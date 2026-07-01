Fuertes explosiones sacuden Kyiv horas después de que Zelensky advirtiera de un “gran” ataque ruso

Una serie de fuertes explosiones sacudió Kyiv desde la noche del miércoles hasta el amanecer del jueves, horas después de…

Una serie de fuertes explosiones sacudió Kyiv desde la noche del miércoles hasta el amanecer del jueves, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtiera que datos de inteligencia mostraban que Rusia estaba planeando un “gran” ataque nocturno.

Funcionarios de Kyiv y la fuerza aérea del país dijeron que Rusia estaba lanzando misiles balísticos y drones contra Ucrania, que destruyeron e incendiaron edificios residenciales.

Al menos cinco trabajadores médicos resultaron heridos, incluido un paramédico que se encuentra en estado crítico, cuando fue alcanzada una subestación de ambulancias, según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Los rescatistas se apresuraban a acudir al lugar de un edificio de nueve pisos destruido donde había personas atrapadas en el interior, dijo Klitschko.

Algunos residentes se estaban refugiando en estaciones de metro.

Anteriormente, Zelensky advirtió que “(el presidente de Rusia Vladimir) Putin ha estado preparando un gran ataque contra Ucrania desde hace algún tiempo”.

“Esa es exactamente la amenaza a la que nos enfrentamos esta noche”, dijo Zelensky en una publicación en X.

Pidió a los ucranianos que “sean especialmente cuidadosos: manténganse a salvo y protejan a sus familias y a sus hijos; asegúrense de refugiarse y presten atención a las alertas de ataque aéreo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.