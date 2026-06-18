México vs. Corea del Sur, por el Grupo A del Mundial 2026: previa, formaciones, horario y cómo ver por TV e internet

México vuelve a salir al campo de juego este jueves para su segunda presentación en el Mundial 2026, luego de…

México vuelve a salir al campo de juego este jueves para su segunda presentación en el Mundial 2026, luego de un auspicioso estreno que terminó en victoria ante Sudáfrica por 2 a 0. Sin embargo, el Tri deberá subir un escalón en su nivel para este compromiso, ya que enfrente tendrá a una Corea del Sur que se mostró muy capaz en su estreno también.

Será un duelo de punteros, ya que ambos tienen tres puntos, por lo que el ganador prácticamente tendrá asegurado un lugar en los novedosos dieciseisavos de final, que se disputarán por primera vez en una Copa del Mundo. Y es que, con el nuevo formato, parece imposible que una selección con seis puntos no termine de mínima como una de las mejores terceras clasificadas.

Para México, sin embargo, se trata de algo más que ganar. Los tres puntos del debut le quitaron una pesada mochila de encima. Ya pasó el “ganar como sea”, y ahora tendrá que confirmar las buenas sensaciones del 2-0 del estreno ante un rival claramente superior al africano.

Corea del Sur mostró grandes aptitudes en la victoria sobre República Checa. En lo futbolístico, confirmó que es un equipo rápido, peligroso en las transiciones, pero que también tiene toque de balón y triangulaciones. En lo anímico, mostró entereza para saber sobrellevar un resultado parcial injusto (comenzó perdiendo) y paciencia para hallar la vía de la victoria.

Por eso, México no puede relajarse y debe dar un paso más adelante, intentando soltarse y hallar su mejor versión en el campo para que no baje desde la tribuna el murmullo y los silbidos incómodos que se escucharon ante Sudáfrica.

En lo futbolístico, Javier Aguirre encontró buenas sensaciones en el debut, pero tendrá que modificar sí o sí el equipo, ya que César Montes fue expulsado y se perderá la segunda fecha. En su lugar ingresaría Edson Álvarez, jugador del Fenerbahce de Turquía.

Pero habría otra modificación en la última línea: la de Jorge Sánchez por Israel Reyes en el lateral derecho. Además, todo indica que, en medio del clamor popular, Gil Mora se meterá en el equipo titular en lugar de Álvaro Fidalgo, uno de los primeros que salió reemplazado el jueves pasado. El resto del equipo sería el mismo que salió en el debut, donde hubo muy buenos rendimientos de Erik Lira en el mediocampo y de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la delantera.

El Tri saldrá al campo de juego del Estadio Guadalajara con el historial claramente a su favor. Será el enfrentamiento número 16 ante los surcoreanos, a los que venció en ocho oportunidades, con cuatro derrotas y tres empates. En la Copa del Mundo ya se cruzaron dos veces, las dos con victoria azteca: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018, ambas en fase de grupos.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Lee Han-beom, Kim Min-Jae, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Lee Gi-hyuk, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Lee Jae-Sung, Lee Kang-in y Son Heung-Min. DT Hong Myung-Bo.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. (ya viernes) de Madrid.

En México podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma ViX, mientras que, en Estados Unidos, se transmitirá por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Deportes, FOX Sports, y las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

En el caso de Sudamérica, DSports, TyC Sports y Paramount+ serán las opciones en Argentina, y Caracol Televisión, Canal RCN y DSports en Colombia, además de DGO.

En España habrá que sintonizar La 1 de RTVE, Teledeporte o DAZN.

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