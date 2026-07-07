El Mayo Zambada acepta la condena a perpetua en EE.UU. pero pide que se contemple el cuidado de su salud

Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, aceptó su condena a cadena perpetua en Estados Unidos pero pidió…

Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, aceptó su condena a cadena perpetua en Estados Unidos pero pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice el cuidado de su salud, según un escrito presentado este lunes por sus abogados ante el tribunal federal de Nueva York que lleva su caso, al que CNN tuvo acceso.

Zambada García se declaró culpable “plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley”, dice la carta que los abogados entregaron al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.

La carta también destaca que Zambada no prestó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena. Pero sí solicitan al juez que considere la situación de salud del del detenido.

“El Sr. Zambada tiene 76 años y padece diversos problemas de salud asociados a la edad”, detalla el escrito y pide al Tribunal que recomiende su traslado a un centro de detención “adecuadamente equipado para atender las necesidades de tratamiento médico del acusado”.

“Dada la problemática médica que consta en el expediente, la defensa solicita respetuosamente que dichos aspectos se tengan expresamente en cuenta durante el proceso de designación del centro”, piden los abogados.

La carta también cita una declaración atribuida a Zambada durante el proceso. “Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la población de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en las que incurrió mi organización criminal. Asumo la responsabilidad por mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, dice el texto.

Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según el propio relato de la defensa de Zambada, Guzmán lo engañó para luego trasladarlo por la fuerza y entregarlo a las autoridades estadounidenses. En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable de varios delitos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado. La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de julio.

Norma Galeana contribuyó a este reporte

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