El Gobierno de Trump revive una controvertida norma dirigida a solicitantes de la “green card”

El Gobierno de Trump reactivó el lunes una controvertida norma que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la “green card”…

El Gobierno de Trump reactivó el lunes una controvertida norma que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la “green card” si utilizan ciertos beneficios públicos, lo que marca el regreso de una medida que fue bloqueada en los tribunales durante el primer mandato de Trump.

La llamada norma de “carga pública” permite a los funcionarios de inmigración negar la “green card” a solicitantes que se considere que probablemente se vuelvan dependientes de la asistencia gubernamental, como los cupones de alimentos o Medicaid. La norma se introdujo por primera vez en 2019, pero fue frenada por tribunales federales y luego rescindida por el Gobierno de Biden.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la norma busca “garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”. El departamento agregó que la norma se aplicaría a la mayoría de los solicitantes de la “green card”, con excepciones para refugiados, solicitantes de asilo y ciertos otros grupos.

Defensores de los inmigrantes y legisladores demócratas condenaron rápidamente la medida, argumentando que desalentaría a los inmigrantes de buscar servicios esenciales y afectaría de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos. “Esta norma es cruel e innecesaria”, dijo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington y presidenta de la Asamblea Partidista Progresista del Congreso. “Castiga a las personas por necesitar ayuda y socava nuestros valores como nación de inmigrantes”.

Se espera que la norma reactivada enfrente impugnaciones legales, como ocurrió durante el pasado Gobierno de Trump. En 2020, la Corte Suprema permitió que la norma entrara en vigor temporalmente, pero tribunales inferiores la bloquearon después, y la administración de Biden finalmente retiró la medida.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que comenzaría a implementar la norma en los próximos meses, a la espera del resultado de cualquier impugnación legal.

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