En fotos: los incendios forestales arrasan Francia y España

Más de 250.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras los incendios forestales, avivados por…

Más de 250.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras los incendios forestales, avivados por olas de calor provocadas por el cambio climático, continúan arrasando el suroeste de Europa.

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación completa de la península de Cap Ferret el viernes, y desplegaron embarcaciones para ayudar a rescatar a personas del popular destino turístico.

Espesas columnas de humo de los incendios forestales también oscurecieron el cielo sobre España el viernes, mientras el Gobierno del país declaró una emergencia nacional.

Europa enfrenta incendios forestales cada verano. Pero este año el continente ha visto mucha más tierra quemada que el promedio anual para el mismo período, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.