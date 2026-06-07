Presunto ataque terrorista en el centro de Israel deja al menos un muerto y varios heridos

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en el centro de Israel, según los servicios de emergencia, mientras…

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en el centro de Israel, según los servicios de emergencia, mientras que la Policía informó que estaba investigando el tiroteo como un presunto ataque terrorista.

El Magen David Adom (MDA) de Israel dijo que un hombre de unos 30 años fue baleado y muerto en una gasolinera en Kochav Yair, una ciudad que se encuentra sobre la Línea Verde que delimita Israel de la Ribera Occidental ocupada. Otras cinco personas en al menos tres lugares distintos también resultaron heridas, según un comunicado del MDA, incluyendo dos en estado grave.

La Policía informó que “neutralizó” a un sospechoso después de localizar un vehículo que creen estuvo involucrado en el tiroteo. La Policía suele utilizar el término “neutralizado” para indicar que un sospechoso resultó muerto. Las fuerzas de seguridad realizaron búsquedas adicionales en la zona para ver si había otras personas involucradas en el ataque.

Una fuente de seguridad israelí dijo que el sospechoso era un ciudadano israelí de Tayibe, una ciudad árabe justo al norte de Kochav Yair.

El primer ministro Benjamin Netanyahu realizó una evaluación de la situación tras el ataque, según un comunicado de su oficina.

Tras el tiroteo, el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, pidió un “cambio profundo” entre los ciudadanos árabes de Israel y una ofensiva contra las armas ilegales en la comunidad. “La ecuación es simple: quien acepte la soberanía del Estado vivirá aquí en paz”, dijo Smotrich. “Quien elija el camino del terror tendrá su sangre sobre su propia cabeza”.

Hamas elogió el ataque, afirmando que es una respuesta a “la agresión continua de la ocupación contra el enclave de Gaza” y a “los ataques que afectan diariamente a nuestro pueblo en la Ribera Occidental y Jerusalén”.

The-CNN-Wire

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