Bajan los precios del combustible para aviones, pero las tarifas aéreas no: 10 razones para quedarte en casa en EE.UU.

¡Feliz Día de la Independencia a nuestros lectores en Estados Unidos! En CNN Travel lo celebramos con el lanzamiento de…

¡Feliz Día de la Independencia a nuestros lectores en Estados Unidos! En CNN Travel lo celebramos con el lanzamiento de nuestra lista de los 10 mejores pueblos de Estados Unidos para visitar en 2026.

Aunque este fin de semana hace más calor del que muchos desearíamos (manténganse seguros si su región está siendo afectada por la ola de calor en EE.UU.), el 250º aniversario del país es un momento para celebrar a su gente y sus lugares.

Y aunque el equipo de Viajes de CNN no siempre es partidario de quedarse cerca de casa, las tarifas aéreas siguen siendo altas en este momento, incluso cuando los precios del combustible para aviones están bajando considerablemente. El mundo fuera de tu ventana se ve bastante atractivo.

Las comunidades estadounidenses son los hilos que tejen a Estados Unidos, y nunca han sido más esenciales. Incluso en tiempos de división, podemos intercambiar ideas, expresar desacuerdos y aprender unos de otros en cafés, bares y librerías, o mientras paseamos por senderos urbanos pavimentados o subimos por caminos de montaña.

Nuestra tercera lista anual de los mejores pueblos de Estados Unidos para visitar va más allá de algunos de los destinos turísticos más populares del país para encontrar comunidades menos conocidas o lugares cuyas historias y curiosidades inesperadas han quedado opacadas por atracciones más llamativas.

10. Roanoke, Virginia

9. Lawrence, Kansas

8. Iowa City, Iowa

7. Juneau, Alaska

6. Burlington, Vermont

5. Fort Collins, Colorado

4. Bethlehem, Pennsylvania

3. Greenville, Carolina del Sur

2. New Haven, Connecticut

1. Sarasota, Florida

En el puesto número 10 de nuestra lista de 2026, tenemos a Roanoke, la ciudad montañosa de Virginia que es una puerta de entrada a aventuras al aire libre a lo largo del Sendero de los Apalaches y la Blue Ridge Parkway. La “Ciudad Estrella del Sur” cuenta con un centro compacto y transitable a pie, con una escena gastronómica en crecimiento para recargar energías después de un día en las colinas. Tendremos más información sobre nuestras principales ciudades en las próximas semanas.

Si la belleza está en el ojo del espectador, entonces prepárate, porque tenemos un espectáculo para ti. Hemos reunido 25 de los destinos más impresionantes de Estados Unidos, donde lo natural y lo hecho por el hombre convergen para crear entornos verdaderamente mágicos.

Como en cada 4 de julio, este fin de semana se disfrutarán muchos fuegos artificiales y perritos calientes de costa a costa, pero para este año especial en el que se celebran 250 años de la nación estadounidense, también hay algunos eventos únicos e inusuales.

Una flotilla de grandes veleros y buques militares está recorriendo la costa atlántica como parte del evento Sail250, que dura todo el verano, haciendo una parada este fin de semana en Nueva York antes de dirigirse a Boston del 11 al 16 de julio.

En tierra, la locomotora de vapor en funcionamiento más grande del mundo está realizando un épico viaje de un mes desde Scranton, Pensilvania, hasta Cheyenne, Wyoming, con múltiples paradas programadas antes de que termine julio.

Finalmente, en la ciudad de Washington, el nuevo Museo de Exploración de National Geographic, de US$ 300.000, permite a los visitantes mirar a la fauna silvestre a los ojos a través de 1.000 retratos de animales, seguir los pasos de una expedición al Everest y disfrutar de un cóctel mientras proyecciones de ballenas se deslizan por la pared, todo a unas pocas cuadras de la Casa Blanca.

¿Hay algún tesoro estadounidense que hayamos pasado por alto? Háznoslo saber saludándonos al final del boletín, y quizás incluyamos tus sugerencias en una próxima recopilación.

Estos recreadores coloniales pasan su tiempo libre cosiendo uniformes históricamente precisos y representando figuras de la Guerra de Independencia. Pero no los confundas con los mayores fanáticos del 4 de julio: su pasión es la historia, no las celebraciones patrióticas.

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