Farage y Le Pen apelan al mismo discurso desafiante: solo el pueblo puede juzgarnos

Que decida el pueblo. Ese fue el desafiante mensaje del martes de dos de los populistas más famosos del mundo,…

Que decida el pueblo. Ese fue el desafiante mensaje del martes de dos de los populistas más famosos del mundo, cuando Nigel Farage y Marine Le Pen anunciaron, con pocas horas de diferencia, su intención de desafiar las normas de sus países para plantear el mismo argumento ante el mismo jurado, con la política dominante tanto francesa como británica en juego.

En Francia, Marine Le Pen apareció en las noticias de la noche para lanzar su desafiante cuarta candidatura a la presidencia, apenas unas horas después de que un tribunal anunciara que legalmente podía hacerlo.

En un sofocante tribunal del centro de París, los periodistas se habían apiñado en salas de desbordamiento para escuchar, justo después del almuerzo, un fallo sobre la apelación de Le Pen contra la condena penal de 2025 que la declaró a ella, a su partido de extrema derecha Agrupación Nacional y a 11 de sus miembros más veteranos culpables de malversar millones de euros en fondos europeos para pagar los salarios de trabajadores político-partidistas en Francia.

El martes, se acortó la prohibición de presentarse a un cargo público, pero se mantuvieron su condena y su sentencia, lo que significaba que Le Pen seguía enfrentándose a un año de arresto domiciliario con un monitor electrónico, una condición que anteriormente había jurado que imposibilitaría el hacer campaña.

Aun así, esa noche, la mujer que ha pasado toda una vida luchando, primero por arrebatarle el control del partido que fundó su padre y luego por desintoxicarlo, anunció que seguiría la lucha. Anunció no solo que se presentaría, sino que creía que una nueva apelación, ante el tribunal más alto de Francia, la exoneraría y que el pueblo sería su único jurado.

Al otro lado del Canal, Nigel Farage acababa de hacer una apuesta similar ante el pueblo. En un discurso dramático que dejó clara su furia por lo que llamó el “golpe sucio del establishment” contra él, el fundador del partido populista de extrema derecha Reform UK que —al igual que la Agrupación Nacional de Le Pen— encabeza las encuestas nacionales, anunció que dimitía del parlamento.

Tras atribuirse el mérito de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, dejó claro que pretendía convertir la elección parcial que provoca su dimisión en su escaño de Clacton en un nuevo referéndum, esta vez sobre los funcionarios que ahora investigan sus finanzas.

La maniobra suspendió una investigación parlamentaria sobre un regalo no declarado de 5 millones de libras (US$ 6,7 millones) que, según informó The Guardian, Farage recibió de un multimillonario de criptomonedas con sede en Tailandia, y sobre beneficios que, según informó el Sunday Times, aceptó de un hombre condenado en Estados Unidos por fraude. Farage niega cualquier irregularidad, insistiendo el martes en que “no he infringido la ley de ninguna manera en absoluto”.

Casi al mismo tiempo, aunque en idiomas diferentes y en contextos políticos muy distintos, Le Pen y Farage anunciaron movimientos que dejaban claro que no se dejarían contener, sino que buscarían poner el sistema patas arriba.

La aparición televisiva de Le Pen, y un nuevo cartel de campaña que la muestra con los brazos extendidos y con aspecto victorioso, ciertamente sugieren que cree que sus problemas legales ahora pueden hacerse jugar a su favor.

Desde que perdió ante el presidente Emmanuel Macron en 2022 con el 41 % de los votos, la gran dama de la extrema derecha europea ha estado planeando su candidatura presidencial para 2027, incluso entregando el liderazgo de la Agrupación Nacional a su protegido, Jordan Bardella, para centrarse en el único premio que realmente le ha importado.

Y Bardella ha cumplido, llevando al partido a su primera victoria a nivel nacional en las elecciones europeas de 2024, y luego al primer puesto en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas. El partido que en otro tiempo fue descartado como ineligible para gobernar, el Frente Nacional de su padre Jean-Marie Le Pen, es hoy el partido más grande de la Asamblea Nacional y, según sugieren las encuestas, el favorito para hacerse con la presidencia.

Y por eso la prohibición de presentarse cayó como un trueno en marzo de 2025. Lo que ella había visto como su marcha constante hacia el poder quedó congelado. En un mitin llevado a cabo después, calificó el fallo como un veredicto político disfrazado de legal, una “caza de brujas” en sus palabras, y una afrenta a la propia democracia. Había combatido la injusticia durante 30 años, dijo, y no permitiría que ahora la despojaran de la presidencia.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció la sentencia como una “persecución judicial” contra una rival política, publicando en Truth Social “LIBEREN A MARINE LE PEN”. El Kremlin, Elon Musk y el entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también se sumaron con el mismo mensaje: que el pueblo, no los tribunales, debe elegir.

Le Pen dejó claro el martes por la noche que cree que no estará bajo arresto domiciliario ni llevará una tobillera electrónica mientras hace campaña; pero que, de cualquier modo, el sistema ya no puede detenerla. Es poco probable que su nueva apelación se resuelva hasta bien entrado el próximo año, para cuando espera estar lo bastante cerca de las puertas del poder como para que toda la saga judicial parezca menos una decisión independiente —que lo será— y mucho más una caza de brujas política, como ella la ha presentado.

Así como Trump peleó las elecciones de 2024 con sus propios desafíos legales, Le Pen es ahora la favorita para entrar en el Elíseo bajo una nube judicial que podría disiparse de inmediato gracias a la inmunidad presidencial si gana el poder.

Trump no solo ha proporcionado el manual, sino que también, desde su regreso a la Casa Blanca, ha sido el defensor vocal y leal de las carreras políticas tanto de Farage como de Le Pen. El lunes, amplificó una publicación que presentaba el escrutinio sobre Farage como una repetición del “manual anti-Trump” de 2024.

En el caso de Farage, los partidos tradicionales británicos están esquivando su desafío al negarse a presentar candidatos contra él en Clacton, lo que significa que su único oponente probablemente sea Count Binface, un personaje creado por un comediante destinado a burlarse de candidatos electorales destacados. Farage esperará que la elección parcial lo devuelva al parlamento prácticamente sin oposición, con su mandato renovado y su imagen como un hombre del pueblo capaz de enfrentarse al sistema, más blindada que nunca. Pero si es reelegido, la investigación se reanudará, y el aspecto cómico de la batalla también corre el riesgo de volverse en su contra.

Es un mismo guion en dos idiomas. La figura condenada reconvertida en víctima y la ley como un arma cada vez más debilitada de un establishment asustado. Según este guion, la papeleta representa la absolución y ni el sistema francés ni el británico fueron construidos para responder a ello.

En cada caso, un político está apelando por encima de los organismos institucionales al pueblo y enmarcando la propia apelación como prueba de su persecución. Esa es la trampa que se activó el martes en dos países a la vez: el manual populista perfecto, y uno que ni Francia ni el Reino Unido parecen capaces de contener.

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