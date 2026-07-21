Entre retiros y dudas, ¿cómo sigue la selección Argentina tras perder la final del Mundial?

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante, y si es momento de dar un paso al…

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante, y si es momento de dar un paso al costado”. La frase le pertenece a Emiliano Martínez, el portero héroe de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y gran figura en la final ante España en el Mundial de 2026. En medio del dolor por el bicampeonato que se esfumó, “Dibu” abrió más todavía la herida al poner en duda su futuro en la Albiceleste.

No es el único. Nicolás Otamendi, uno de los símbolos de la generación dorada de Argentina, había anticipado que este sería su último torneo, y hay muchas dudas (por no decir muchísimas) por lo que pueda llegar a pasar con Lionel Messi y Lionel Scaloni, los dos máximos referentes, dentro y fuera de la cancha, que tuvo la Albiceleste en estos cinco años de reinado.

Argentina llegó al Mundial de 2026 con muchísimos nombres repetidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero para 2030 ya estará obligada al recambio generacional, ese que prometía empezar a decir presente en Norteamérica y que nunca terminó realmente de aparecer.

Para el próximo Mundial, el puesto de arquero podría tener que renovarse al 100 %, ya que Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso llegarían a 2030 con 37, 38 y 36 años, respectivamente. De los defensores que convocó Scaloni para esta edición, ninguno llegará con menos de 30 años, por lo que habrá que buscar varias caras nuevas. Otamendi ya dijo que no sigue y Tagliafico había dado a entender lo mismo antes de la competencia, pero no lo ha confirmado.

En el mediocampo es hay más chances de que se repitan algunos nombres, como los de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, claves en la resurrección de 2022 y titulares indiscutibles en 2026. A ellos podría sumarse Exequiel Palacios. Nico Paz y Valentín Varco tienen todos los números para volverse referentes de la nueva generación, a pesar de que jugaron muy poco en esta Copa del Mundo.

Thiago Almada llegó como titular, pero se fue desdibujando con el correr de los partidos, haciendo cada vez más evidente la partida de Ángel Di María tras la Copa América de 2024. Simeone también será seguramente integrante de la renovación.

En la delantera, todo dependerá del 10. Messi no dio indicios de su futuro inmediato en la selección, pero le habría cerrado la puerta a otro Mundial, al que llegaría con 42 años (cumpliendo 43 durante el torneo). El rosarino demostró que la magia sigue en esa zurda, con la que regateó a chicos de 20, pero un proceso de cuatro años puede ser muy desgastante.

Julián Álvarez llegará a 2030 con 30 años y Lautaro Martínez con 32, por lo que ambos estarían en condiciones de volver a competir.

A ellos se empezarán a sumar seguramente los integrantes de la camada subcampeona del mundo del Mundial Sub20 en 2025. Alejo Sarco (recién llegado al Sporting Gijón de España desde el Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (ya titular en el Benfica), Mateo Silvetti (compañero de Messi en Inter Miami) y Milton Delgado (afianzado como titular en Boca Juniors) podrían sumarse a la selección mayor si su progresión como profesionales no sufre contratiempos.

El objetivo inmediato será el tricampeonato consecutivo en la Copa América 2028, que, a falta de confirmación, volvería a disputarse en Estados Unidos. No es una meta cualquiera. En un torneo que tiene 110 años de edad, solo una selección logró ganar tres ediciones consecutivas: Argentina, que ganó en 1945, 1946 y 1947.

¿Apostará Messi a despedirse dentro de dos años con otro título bajo el brazo? ¿O dependerá de la decisión que tome Scaloni, el entrenador que mejor lo comprendió en la selección argentina?

El hombre de Pujato dejó varias señales negativas en las últimas horas. Tiene contrato hasta diciembre y dijo que lo cumplirá, presentándose a las ventanas FIFA de septiembre y noviembre, pero dejó entrever que después de eso “seguramente corte”. Por supuesto, esas declaraciones con la derrota mundialista todavía en la cabeza y en el corazón no son definitivas.

Pero Scaloni sabe que por delante tiene la obligación del recambio y algo más difícil que la sola elección de jugadores nuevos: la necesidad, como dijo él, de formar un “grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar”. La sola perspectiva de tener que afrontar esa tarea le ahogó las últimas palabras en la sala de prensa del estadio MetLife, donde la selección quizás escribió el último capítulo del libro más dorado de su historia.

The-CNN-Wire

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