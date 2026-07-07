Aumenta a 3.811 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Los terremotos que azotaron Venezuela hace dos semanas han dejado al menos 3.811 muertos y 16.740 heridos, de acuerdo con…

Los terremotos que azotaron Venezuela hace dos semanas han dejado al menos 3.811 muertos y 16.740 heridos, de acuerdo con el balance más reciente divulgado este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Además, hay 17.907 personas sin vivienda, dijo Rodríguez esta tarde.

Para atenderlas, hay 87 campamentos transitorios.

El balance de este miércoles no precisó cuántas personas siguen desaparecidas, un número que muchos ciudadanos piden detallar.

De acuerdo con las autoridades de Venezuela, 856 edificios resultaron afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. De ese total, 190 inmuebles quedaron colapsados.

Hasta la fecha, se han registrado 1.102 réplicas, hay más de 30.000 efectivos desplegados y 4.000 rescatistas apoyan en las tareas de atención al siniestro.

Los sismos del 24 de junio representan uno de los desastres naturales más grandes en la historia de Venezuela.

Según diversos analistas, representan la más grande crisis que ha tenido que enfrentar la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

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