Juez podría dictar sentencia este martes en el caso de Colt Gray, autor de tiroteo en escuela de Georgia

Un tribunal de Georgia escuchó testimonios que arrojaron nueva luz sobre el posible motivo de Colt Gray, el adolescente que…

Un tribunal de Georgia escuchó testimonios que arrojaron nueva luz sobre el posible motivo de Colt Gray, el adolescente que mató a tiros a cuatro personas en la escuela secundaria Apalachee en 2024, incluyendo evidencia de su obsesión con tiroteos masivos anteriores y su deseo de infamia.

Los fiscales y los abogados defensores dedicaron el segundo día de la audiencia de sentencia a debatir si Colt, de 16 años, puede ser rehabilitado alguna vez, mientras el tribunal sopesa si debe pasar el resto de su vida en prisión, con o sin libertad condicional.

La audiencia se celebra aproximadamente dos años después del ataque en la escuela secundaria, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Georgia.

Con tan solo 14 años, Colt llevó un rifle tipo AR-15 a la escuela y asesinó a tiros a los profesores Richard Aspinwall y Cristina Irimie, así como a los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo. Otras nueve personas resultaron heridas.

El viernes, colt se declaró culpable de 55 cargos, entre ellos cuatro de homicidio. En el tribunal, los familiares de las víctimas y los supervivientes del tiroteo hablaron de las secuelas físicas y emocionales que les han quedado.

Se prevé que la audiencia concluya el martes, fecha en la que la defensa ha indicado en documentos judiciales que podría llamar a sus dos últimos testigos: la abuela de Colt y otro experto en salud mental.

Colt tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de que el juez Nicholas Primm decida si condena al joven de 16 años a cadena perpetua con o sin posibilidad de libertad condicional.

En mensajes previos al ataque, leídos en voz alta ante el tribunal el lunes, Colt escribió sobre su anhelo de fama y su obsesión con Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en la escuela de Parkland que mató a 17 estudiantes y profesores en 2018.

“Quiero hacer historia, para resumirlo”, escribió Colt en la plataforma de mensajería Discord más de un año antes del tiroteo. “Quiero que la gente recuerde el dolor que causé y que investiguen sobre mí durante horas”.

“Mi amor por Nik se ha convertido en algo tan profundo que no encuentro otra forma de demostrarle mi amor y afecto”, escribió en otro mensaje días antes del tiroteo.

Stand with Parkland, un grupo de defensa fundado por las familias de las víctimas del tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en 2018, escribió en un comunicado a CNN que era “especialmente doloroso saber que (Colt) idolatraba al asesino que atacó a nuestros hijos y cónyuges y usó esa tragedia como inspiración”, declaró el presidente del grupo, Tony Montalto, cuya hija murió en el tiroteo de Parkland.

El Dr. Kevin Richards, psicólogo forense, testificó el lunes a favor de la defensa sobre los problemas de salud mental de Colt. Afirmó que la paranoia, la depresión y la ansiedad del adolescente se vieron agravadas por la negligencia y el maltrato en el hogar, así como por una obsesión en línea con los autores de tiroteos masivos.

“Era un chico solitario y disfuncional, ansioso, paranoico, deprimido e inmerso en un mundo altamente disfuncional con gente obsesionada con quienes habían perpetrado tiroteos en escuelas”, indicó Richards.

Ashley Gilleland, investigadora de la Fiscalía del Condado de Barrow, testificó el lunes sobre los escritos en el diario de Colt y las declaraciones a la policía que se inspiraron en otros tiroteos masivos, incluida la masacre del cine de Aurora, Colorado, en 2012; el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook; y la matanza masiva en una escuela secundaria más mortífero del país en Parkland.

El viernes, en la sala del tribunal se escucharon grabaciones de la entrevista de Colt con los investigadores, realizada menos de una hora después del tiroteo.

Entre sollozos y jadeos, pidió disculpas y ofreció explicaciones paranoicas y alucinatorias sobre sus acciones, afirmando que creía que los profesores conspiraban contra él.

También declaró a los investigadores que creía que debería estar internado en un centro de salud mental.

Richards, quien afirmó haber revisado los expedientes del caso y entrevistado a Colt durante aproximadamente 15 horas en total para su análisis, testificó el lunes que Colt podría mejorar con las intervenciones y la medicación adecuadas.

Pero durante el contrainterrogatorio, Richards afirmó que Colt había exagerado sus síntomas de salud mental e inventado cosas para intentar obtener un diagnóstico más grave. Según Richards, Colt no presentaba ningún signo de locura, esquizofrenia ni trastorno bipolar.

“Mi evaluación no reveló ningún caso de manía ni ningún diagnóstico de esquizofrenia”, afirmó. “Pueden hablar de ello hasta la saciedad, pero no había ninguna evidencia”.

El testimonio de la abuela de Colt, que podría comparecer el martes, podría aportar información adicional sobre la crianza y la vida familiar del niño antes de que el juez dicte sentencia.

El padre de Colt, Colin Gray, fue declarado culpable de asesinato y homicidio involuntario en marzo por comprarle el arma a su hijo y mantenerla sin guardar bajo llave a pesar de las advertencias de que Colt representaba un peligro para los demás.

El juicio del padre reveló la magnitud de la infancia turbulenta de Colt. Su madre luchaba contra la adicción a las drogas y al alcohol, y la familia se mudó repetidamente.

Los familiares hablaron del deterioro progresivo de la salud mental de Colt, y los registros escolares muestran que faltaba a clase con frecuencia, llegando incluso a perderse todo el octavo grado.

Colin Gray se enfrenta a décadas de prisión, y su sentencia comenzará el jueves.

Al día siguiente, a tan solo cinco millas al sur del Palacio de Justicia del Condado de Barrow, los estudiantes regresarán a la Escuela Secundaria Apalachee para el primer día del nuevo año escolar.

La audiencia de sentencia del viernes estuvo dedicada a las víctimas.

Uno tras otro, familiares y sobrevivientes comparecieron ante el tribunal, describiendo quiénes eran antes del 4 de septiembre de 2024 y en quiénes se han convertido desde entonces.

“Empecé a odiarme a mí misma porque ya no podía vivir de verdad, porque permití que me arrebataras toda la alegría que tenía”, declaró Nautica Walton, que cursaba noveno grado cuando recibió un disparo en la pierna.

“Odio todo de ti”, le dijo a Colt. “Odio las cicatrices que dejaste en mi cuerpo. Odio que hayas arrebatado vidas inocentes delante de gente inocente. Y, sobre todo, odio haberte dejado vivir en mi mente”.

Otros reconocieron las difíciles circunstancias de la infancia de Colt, tal como se revelaron durante el juicio de su padre, al tiempo que dejaron claro que eso nunca podría justificar sus acciones.

“Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”, indicó Sarah Beaver, madre de Jaxson Beaver, sobreviviente del tiroteo. “Él era un niño al que se le falló. También fue la persona que falló a innumerables niños inocentes y a sus familias”.

“La familia del acusado podrá seguir viendo a su hijo, hablar con él y saber que está vivo”, señaló Ismael Angulo Jr., el hermano mayor de la víctima Christian Angulo. “Mi madre y mi padre no tienen ese privilegio. La única forma de visitar a Christian ahora es estar junto a su tumba”.

Y añadió: “No hay justicia en esa realidad”.

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