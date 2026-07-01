Exclusivo CNN: Fiscal de Manhattan pide cambios a la ley tras el caso Harvey Weinstein

Casi una semana después de decidir no volver a juzgar al productor de cine Harvey Weinstein por un cargo de…

Casi una semana después de decidir no volver a juzgar al productor de cine Harvey Weinstein por un cargo de violación, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo este miércoles en una entrevista exclusiva con CNN que ahora corresponde a los legisladores actuar para ayudar a los sobrevivientes de agresión sexual a obtener justicia.

Bragg busca que los fiscales puedan presentar testimonios sobre conductas indebidas previas de los acusados, de modo que puedan escucharse las voces de todas las personas denunciantes. Eso fue lo que hizo su oficina cuando obtuvo la condena de Weinstein en 2020, en un momento decisivo para el movimiento #MeToo y para los sobrevivientes de abuso sexual.

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York revocó esa condena en 2024 al determinar que se admitieron de manera errónea los testimonios de testigos que afirmaban que Weinstein utilizó su influencia en Hollywood para aprovecharse de ellas.

El mes pasado, Bragg desistió de celebrar un cuarto juicio por el cargo de violación después de que la denunciante dijera que no podía soportar volver a comparecer ante un tribunal.

“Estamos trabajando de cerca con miembros de la Legislatura para abordar este tema y modificar la ley”, dijo Bragg. “No lo conseguimos este año, pero lo intentamos y volveremos el próximo año para tratar de cambiar la ley… y permitir que se admitan más pruebas de ese tipo”.

Proyectos de ley presentados de manera coordinada en la Asamblea del Estado de Nueva York y en el Senado estatal modificarían la legislación penal del estado para permitir la admisión de pruebas sobre otros delitos o actos con el fin de demostrar aspectos como el motivo, la intención y la planificación. Ninguno de los dos fue sometido a votación en comisión ni en el pleno durante este período legislativo, según el sitio web de la Legislatura estatal.

Bragg advirtió que, sin esos cambios, futuros casos podrían correr riesgos y afirmó que el sistema no hizo justicia a las sobrevivientes de las presuntas agresiones de Weinstein que testificaron, aunque sus denuncias no formaban parte de los cargos específicos en su contra.

“Tuvimos sobrevivientes que dieron un paso al frente, testificaron y se expusieron ante 12 desconocidos en el jurado y ante la mirada de todo Estados Unidos, y ese testimonio fue dejado de lado”, dijo Bragg. “Nuestro sistema dijo: ‘Eso no es relevante aquí’. Entiendo lo doloroso que resulta, profundamente doloroso, y creo que, dentro de los círculos jurídicos, no se ha prestado suficiente atención a ese tema”.

Tras la anulación de la condena contra Weinstein, Bragg comenzó un nuevo proceso judicial por tres cargos relacionados con tres denunciantes.

En el nuevo juicio, Weinstein fue declarado culpable de un cargo de acto sexual delictivo, pero fue absuelto de otro. El juez declaró un juicio nulo respecto del cargo de violación después de que el jurado se negara a continuar con las deliberaciones. Ese cargo fue sometido a un tercer juicio, pero el jurado no logró alcanzar un veredicto y nuevamente se declaró un juicio nulo.

Bragg decidió no juzgar a Weinstein por cuarta vez tras consultar con la denunciante Jessica Mann, quien manifestó que no deseaba volver a testificar.

Mann, quien renunció al anonimato que CNN y otros medios suelen conceder a quienes presentan denuncias de agresión sexual, envió una carta al tribunal en la que escribió: “Me quedó claro durante este último juicio que ya no podía soportar volver a pasar por esto”. Añadió que subir al estrado para relatar su denuncia de que Weinstein la violó en un hotel de Nueva York en marzo de 2013 le causó una “retraumatización más profunda y un trauma adicional”.

“Durante el proceso judicial he sido fragmentada, silenciada, difamada y traumatizada”, escribió.

Bragg calificó la carta de Mann como “aleccionadora y desgarradora”.

“Creo que fue muy importante escucharla con su propia voz”, dijo Bragg a Wagmeister. “Gran parte de este proceso consiste en escuchar a los abogados, al juez; escuchamos a los miembros del jurado y a los testigos. Tener la oportunidad de escucharla a ella, sin filtros… me pareció importante. La decisión sobre si volveríamos a hacer esto giró en torno a ella”.

Añadió que su oficina mantuvo el foco en las sobrevivientes. “Jessica Mann ha testificado tres veces en juicio y dos veces ante un jurado investigador. Ha sido algo extremadamente difícil, y eso es quedarse corto. Sí, ella estuvo en el centro de esta decisión”.

Bragg dijo a CNN que piensa en todas las sobrevivientes cada vez que ve el tribunal donde Weinstein y muchas otras personas han sido juzgadas.

“Creo que esos casos son importantes, especialmente los de alto perfil, y que pueden llevar a que más sobrevivientes den un paso al frente. En ese sentido desempeñan un papel extraordinariamente importante, no solo para exigir responsabilidades individuales, sino también en un sentido más amplio”, afirmó. “Pero también creo que no hablamos lo suficiente de las personas cuyos nombres nunca se conocen: las sobrevivientes que enfrentan las mismas dificultades, que comparecen una y otra vez para testificar, son sometidas a contrainterrogatorios, deben repetir una y otra vez sus relatos, sienten que no tienen voz dentro del sistema y nadie conoce sus nombres”.

La organización RAINN, que trabaja para combatir la violencia sexual y administra una línea de ayuda para sobrevivientes, señala que el 98 % de los agresores nunca enfrenta plenamente las consecuencias a través del sistema de justicia penal.

Al tiempo que alentó a más personas a denunciar los delitos ante las autoridades, Bragg dijo que un juicio no siempre es la mejor respuesta.

“Estamos aquí para apoyar a los sobrevivientes, cualquiera que sea la forma en que decidan seguir adelante”, afirmó. “No existe una única manera de responder, ¿verdad? La respuesta de cada persona a este trauma es profundamente personal, y nosotros estamos aquí para apoyarla, sea cual sea la forma en que esté atravesando esa experiencia. Eso es lo que hacemos todos los días”.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan informó en abril que investigaba una denuncia de agresión sexual contra el exrepresentante Eric Swalwell, un día después de que CNN informara que una exintegrante de su equipo acusó al demócrata de California de mantener relaciones sexuales con ella cuando no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Swalwell ha negado las acusaciones. Bragg se negó a hacer comentarios sobre ese caso o sobre si su oficina investiga a Sean “Diddy” Combs, como ocurre en Los Ángeles tras su condena federal por cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

Los fiscales tienen previsto solicitar una condena de 20 años de prisión para Weinstein cuando sea sentenciado por obligar a una asistente de producción a realizar un acto sexual, el único cargo por el que fue declarado culpable en los nuevos juicios.

Sin embargo, Bragg dijo que no habrá lugar para celebrar.

“Es imposible definir esto como una victoria después de todo ese trauma y todo ese daño”, afirmó. “Aquí no hay ganadores, pero sí creo que hay lecciones aprendidas, que hay rendición de cuentas y que hay apoyo. Un aspecto positivo es el valor de las sobrevivientes que se atrevieron a denunciar, considerando quién era él en ese momento. Creo que eso sentó las bases para que otras sobrevivientes también se animaran a dar un paso al frente”.

Nueva York fue la primera jurisdicción en procesar a Weinstein, productor de la película ganadora del Oscar a mejor película en 1999, Shakespeare in Love, y quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento. La condena y la sentencia de 23 años de prisión obtenidas bajo la gestión del entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. fueron consideradas un punto de inflexión para el movimiento #MeToo, iniciado en 2006, y para mujeres y hombres sobrevivientes de agresión y acoso sexual, especialmente cuando los presuntos agresores ocupaban posiciones de poder.

Weinstein permaneció encarcelado pese a la anulación de su condena en Nueva York porque también fue declarado culpable y sentenciado en Los Ángeles a 16 años de prisión por violación y agresión sexual en 2023. El mes pasado, un tribunal de apelaciones confirmó esa condena, aunque ordenó al juez del caso dictar una nueva sentencia, informó The Associated Press.

Este miércoles, un portavoz informó que Weinstein permanecía en la unidad hospitalaria de la prisión tras haber presentado “dificultades para respirar”, aunque señaló que estaba “bien”.

Weinstein siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual.

“Creemos que este es el resultado al que se debió haber llegado desde el principio, si el jurado investigador hubiera tenido acceso al conjunto completo de los correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones privadas”, dijo su portavoz, Juda Engelmayer, en un comunicado la semana pasada.

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