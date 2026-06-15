Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi, el cantante y el youtuber fallecidos en el accidente de helicóptero que conmociona a Brasil

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del creador argentino de contenido Gaspi en un accidente de helicópteros en…

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del creador argentino de contenido Gaspi en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, causó conmoción entre sus millones de seguidores, con varios famosos que reaccionaron con mensajes de dolor.

Las causas de la colisión siguen bajo investigación y hasta el momento no se han podido identificar los cuerpos de las seis personas fallecidas, pero ambos figuran en la lista de pasajeros entregada a las autoridades aeronáuticas.

Oliver Tree, de 32 años, estaba en Brasil como parte de su gira internacional. El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, dio la semana pasada un multitudinario concierto en Sao Paulo y antes de eso se presentó en Buenos Aires.

El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” rehuía a los cánones de la moda, con un estilo alternativo más cerca de los memes: corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes. Sin embargo, su música tocaba temas profundos como la ansiedad, las relaciones destructivas y la sensación de no encajar, con una mezcla de géneros entre el rock, hip hop y la electrónica a lo largo de su carrera.

A fines de mayo estuvo en México, donde abrazó la cultura local y cambió su nombre al español con sarcasmo. “Soy Oliver Árbol, un gringo estúpido”, dijo en una de sus presentaciones. También compartió con varios creadores de contenido y subió a su show al Doctor Simi, la mascota de una cadena de farmacias que es un fenómeno de la cultura popular. Además, se hospedó unos días en la casa del influencer mexicano Aaron Mercury, quien lo despidió en redes con lágrimas: “Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano”.

Oliver Tree tenía previsto continuar su gira en Europa, con shows en Portugal, España e Italia. El sábado, en su última publicación en Instagram, compartió un video jugando fútbol en un barrio popular con la camiseta de la selección local.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, de 23 años, comenzó a acumular seguidores antes de ser mayor de edad con videos humorísticos. El saludo “buuuuenas”, con su voz grave, se convirtió en su sello, acercándose espontáneamente en la calle a personas que no siempre querían ser entrevistadas.

Con la irreverencia como marca distintiva, también generó controversias y algunos de sus videos fueron sancionados o retirados de plataformas digitales por considerarlos inapropiados.

“Gaspi es un personaje que creé a los 17 años divirtiéndome, como un juego. Me divertía la idea de crear un producto diferente, llamativo, con su impronta y por sobre todo personalidad”, dijo en una publicación introspectiva cuando cumplió 22 años. “La exposición me comió la cabeza. Estuve muy desmotivado, triste y vivía saliendo de fiesta para tapar lo que sentía. Todo el mundo me saludaba, pero les soy sincero… Nunca me sentí tan vacío en mi vida”, agregó.

El creador de videos ganó más fama el año pasado cuando participó en el evento boxístico amateur La Velada del Año, organizada por el español Ibai Llanos, quien al enterarse de la noticia publicó: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza”.

También el youtuber Coscu, uno de los más reconocidos de Argentina, lo despidió en X: “La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

En las últimas horas se viralizó un mensaje que Gaspi publicó hace cinco años. “Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: Corte”, escribió.

The-CNN-Wire

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