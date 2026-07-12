Al menos 27 personas muertas tras un incendio en un bar de Bangkok, según funcionarios

Un enorme incendio envolvió un pub en Bangkok a primera hora del lunes por la mañana, hora local, y mató…

Un enorme incendio envolvió un pub en Bangkok a primera hora del lunes por la mañana, hora local, y mató al menos a 27 personas antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, dijeron funcionarios.

Imágenes compartidas en línea por los equipos de emergencia muestran un gran incendio fuera de control y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub Na Ladprao, en la parte norte de la capital tailandesa. Se ve a personas intentando huir mientras un espeso humo negro se eleva hacia el cielo. Los rescatistas dijeron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo a los periodistas en el lugar que 27 personas murieron y que varios de los heridos han sido trasladados al hospital. Señaló que la causa del incendio está bajo investigación.

Anutin dijo que un músico que estaba actuando en el pub le contó que vio humo saliendo de un interruptor automático cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad; luego se escuchó una explosión y un espeso humo llenó rápidamente el lugar.

Muchas de las víctimas fueron halladas en los baños, en la parte trasera del pub, agregó Anutin.

Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior del pub dañado.

Tailandia ha vivido tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas murieron por un incendio en un establecimiento musical en la parte oriental del país.

Y más de una década antes, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de Año Nuevo en la víspera del 1 de enero de 2009 en la discoteca Santika, en la capital de Tailandia. Al parecer, ese incendio fue causado por un espectáculo de fuegos artificiales bajo techo.

The-CNN-Wire

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