Tim Cook afirma que los precios del iPhone subirán. Trump dice que Apple fabricará chips en EE.UU. con Intel

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Intel ha llegado a un acuerdo con Apple para comenzar a producir…

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Intel ha llegado a un acuerdo con Apple para comenzar a producir chips de computadora en Estados Unidos.

“Decidí ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y fabricar nuestros chips aquí mismo en Estados Unidos”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales en Truth Social.

Las acciones de Intel se dispararon más del 9 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La compañía declinó hacer comentarios.

Esta medida ayudará a Apple a diversificar su base de fabricación. La compañía con sede en California depende en gran medida de Taiwán para la fabricación de los procesadores que utilizan en sus iPhones, iPads y ordenadores Mac.

El anuncio de Trump se produce después de que el CEO de Apple, Tim Cook, declarara esta semana al Wall Street Journal que los aumentos de precios de sus productos son “inevitables” debido al aumento de los costes de los chips de memoria y almacenamiento provocado por el auge de la IA.

“Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que se nos están trasladando, y hemos estado tratando de proteger a nuestros clientes de dichos aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”, declaró Cook al periódico.

La administración Trump ya había apoyado a Intel anteriormente, invirtiendo US$ 8.900 millones en sus acciones el pasado mes de agosto. El gobierno adquirió una participación de aproximadamente el 10 % en la compañía para respaldar sus esfuerzos por expandir sus instalaciones de investigación y fabricación en Estados Unidos, al tiempo que garantizaba el acceso a una cadena de suministro nacional de chips avanzados por motivos de seguridad nacional.

El acuerdo formaba parte de un esfuerzo por impulsar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos y afianzar la posición del país como líder en la industria mundial de fabricación de chips, una prioridad clave del segundo mandato de Trump.

En la publicación del jueves, Trump se preguntaba si había pagado menos de lo debido por la participación.

“Valían alrededor de US$ 100 mil millones cuando hicimos nuestra oferta. ¡Ahora valen más de US$ 600 mil millones! En nueve meses, su valor ha aumentado en más de medio billón de dólares. La participación de Estados Unidos ahora supera los US$ 60 mil millones”, escribió.

Apple no respondió hasta el momento a la solicitud de comentarios de CNN.

The-CNN-Wire

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