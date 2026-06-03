Scott Pelley es despedido de CBS tras un enfrentamiento con la dirección de “60 Minutes”

CBS News despidió el martes al veterano corresponsal de “60 Minutes”, Scott Pelley, un día después de que criticara duramente…

CBS News despidió el martes al veterano corresponsal de “60 Minutes”, Scott Pelley, un día después de que criticara duramente a la nueva dirección del programa frente a todo el personal.

CBS declaró que Pelley fue despedido con justa causa, y los analistas del sector predijeron de inmediato que Pelley podría emprender acciones legales contra la cadena.

El despido seguramente intensificará el escrutinio sobre la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, y sus controvertidos esfuerzos por reformar la división de noticias de la cadena.

En una carta dirigida a Pelley, compartida por CBS, el recién nombrado productor ejecutivo del programa, Nick Bilton, escribió que la “antipatía de Pelley hacia el futuro del programa ha quedado clara y evidente. Y te he escuchado”.

Por lo tanto, escribió, “su contrato con CBS queda rescindido con justa causa, con efecto inmediato”.

La carta hacía referencia a la decisión de Pelley de cuestionar y criticar abiertamente a Bilton en una reunión de todo el personal el lunes por la mañana. Las mordaces declaraciones de Pelley se filtraron inmediatamente a medios de comunicación externos y desataron una crisis en CBS.

En la reunión, Pelley presionó a Bilton para que explicara los despidos del jueves anterior de altos productores y dos corresponsales del prestigioso programa de noticias. Bilton, quien fue nombrado ese mismo día, intentó tranquilizar al personal asegurándoles que respetaba el legado del programa, al tiempo que argumentaba que los cambios eran necesarios.

Pelley también acusó a Weiss, quien no estaba presente, de haber “matado” a “60 Minutes”. Cuando Bilton afirmó que Weiss amaba el programa, Pelley respondió: “Ella no ama este lugar. La trajeron para destruirlo, y eso es precisamente lo que ha estado haciendo”.

La acusación de Pelley tenía connotaciones políticas. El presidente Donald Trump demandó a CBS en 2024 por una entrevista de “60 Minutes” con Kamala Harris, y aunque los expertos legales afirmaron que la demanda era frívola, el anterior equipo directivo de Paramount decidió llegar a un acuerdo en julio de 2025 en lugar de defender el programa en los tribunales.

Además, el nuevo equipo directivo de Paramount ha buscado una estrecha relación con Trump y su Gobierno, y algunos críticos de CBS han señalado un vínculo entre los intentos corporativos de congraciarse con Trump y la actual reestructuración de “60 Minutes”. Paramount busca actualmente la aprobación de la administración Trump para comprar Warner Bros. Discovery, incluyendo CNN.

Pelley hizo referencia a esto en un comunicado el martes por la noche, afirmando que “el nuevo propietario de nuestra cadena” está dejando de lado el legado de “60 Minutes”, “aparentemente para ganarse el favor del Gobierno de Trump”.

Los directivos de CBS han presentado la situación de forma muy diferente, afirmando que Weiss y sus colaboradores están intentando revitalizar una división de noticias televisivas moribunda y reorientar su programación para llegar a nuevas audiencias digitales.

Weiss ha recurrido a personas ajenas a la empresa para lograrlo. La contratación de Bilton, cineasta y exreportera de tecnología con poca experiencia en noticias televisivas, fue la más reciente de una serie de decisiones muy polémicas.

Durante la reunión de personal del lunes, Pelley describió a Weiss y a Bilton como personas no calificadas para sus puestos y afirmó que Bilton “nunca sería bienvenido aquí”.

Algunos empleados de CBS comentaron después que creían que Pelley estaba retando a Weiss a despedirlo. Sus detractores en la cadena dijeron que se comportó como un matón en la reunión. Pero sus partidarios —que son muchos— afirmaron que simplemente defendía a sus compañeros e intentaba proteger la franquicia de “60 Minutes”.

En la carta que justificaba el despido de Pelley, del martes por la noche, Bilton le escribió: “Usted secuestró mi primera reunión con el personal para desacreditarme, mis calificaciones y mis intenciones con una falta de civismo y un desprecio extraordinarios”.

Bilton lo calificó como una “muestra ostentosa de hostilidad frente al personal” que “demostró que usted no tiene interés en contribuir al éxito futuro del programa ni en abordar mi nuevo mandato con una mentalidad abierta a la colaboración y el progreso”.

“A pesar de la mala conducta de ayer”, continuó Bilton, “esperaba que, al reunirnos hoy, pudiéramos encontrar una solución juntos. Usted dejó claro que no le interesa esa solución”.

Esto hacía referencia a una reunión que tuvo lugar a última hora de la tarde entre Pelley y la alta dirección. Weiss y Bilton estuvieron presentes, junto con el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, y un representante de recursos humanos, según una fuente.

La reunión, de la que informó inicialmente Puck, terminó sin una resolución clara sobre el futuro, y Pelley comunicó al personal que esperaba ser despedido.

Más tarde, en la noche del martes, Bilton escribió al personal de “60 Minutes” con respecto a la destitución de Pelley, reconociendo la talla del corresponsal dentro del noticiero, al tiempo que defendía la decisión de “separar caminos” con él.

“Sé cuánto significaba Scott para muchos de ustedes, y no digo esto a la ligera”, escribió Bilton. “Hice repetidos intentos de mantener conversaciones directas con él durante el fin de semana y, esta tarde, intenté encontrar un terreno común. Ese no fue el camino que Scott eligió”.

Bilton también procuró redirigir la atención del personal hacia el futuro de “60 Minutes”, escribiendo: “Soy consciente de que esto supone una gran cantidad de cambios en muy poco tiempo, y no pretendería que fuera de otro modo”.

“No volveré a debatir con ustedes aquí sobre lo ocurrido la semana pasada”, escribió Bilton. “A lo que sí me comprometo es a esto: a brindar mi apoyo inquebrantable a cada uno de ustedes, al periodismo que realizan y a lo que haremos juntos de ahora en adelante”.

En el comunicado emitido por Pelley tras recibir la carta de destitución, el corresponsal afirmó que “60 Minutes” había “perdido su ADN” a consecuencia de los despidos ocurridos la semana anterior.

“Se silenció a personas íntegras por haberse alzado en defensa de nuestra audiencia”, escribió Pelley. “Defendieron la imparcialidad frente a las fuerzas del sesgo político; defendieron el profesionalismo frente al caos”.

Pelley también denunció la “incompetencia y la falta de profesionalismo” por parte de los nuevos directivos de CBS.

“En ‘60 Minutes’ hemos luchado con más ahínco del que nadie imagina para salvar el programa que se convirtió en un icono estadounidense”, escribió Pelley. “Se lo debíamos a nuestros millones de espectadores. Me siento profundamente conmovido por los miles de mensajes de aliento que hemos recibido instándonos a ‘mantener la buena lucha’. La mayoría de los hombres y mujeres de CBS News siguen inmersos en esa batalla. Sin embargo, el colapso de los valores en la cúpula directiva se ha vuelto insostenible. El liderazgo de ‘60 Minutes’ resulta ya irreconocible. Los principios que tanto aprecio han desaparecido; por consiguiente, yo también debo marcharme”.

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