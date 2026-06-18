Sobrevivir a la guerra puede resultar más fácil que ganar la paz para los líderes de Irán

Después de casi medio siglo de coquetear con un conflicto directo, Estados Unidos finalmente fue a la guerra con Irán.…

Después de casi medio siglo de coquetear con un conflicto directo, Estados Unidos finalmente fue a la guerra con Irán. Quince semanas después, los combates han terminado. El régimen no solo sobrevivió a un enfrentamiento con las fuerzas armadas más poderosas del mundo, sino que salió creyendo que es más fuerte que antes.

A pesar de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas unos días después de iniciada la guerra, de que Washington ya había salido victorioso, Irán mantuvo su capacidad de contraatacar hasta la firma de un acuerdo de alto el fuego provisional con Estados Unidos. Su arma más poderosa resultó ser provocar la mayor conmoción en el suministro de petróleo de la historia mediante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

Irán presenta su supervivencia como una victoria estratégica sobre Estados Unidos e Israel. Pero sobrevivir a la guerra puede resultar más fácil que ganar la paz. Suponiendo que el alto el fuego se mantenga, la batalla más trascendental será si los líderes de la República Islámica pueden traducir esa actitud desafiante en un alivio de las sanciones, una recuperación económica y suficiente apoyo popular para asegurar el futuro del régimen.

Proyectando su propia victoria, el régimen iraní empoderó a un liderazgo de línea dura, lanzó misiles y drones contra sus vecinos, rechazó altos el fuego temporales y redobló su apuesta por el derecho a un programa nuclear.

También nombró a Mojtaba Jamenei, el hijo del muerto en un ataque líder supremo Alí Jamenei, para suceder a su padre en una demostración deliberada de continuidad que desafía el antiguo tabú de la República Islámica contra el gobierno hereditario. Mantiene un Gobierno funcional y unas fuerzas armadas cohesionadas que aún son capaces de lanzar misiles balísticos que amenazan a los aliados regionales de Washington y a la economía mundial.

Un memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana termina las hostilidades “inmediata y permanentemente”, allana el camino para la eliminación de todas las sanciones contra Irán y descongela sus activos, sin que Irán tenga que poner fin a su programa de misiles ni a su apoyo a los aliados regionales. A cambio, Teherán reiteró su antiguo compromiso de no construir un arma nuclear, prometió diluir uranio cercano a grado armamentístico y acordó desbloquear el estrecho de Ormuz, concesiones que no van mucho más allá de sus ofertas previas a la guerra.

“Para la República Islámica y sus partidarios, existe una fuerte sensación de confianza de que recibieron los mayores golpes que Estados Unidos e Israel podían darles, y quedaron en pie y están obteniendo concesiones”, dijo Sina Toossi, investigador principal no residente en el Centro para la Política Internacional (CIP).

Sin embargo, los expertos dicen que el sentimiento de triunfo del régimen podría disiparse rápidamente si no logra convertir su éxito en tiempos de guerra en beneficios en el ámbito interno, lo que podría requerir frenar el apetito de los sectores más radicales por continuar el conflicto.

Los generales de Irán y los políticos belicistas habían presumido durante mucho tiempo de su poder para contraatacar. Este conflicto los ha envalentonado. Ven su desenlace como prueba de que fue su estrategia militar —y no la diplomacia o el compromiso— la que forzó un acuerdo.

Los sectores más radicales emergieron con el control de los resortes del poder y el mando en el campo de batalla, y sus partidarios ahora inundan las calles de Irán con manifestaciones diarias celebrando una nueva legitimidad forjada al sobrevivir al asalto estadounidense-israelí. El presidente moderado, Masoud Pezeshkian, sigue limitado a la gestión administrativa y sus compañeros reformistas han sido apartados; algunos incluso, según se informa, bajo arresto domiciliario.

Pero los problemas subyacentes de la República Islámica siguen sin resolverse, dicen los expertos. A menos que pueda convertir su supuesta victoria en un beneficio económico tangible para la población general, el régimen puede tener que seguir enfrentándose a un futuro turbulento en el ámbito interno y a enemigos extranjeros al acecho.

“Tienen (el régimen) más confianza y probablemente más apoyo porque han sobrevivido a la guerra y cuentan con una base suficientemente leal”, dijo Sanam Vakil, directora del Programa de Medio Oriente y Norte de África del grupo de expertos Chatham House de Londres. “Pero todavía hay un sector de la población que quisiera ver el fin de la República Islámica”.

A pesar de las dificultades generalizadas, la vida cotidiana en Irán ha continuado en gran medida en medio de la mayor amenaza existencial en los 47 años de historia de la República Islámica. Una estrategia de resiliencia militar y económica preparó al país para un conflicto prolongado, en el que las tácticas asimétricas demostraron ser efectivas y surgió una nueva generación de comandantes.

Pero los iraníes comunes han soportado la peor parte de los ataques estadounidenses, con más de 3.000 personas muertas en los más de tres meses de guerra. Los precios de los bienes esenciales se han disparado y muchas personas perdieron sus empleos, con millones ahora en riesgo de caer en la pobreza en medio de las dificultades económicas generalizadas.

“Para el pueblo iraní, necesitan ver los dividendos de la guerra”, dijo Toossi, el analista del CIP. “La República Islámica les está diciendo que su gran estrategia dio resultado y que habrá un nuevo orden regional, pero si la gente no puede ver eso en la mesa de la cena, entonces los problemas del régimen no desaparecerán”.

Solo unas semanas antes de la guerra, la República Islámica enfrentó una de sus mayores amenazas internas cuando decenas de miles salieron a las calles para manifestarse contra las terribles condiciones económicas que se vieron agravadas por las sanciones de Estados Unidos. Miles murieron en la brutal represión del Gobierno, pero el movimiento expuso la fragilidad del régimen y su liderazgo.

Tanto los manifestantes como la oposición política ahora deben enfrentarse a un régimen cada vez más paranoico que ha sido testigo de la infiltración enemiga y enfrenta las afirmaciones de Trump de armar a grupos opositores étnicos. Es probable que la República Islámica disfrute de una nueva audacia al enfrentar la disidencia.

De manera crítica, Teherán debe lidiar con los sectores más radicales firmemente arraigados dentro del régimen, incluidos personajes influyentes que se han opuesto ferozmente a los términos del acuerdo actual con Washington y que anteriormente intentaron sabotear la diplomacia para impulsar la guerra.

Estos intransigentes insisten —bajo la creencia de que son los vencedores en esta guerra— en que el acuerdo equivale a una rendición ante Estados Unidos y abandona las prioridades fundamentales de Irán.

Al igual que Trump, pero por diferentes razones, ellos también se opusieron al acuerdo nuclear iraní de 2015 alcanzado bajo la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Para apaciguar tanto a los manifestantes como a las figuras intransigentes, se espera que los negociadores iraníes insistan ante sus homólogos estadounidenses en que cualquier acuerdo final debe incluir un alivio sustancial de las sanciones y el descongelamiento de los activos de Irán.

El régimen entiende que una victoria puramente simbólica no sería suficiente para ganarse a los opositores al régimen que han dejado de lado temporalmente sus quejas en aras de la unidad durante la guerra, ni a los intransigentes que han detenido a regañadientes los llamados a la guerra con la promesa de importantes concesiones de Washington.

Y sin un alivio significativo de las sanciones que alivie el sufrimiento de los iraníes comunes y ponga al país en un camino claro hacia la recuperación económica, podrían volver a surgir preguntas difíciles sobre la política de desafío de larga data del régimen contra Estados Unidos.

Paradójicamente, cualquier alivio de este tipo y el descongelamiento de activos casi con toda seguridad estarían condicionados a concesiones importantes en el programa nuclear de Irán, concesiones que los sectores más radicales probablemente rechacen.

Y la principal variable no probada vendrá con el liderazgo de Mojtaba Jamenei. Aún no ha hecho ninguna aparición pública, y sigue sin estar claro qué forma tomará su orientación como líder supremo.

“Tras la guerra, ¿será el Gobierno más excluyente, más incluyente?, ¿cuáles serán las libertades sociales y políticas?”, preguntó Toossi, el analista. “Todas esas cosas serán reveladoras en los próximos meses”.

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