El actor Danny Glover, de “Arma mortal”, revela que padece alzhéimer

El actor Danny Glover, recordado por su participación en la saga “Arma mortal” y en la película “The Color Purple”,…

El actor Danny Glover, recordado por su participación en la saga “Arma mortal” y en la película “The Color Purple”, reveló este miércoles en el programa televisivo “Today” que padece la enfermedad de Alzheimer.

Glover, de 79 años, acompañado de su familia, dijo al presentador Lester Holt que vive desde años con alzhéimer. Le fue informado el diagnóstico poco antes de recibir el premio humanitario Jean Hersholt en 2022, que concede la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

El actor reveló que, tras ser diagnosticado, sus movimientos, la capacidad de hablar y la memoria se han vuelto más lentos. No obstante, admite que sigue activo, asistiendo a eventos y participando en actividades comunitarias de su ciudad natal, San Francisco.

“Sé que a medida que la enfermedad avance, las cosas se volverán difíciles y cambiantes”, dijo. La hija de Glover, Mandisa, dijo en “Today” que “es realmente importante que él tenga control de su propia narrativa, de la historia de su vida”.

La hija del actor también explicó por qué ahora la familia hacía público el diagnóstico: “El momento es ahora. ¿Qué mejor momento que ahora para que él hable por sí mismo?”

Glover ha sido nominado a los premios Emmy en cuatro ocasiones, pero sus actuaciones más destacadas son en el cine en la década de 1980. Su papel más famoso es el del detective de policía Roger Murtaugh en las cuatro películas de la franquicia “Arma mortal”, junto con Mel Gibson. Pero también se le recuerda por “The Color Purple” (1985), dirigida por Steven Spielberg, el western “Silverado” (1985) y “Places of the Heart” (1984).

The-CNN-Wire

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