¿Cómo y dónde ver las series nominadas a los premios Emmy 2026?

La Academia de la Televisión anunció este miércoles las nominaciones a los premios Emmy 2026, en la que la serie…

La Academia de la Televisión anunció este miércoles las nominaciones a los premios Emmy 2026, en la que la serie “The Pitt” lideró las menciones con 25 nominaciones.

Le siguieron en número de nominaciones las series “Hacks” (24), “Widow’s Bay” (19), “Pluribus” (18), “Beef” (16), “DTF St. Louis” (13); y “Saturday Night Live” y “Spider-Noir”, ambas con 11 menciones.

La edición 78 de los premios Emmy tendrá lugar el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La actriz Mariska Hargitay (“Law & Order: Special Victims Unit”) será la presentadora.

A continuación, se indican dónde pueden verse las series que recibieron más nominaciones en los premios Emmy 2026. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros. Discovery).

“The Diplomat”: Netflix

“The Gilded Age”: HBO Max

“A Knight of the Seven Kingdoms”: HBO Max

“Paradise”: Hulu/Disney+

“The Pitt”: HBO Max

“Pluribus”: Apple TV+

“Slow Horses”: Apple TV+

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV+

“Abbott Elementary”: ABC/Disney+

“The Bear”: FX/Disney+

“Hacks”: HBO Max

“Margo’s Got Money Troubles”: Apple TV+

“Nobody Wants This”: Netflix

“Only Murders in the Building”: Hulu/Disney+

“Shrinking”: Apple TV+

“Widow’s Bay”: Apple TV+

“All Her Fault”: Peacock

“The Beast in Me”: Netflix

“Beef”: Netflix

“DTF St. Louis”: HBO Max

“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”: Hulu/Disney+

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