¿En qué orden hay que ver todas las películas y series de Marvel del MCU?

Las películas y series de superhéroes están de moda y Marvel Studios se ha convertido en el principal exponente de…

Las películas y series de superhéroes están de moda y Marvel Studios se ha convertido en el principal exponente de esta tendencia gracias al desarrollo de su Universo Cinematográfico (o MCU en inglés por Marvel Cinematic Universe). Este está compuesto por todas esas obras protagonizadas por Spider-Man, Thor o Doctor Strange, entre muchos otros personajes, que están interconectadas entre sí.

En total ya son más de 35 películas y al menos 15 series y, aunque todas pueden verse de forma independiente, sí que es cierto que para seguir al día toda la historia y captar todos los detalles al 100 % es recomendable haber visto buena parte de las anteriores. Sin ir más lejos, en la llamada Fase 5 del MCU se estrenaron seis películas: “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023), “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (2023), “The Marvels” (2023), “Deadpool & Wolverine” (2024), “Captain America: Brave New World” (2025) y “Thunderbolts” (2025).

Y la Fase 6 ya está en marcha. Se inició con “The Fantastic Four: First Steps” (2025) y le siguen este año las películas “Spider-Man: Brand New Day” este 31 de julio y “Avengers: Doomsday”, que se estrena en cines este 18 de diciembre.

Es por ello que, a la hora de ponerse al día o simplemente cuando apetece darse una maratón de superhéroes, muchos fans de Marvel se preguntan en qué orden deben ver todas las películas y series de Marvel. Para responder a dicha pregunta, en CNN en Español hicimos dos listados de cómo ver todas estas obras para aquellos que quieren experimentarlas en un orden que tenga cierto sentido.

Por un lado, el que quizás pueda ser el más atractivo: en orden cronológico y argumental para seguir la historia con un sentido narrativo; por otro, según su fecha de estreno, que vendría a ser la forma más común y que responde a cómo Marvel ha ido estrenando sus diferentes producciones.

Es importante señalar que dentro del MCU no se incluyen las obras que, pese a pertenecer a la licencia de Marvel, no fueron desarrolladas por Marvel Studios como ocurre con las cintas de los X-Men o Deadpool (producidas por Fox) o con Venom o Morbius (producidas por Sony) pese a que varios de sus personajes acabarán llegando al MCU. Es a partir de 2023, con “The Marvels”, que Marvel Studios empezó a usar integrantes de los X-Men en sus películas.

De esta forma, la primera película no se corresponde con la primera estrenada en 2008 que fue “El Increíble Hulk”, sino con la que debe ser el punto de partida cronológico con base en los acontecimientos ocurridos. Entonces, la lista comienza con la serie animada “Eyes of Wakanda” y la película “Captain America: The First Avenger”, que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y presenta al Capitán América de Chris Evans. Le seguirían diferentes cintas de orígenes de personajes (Iron-Man, Thor, Hulk) para así entender cómo se llega a la creación de los Avengers o Vengadores y cómo empiezan a aparecer las diferentes gemas del infinito.

Es a partir de ahí cuando se empiezan a presentar nuevos superhéroes principales para el devenir del universo como son los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man o Black Panther. El orden alcanza su clímax con “Infinity War” y “Endgame”, momento tras el cual llegan las nuevas historias de las series de televisión de Disney+ en las que se pueden ver cómo evolucionan ciertos superhéroes o la introducción de nuevos a través de las películas de Shang-Chi y los Eternals.

“Eyes of Wakanda” (serie de televisión)

“Captain America: The First Avenger”

“Agent Carter” (serie de televisión)

“The Fantastic Four: First Steps”

“Captain Marvel”

“Iron Man”

“Iron Man 2”

“The Incredible Hulk”

“Thor”

“The Avengers”

“Thor: The Dark World”

“Agents of S.H.I.E.L.D.” (serie de televisión)

“Iron Man 3”

“Captain America: The Winter Soldier”

“Guardians of the Galaxy”

“I Am Groot” (serie de televisión)

“Guardians of the Galaxy Vol. 2”

“Daredevil” (serie de televisión)

“Jessica Jones” (serie de televisión)

“Avengers: Age of Ultron”

“Ant-Man”

“Luke Cage” (serie de televisión)

“Iron Fist” (serie de televisión)

“The Defenders” (serie de televisión)

“Captain America: Civil War”

“Black Widow”

“Black Panther”

“Inhumans” (serie de televisión)

“Spider-Man: Homecoming”

“The Punisher” (serie de televisión)

“Doctor Strange”

“Thor: Ragnarok”

“The Punisher” (serie de televisión)

“Ant-Man and the Wasp”

“Avengers: Infinity War”

“Avengers: Endgame”

“Wandavision” (serie de televisión)

“Loki” (serie de televisión)

“Deadpool & Wolverine”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“The Falcon and the Winter Soldier” (serie de televisón)

“Spider-Man: Far From Home”

“Eternals”

“Spider-Man: No Way Home”

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

“Hawkeye” (serie de televisión)

“What If…?”

“Moon Knight” (serie de televisión)

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Echo” (serie de televisión)

“She-Hulk: Attorney at Law” (serie de televisión)

“Ms. Marvel” (serie de televisión)

“Thor: Love and Thunder”

“Werewolf by Night” (serie de televisión)

“Ironheart” (serie de televisión)

“Wonder Man” (serie de televisión)

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Secret Invasion” (serie de televisión)

“The Marvels”

“Agatha All Along” (serie de televisión)

“Daredevil: Born Again” (serie de televisión)

“Captain America: Brave New World”

“Thunderbolts”

“The Punisher: One Last Kill” (serie de televisión)

“Spider-Man: Brand New Day”

“Avengers: Doomsday”

Cabe señalar que hay series que pertenecen al MCU, pero que fueron producidas por Marvel Television y ABC Studios, tales como “Jessica Jones”, “Daredevil”, “Agents of S.H.I.E.L.D.” y “The Punisher”, entre otras. Sin embargo, la unidad Marvel Television se terminó integrando a Marvel Studios, división que ahora se encarga de todo lo relacionado al MCU.

(Si quieres ver el orden cronológico con estas series, puedes consultar esta publicación del sitio especializado IMDb).

Este listado es mucho más sencillo. Obedece única y exclusivamente a cómo Marvel ha planteado su universo. Es un método totalmente válido pues es la forma en la que la compañía ha querido ir desplegando sus sorpresas. En ocasiones hay cintas que vuelven a momentos anteriores y ofrecen más información:

“Iron Man” – 2008

“The Incredible Hulk” – 2008

“Iron Man 2” – 2010

“Thor” – 2011

“Captain America: The First Avenger” – 2011

“The Avengers” – 2012

“Iron Man 3” – 2013

“Thor: The Dark World” – 2013

“Captain America: The Winter Soldier” – 2014

“Guardians of the Galaxy” – 2014

“Avengers: Age of Ultron” – 2015

“Ant-Man” – 2015

“Captain America: Civil War” – 2016

“Doctor Strange” – 2016

“Guardians of the Galaxy Vol. 2” – 2017

“Spider-Man: Homecoming” – 2017

“Thor: Ragnarok” – 2017

“Black Panther” – 2018

“Avengers: Infinity War” – 2018

“Ant-Man and the Wasp” – 2018

“Captain Marvel” – 2019

“Avengers: Endgame” – 2019

“Spider-Man: Far From Home” – 2019

“WandaVision” – 2021

“The Falcon and the Winter Soldier” – 2021

“Loki” – 2021

“Black Widow” – 2021

“What If…?” – 2021

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” – 2021

“Eternals” – 2021

“Hawkeye” – 2021

“Spider-Man: No Way Home” – 2021

“Moon Knight” – 2022

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” – 2022

“Ms. Marvel” – 2022

“Thor: Love and Thunder” – 2022

“She-Hulk: Attorney at Law” – 2022

“Werewolf by Night” – 2022

“Black Panther: Wakanda Forever” – 2022

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” – 2023

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” – 2023

“Echo” – 2023

“Secret Invasion” – 2023

“The Marvels” – 2023

“Deadpool & Wolverine” – 2024

“Agatha All Along” – 2024

“Captain America: Brave New World” – 2025

“Ironhert” – 2025

“Thunderbolts” – 2025

“The Fantastic Four: Fist Steps” – 2025

“Daredevil: Born Again” – 2025

“Wonder Man” – 2026

“The Punisher: One Last Kill” – 2026

“Spider-Man: Brand New Day” – 2026

“Avengers: Doomsday” – 2026

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