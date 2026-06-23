Nombran al hijo de 9 años de Liam Payne como único beneficiario de la fortuna del cantante, según reportes

Bear Grey Payne, de 9 años, el hijo de del cantante Liam Payne, fallecido en 2024, y la cantante británica…

Bear Grey Payne, de 9 años, el hijo de del cantante Liam Payne, fallecido en 2024, y la cantante británica Cheryl Cole, fue nombrado el único beneficiario del patrimonio del exintegrante de One Direction, de acuerdo con documentos judiciales revisados por People.

Según el reporte, Bear Grey Payne es el beneficiario de una fortuna de US$ 29 millones, a la cual solo podrá acceder a una parte ahora, pues la mayoría de ese monto se mantendrá en un fideicomiso durante otros nueva años hasta que Bear cumplea 18 años.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, tras caer de un tercer piso en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo. El cantante tenía 31 años.

La expareja de Liam Payne y madre de su hijo, la cantante Cheryl Cole, fue nombrada administradora de la herencia del ex One Direction junto con el abogado Richard Bray en mayo de 2025, según Rolling Stone.

Los resultados de las pruebas toxicológicas determinaron que el cantante había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su muerte.

Tras la autopsia, las autoridades determinaron que la caída no fue planificada, dado que Payne no “adoptó una postura refleja para protegerse de la caída” y murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”.

La Fiscalía argentina indicó que las lesiones del músico eran “compatibles con las provocadas por caídas de altura” y descartaron lesiones autoinfligidas o provocadas por terceros.

The-CNN-Wire

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