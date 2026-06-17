Rod Stewart recibe críticas por aparecer en un partido del Mundial tras cancelar concierto por motivos de salud

El cantante Rod Stewart se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras cancelar un concierto por motivos de salud y después aparecer en un partido del Mundial 2026.
El viernes 12 de junio, el North Island Credit Union Amphitheatre, recinto de Chula Vista, California, donde iba a presentarse Stewart, publicó en sus redes sociales que el cantante no podría actuar en el concierto que tenía programado para esa noche. De acuerdo a la publicación, Stewart se encontraba en el recinto y, aunque se había esforzado, el cantante de 81 años no podía presentarse por recomendación médica y tras haber sido diagnosticado con una infección respiratoria aguda que terminó provocándole laringitis.
Al día siguiente, la cuenta oficial de Instagram de Stewart publicó un video en donde se ve al cantante junto a dos de sus hijos en un avión con destino a Boston para asistir al partido de Escocia vs. Haití. En el video, el cantante se dice feliz y hace un repaso de los mundiales a los que ha asistido.
El video publicado por Stewart obtuvo distintos tipos de comentarios. Algunos celebraban su pasión por el fútbol, mientras otros le reclamaban la cancelación por motivos de salud del concierto que tenía programado la noche anterior. Algunos usuarios le dijeron a Stewart que le habían perdido respeto y que les costaba trabajo creer que se encontraba enfermo.
Otros, por su parte, se preguntaron cómo pudo viajar hasta el otro extremo del país estando enfermo y otros más le reclamaron por el viaje que debieron hacer hasta el anfiteatro donde finalmente se canceló el concierto. CNN intenta comnicarse con el equipo del cantante en busca de comentarios.
A Rod Stewart se lo vio en el Estadio de Boston el sábado 13 de junio, asistiendo al partido entre Escocia y Haití de la actual Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
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