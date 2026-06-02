Rebecca Bennett ganará la primaria demócrata en el 7º Distrito de Nueva Jersey, proyecta CNN

La expiloto de helicóptero de la Marina Rebecca Bennett ganará la primaria demócrata en el 7º Distrito Congresional de Nueva…

La expiloto de helicóptero de la Marina Rebecca Bennett ganará la primaria demócrata en el 7º Distrito Congresional de Nueva Jersey, proyecta CNN.

Bennett buscará desbancar al representante republicano Tom Kean Jr. en las elecciones de noviembre en un distrito muy competitivo.

Ese escaño podría ser clave para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, ya que los republicanos mantienen actualmente una ventaja mínima. El Comité de Campaña Congresional Demócrata, brazo electoral de los demócratas en la Cámara de Representantes, también lo ha incluido entre sus “distritos en disputa” para las elecciones intermedias de 2026.

Esto ocurre mientras Kean lleva semanas sin votar en el Congreso, lo que ha generado preguntas sobre cuándo regresará a Capitol Hill. El congresista ha atribuido su ausencia a un problema de salud, sin ofrecer detalles. Kean dijo a New Jersey Globe a finales de mayo que espera recuperarse por completo y afirmó que seguía en carrera por un tercer mandato, aunque no dio detalles específicos sobre su ausencia prolongada.

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