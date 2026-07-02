Buscamos los mejores lugares de EE.UU. para visitar este 2026. Este es nuestro top 10

Las comunidades nunca han sido tan esenciales en Estados Unidos: es en los pueblos y ciudades donde salimos y conocemos…

Las comunidades nunca han sido tan esenciales en Estados Unidos: es en los pueblos y ciudades donde salimos y conocemos a personas que comparten nuestros intereses, o que ven el mundo de maneras totalmente distintas.

Incluso en tiempos de división, intercambiamos ideas, expresamos desacuerdos y aprendemos unos de otros en cafeterías, bares y librerías, o mientras paseamos por senderos urbanos pavimentados o recorremos escarpadas rutas de montaña cercanas. Estos lugares son los hilos que entretejen a Estados Unidos, creando una vasta extensión de tejido que ondea con picos, valles y mareas.

Mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario, CNN Travel presenta la lista de este año de los mejores lugares de Estados Unidos para visitar. Nuestra tercera lista anual va más allá de los destinos turísticos más famosos del país para descubrir comunidades menos conocidas o lugares cuyas historias inesperadas y curiosidades han quedado eclipsadas por atracciones más llamativas.

Los editores de CNN Travel recurrieron a nuestros lectores y al personal para recibir propuestas para la lista de 2026. Evaluamos a los candidatos y seleccionamos los 10 finalistas basándonos en sus atracciones, oferta gastronómica y de bebidas, vida cultural y nocturna, diversidad, sentido de identidad, cercanía a otros lugares de interés y su capacidad de sorprender (el factor “wow”). También tuvimos en cuenta aspectos esenciales del viaje, como las opciones de alojamiento y la facilidad de acceso.

Nuestras elecciones de este año abarcan desde pueblos costeros y de montaña en el Este hasta centros creativos en el Medio Oeste y las Montañas Rocosas. Estas localidades reflejan la increíble diversidad de Estados Unidos: desde paisajes y arquitectura hasta cultura y gastronomía. Y, por supuesto, su gente.

Aquí están nuestras selecciones para 2026:

Puntos fuertes: acceso a actividades al aire libre, un centro urbano transitable a pie y una escena gastronómica en auge.

Tres rutas de senderismo espectaculares son solo el comienzo de las aventuras al aire libre que aguardan a los visitantes de la “Star City of the South”. Flanqueada por el sendero de los Apalaches y la Blue Ridge Parkway, Roanoke ofrece una oferta excepcional de senderos. Y también de vías férreas: la historia ferroviaria está profundamente arraigada aquí, mientras que su centro urbano —ideal para recorrerlo a pie— suma constantemente nuevos restaurantes, residentes y negocios.

Puntos fuertes: tiendas en el centro, bares y vida nocturna, e historia fascinante.

Lawrence parece la imagen perfecta de la calle principal ideal: un animado refugio de cervecerías artesanales, librerías independientes y hoteles históricos. Sin embargo, bajo esta encantadora fachada del Medio Oeste late un espíritu indómito y rebelde.

Tras haber sido incendiada dos veces durante la Guerra Civil, la ciudad siempre ha logrado renacer. Ese espíritu perdura hoy, mientras la histórica calle Massachusetts de Lawrence libra una nueva batalla para mantener a raya a las grandes cadenas y preservar su carácter único y local.

Puntos fuertes: atractivos literarios, un centro urbano dinámico y una cultura vibrante

Iowa City es el motor literario de Estados Unidos: una animada ciudad universitaria donde todos —incluso los taxistas— parecen tener los dedos manchados de tinta, y por cuyas calles pasearon autores legendarios como Kurt Vonnegut. Sin embargo, los libros son solo una parte de la historia en este tranquilo refugio del Medio Oeste. Desde un restaurante de estilo vintage famoso por sus legendarios batidos de pastel hasta una localidad vecina dedicada por completo a Star Trek, se trata de un destino rebosante de cultura donde aguardan historias por contar en cada esquina.

Puntos fuertes: el impresionante impacto visual de su naturaleza salvaje, la fauna, el marisco y la cultura de Alaska.

La remota y recóndita capital de Alaska es tan hermosa, y su cultura e historia tan ricas, que resulta imposible ponerse cínico con la popularidad que goza entre las multitudes de pasajeros de cruceros. Juneau, la capital estatal más extensa del país por superficie terrestre, cuenta con imponentes cumbres que permanecen nevadas hasta bien entrado el verano.

Se encuentra en plena selva templada lluviosa, posee su propio glaciar y entre sus habitantes se cuentan osos, cabras montesas y ballenas. Este lugar dista un mundo de la experiencia típica de una localidad estadounidense.

Puntos fuertes: entorno encantador, alimentos frescos de granja y espíritu comunitario.

La ciudad más grande de Vermont es, a su vez, el núcleo urbano principal más pequeño de cualquier estado. Esto confiere a esta comunidad universitaria a orillas del lago un aire de pueblo pequeño, patentado en su mercado de agricultores semanales y en un centro urbano ideal para recorrer a pie. Según la estación, es posible pasear en bicicleta junto al lago Champlain, patinar sobre hielo en entornos naturales o recorrer senderos urbanos. Degustar cervezas artesanales y probar los helados de Ben & Jerry’s —originarios de una localidad cercana— son placeres que se pueden disfrutar aquí durante todo el año.

Puntos fuertes: centro histórico, oferta de bebidas y paisajes circundantes.

Fort Collins, que alberga una cervecería de fama nacional, una cafetería ambientada en los años 80 absolutamente genial, cines independientes de lo más cool y excelentes cafeterías —todo ello sin perder sus raíces históricas—, transmite la sensación de ser un parque temático. Aquí puedes ir saltando de una experiencia memorable a otra, incluida la ascensión a una auténtica cima local en las estribaciones de las Montañas Rocosas.

Puntos fuertes: una rica historia, una célebre calle principal y su identidad como centro de celebraciones navideñas.

No, Bethlehem ya no produce acero. Sin embargo, su legendaria historia industrial perdura en las antiguas instalaciones de Bethlehem Steel: allí, los visitantes pueden recorrer la planta —con sus estructuras oxidadas— y disfrutar de eventos al aire libre a la sombra de los imponentes altos hornos de la compañía, que se alzan sobre el perfil urbano de la ciudad. Tras unos años difíciles, Bethlehem vuelve a prosperar gracias a su pintoresca calle principal, a su atractivo como destino navideño lleno de luces y a haber sido designado el sitio más reciente de Estados Unidos declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Puntos fuertes: parques y senderos, renovación urbana, oferta gastronómica y ambiente de pueblo pequeño.

Con la vibrante energía del centro que otras ciudades envidian, Greenville aprovecha al máximo su cascada urbana y el céntrico Falls Park. Un extenso sendero para peatones y ciclistas conecta barrios, atracciones y un encantador pueblo situado a poco más de 10 km al noere. Sin embargo, hace unas décadas, esta ciudad sureña no se parecía en nada a lo que es hoy. Detrás de la “historia de éxito de la noche a la mañana que llevó 50 años” de Greenville hubo un gran esfuerzo.

Puntos fuertes: la escena cultural de Yale y sus alrededores, la vida nocturna y la gastronomía.

Sede de la Universidad de Yale, New Haven es una ciudad ideal para recorrer a pie y disfrutar de restaurantes, música, arte y teatro. Los imponentes edificios académicos de ladrillo de Yale y sus museos de talla mundial contribuyen a definir a esta ciudad como la capital cultural de Connecticut. Además, la pizza al estilo New Haven —con un siglo de historia a sus espaldas— no es la única especialidad culinaria de gran arraigo en la zona: New Haven también se atribuye la creación de un sándwich estadounidense por excelencia.

Puntos fuertes: arte y cultura, playas y jardines, historia fascinante

Esta ciudad de la costa del Golfo apuesta decididamente por la excelencia artística gracias a un complejo cultural surgido de la fortuna de un magnate del circo, así como a otras atracciones de artes visuales y escénicas. La tradición circense y la presencia de una comunidad amish que pasa aquí el invierno enriquecen la fascinante historia de la localidad. Si a esto le sumamos unos jardines singulares y unas playas magníficas, el resultado es una sofisticada escapada cultural que también ofrece sol y mar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.