es probable que esos planes dependan de completar todas las actualizaciones en un mes, un cronograma acelerado que generó escepticismo inmediato entre expertos en aviación.

Richard Aboulafia, director general en AeroDynamic Advisory, dijo a CNN que no se podría hacer razonablemente ninguna mejora significativa a un avión en un período de tiempo tan corto.

“Pero en 30 días hay una serie de opciones diferentes de portavasos para bebidas de los pilotos que podrían querer considerar”, bromeó.

Las fuerzas armadas tomaron posesión del avión de Qatar el año pasado, y el trabajo que se le hizo tardó un poco más de un año en completarse.

“La cantidad de tiempo que originalmente tuvieron fue útil para buscar debilidades de seguridad e instalar algún equipo básico para comunicaciones y un nivel limitado de autoprotección”, dijo Aboulafia, quien se ha desempeñado como analista y consultor de aviación desde 1988. “Llegar a los estándares del antiguo Air Force One,, eso lleva un par de años”.

Se supone que el avión donado servirá como un avión “puente” para cumplir el papel de Air Force One hasta que Boeing termine de acondicionar dos aviones nuevos, cuya entrega está prevista para 2028. Boeing ha pasado casi una década diseñando y modernizando los dos 747.

“Este es el avión de doble pasillo más complejo que hemos hecho jamás”, dijo el lunes a CNBC el CEO de Boeing, Kelly Ortberg. “Ya hemos pasado la fase de diseño y estamos volviendo a ensamblar los aviones. Así que estamos seguros de que sabemos lo que tenemos por delante”.

Desde que Qatar le regaló a Trump el avión de US$ 400 millones, su diseño y reacondicionamiento han adquirido una importancia personal desmesurada para el presidente, cuyo mandato estaría casi por finalizar para cuando se entreguen los otros nuevos aviones, suponiendo que el proyecto se mantenga según lo previsto. Mientras tanto, la Casa Blanca desestimó de plano las preguntas legales, éticas y de seguridad nacional en torno a su decisión de aceptar el avión.

Trump eligió gran parte de los detalles del interior del avión, dijeron fuentes a CNN, hasta el tipo de suelo en cada zona individual. Cuando presentó públicamente el jet, lo calificó como “el avión más lujoso del mundo”.

“Francamente, no podríamos construir un avión como este porque no estaríamos dispuestos a gastar el tipo de dinero necesario”, dijo Trump antes de su vuelo inaugural a principios de este mes, mientras llevaba a los reporteros a un recorrido por su cabina con detalles dorados. “Gastaron a lo grande”.

Con información de Aaron Cooper de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.