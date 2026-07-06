El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumenta a 3.535, según las autoridades

Al menos 3.535 personas murieron como consecuencia de los poderosos terremotos que devastaron Venezuela a finales del mes pasado, según…

Al menos 3.535 personas murieron como consecuencia de los poderosos terremotos que devastaron Venezuela a finales del mes pasado, según el balance más reciente compartido este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no informaron cuántas personas siguen desaparecidas.

Por otro lado, los sismos dejaron al menos 16.740 personas heridas y 17.854 desplazadas.

Más de diez días después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, miles de personas siguen sin poder regresar a sus hogares y enfrentan un futuro incierto.

Los sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados, aunque el mayor impacto se concentró en La Guaira, una zona costera que aún recuerda el devastador deslave de 1999, una de las peores tragedias naturales del país.

En medio de las labores de recuperación, ciudadanos han cuestionado la respuesta inicial de las autoridades por la escasez de maquinaria pesada, insumos médicos y otros recursos para atender la emergencia.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha defendido la actuación del gobierno y aseguró que las familias que perdieron sus viviendas recibirán soluciones habitacionales antes de que termine el año.

Sin embargo, analistas consultados por CNN consideran que esa promesa será difícil de cumplir debido a la compleja situación económica del país y a las limitaciones para desarrollar proyectos de vivienda en el corto plazo.

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros y evaluación de daños, miles de damnificados permanecen en refugios temporales o con familiares, a la espera de ayuda para reconstruir sus vidas.

The-CNN-Wire

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