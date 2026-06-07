Los mortales ataques de Ucrania llevan la guerra al hogar de los rusos, y el descontento está surgiendo

Cuando Elena Vladimirovna se despertó alrededor de las 4:00 a.m. por el sonido de un fuerte zumbido sobre su apartamento…

Cuando Elena Vladimirovna se despertó alrededor de las 4:00 a.m. por el sonido de un fuerte zumbido sobre su apartamento en la región de Moscú, miró por la ventana y vio varios drones sobrevolando.

El ruido se desvaneció rápidamente y pensó que el peligro había pasado. Pero entonces se escuchó una fuerte explosión muy cerca.

“Debajo de nosotros, bajo el balcón, hay un toldo como una cornisa. El dron cayó sobre ese toldo y luego estalló en llamas, empezó a salir humo negro”, recordó. Una habitación de su apartamento en el quinto piso se incendió.

La madre de dos hijos, de 56 años, que prefirió no dar su nombre completo a CNN, dijo que ella y uno de sus hijos corrieron hacia el incendio con cubos y recipientes de agua. Pero cuando escucharon una explosión, se dieron cuenta de que debían tomar al perro y huir. Su edificio en Zelenograd fue solo uno de los muchos afectados en una ola masiva de ataques con drones ucranianos el 17 de mayo.

Los residentes de las ciudades más grandes de Rusia han estado en gran medida protegidos de las realidades diarias de la guerra de Rusia con Ucrania, que ya entra en su quinto año. Pero a medida que Ucrania lanza cada vez más ataques de largo alcance dentro del país, esa situación está cambiando.

Más allá de la amenaza directa que representan los drones, los rusos enfrentan una creciente escasez de combustible, ya que los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo limitan el suministro. Los conductores en Crimea, controlada por Rusia, tuvieron que lidiar esta semana con el racionamiento de gasolina después de que los ataques ucranianos restringieran las entregas.

Al mismo tiempo, la economía en contracción, los nuevos límites al acceso a internet, los bloqueos a aplicaciones de mensajería populares y las preocupaciones sobre la vigilancia estatal están contribuyendo a una sensación generalizada de inquietud que ya comienza a reflejarse en los datos de las encuestas.

Drones ucranianos llovieron sobre la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo, ciudad natal del presidente Vladimir Putin, horas antes de que comenzara el foro empresarial y económico insignia del Kremlin (SPIEF) el miércoles. Columnas negras de humo cubrían el cielo mientras miles de participantes llegaban a la ciudad.

Subrayando la capacidad de Ucrania para atacar en lo profundo de Rusia y perturbar la vida cotidiana de los rusos, a los residentes de San Petersburgo se les indicó luego que permanecieran en casa el sábado, el último día del SPIEF, tras un segundo ataque de drones ucranianos en la ciudad y sus alrededores.

Una residente de Kronstadt, una ciudad portuaria cerca de San Petersburgo, dijo a CNN que las paredes de su casa temblaban y vibraban desde las 3:00 a.m. hora local del sábado. Podía oír los drones volando alrededor. “Era imposible dormir. El zumbido era tan fuerte que tenía miedo de que nuestro edificio pudiera ser alcanzado de alguna manera”, dijo, aunque sabía que probablemente los ucranianos estaban apuntando a sitios militares en la zona.

Podía oír los sistemas antimisiles rusos intentando derribar los drones, dijo, pero parecía que fallaban sus objetivos. Kronstadt está ubicada en la isla de Kotlin, a unos 30 kilómetros al oeste de San Petersburgo, y fue fundada como un puesto de defensa marítima para la antigua capital rusa a principios del siglo XVIII.

El 17 de mayo, al menos tres personas murieron en la región de Moscú después de que Ucrania atacara a Rusia con más de 500 drones, según las autoridades rusas. El que impactó en el edificio de Elena causó daños en varios pisos, pero no hubo víctimas graves.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la oleada de ataques como “totalmente justificada”.

“Esta vez, los ataques de largo alcance de Ucrania han llegado a la región de Moscú, y estamos enviando un mensaje claro a los rusos: su Gobierno debe terminar esta guerra”, dijo.

Elena dijo que estaba agradecida de estar viva. Pero varios días después, todavía había un gran agujero donde debería estar un panel de ventana, y las paredes recién reconstruidas estaban desnudas y sin terminar, un recordatorio de un conflicto que para algunos rusos ahora parece acercarse cada día más.

“Espero que no vengan más. Seguimos vivos. Eso es lo más importante”, dijo Elena.

Luego, en voz baja, dijo que esperaba que la guerra terminara pronto.

Como ocurre con muchos rusos que viven cerca de la capital, los años de guerra y sanciones han moldeado el trasfondo de la vida diaria de Elena sin llegar a alterarla por completo, dejando que la violencia se sienta lejana de una manera que resulta inimaginable para los ucranianos que han sido sometidos directamente a la campaña militar de Rusia.

Alexandra Arkhipova, antropóloga social en la École Normale Supérieure de París que investiga el estado de ánimo y las tendencias públicas en Rusia, dijo a CNN que surgió un contrato social informal entre el Kremlin y los residentes de las principales ciudades rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Las autoridades parecían estar enviando el mensaje de que “no hay guerra para ustedes, queridos moscovitas”, dijo.

“El alcalde de Moscú se esforzó mucho en hacer que pareciera que no hay guerra en curso. Ese fue un compromiso con los residentes de Moscú: ‘vivan su vida, no hay guerra para ustedes’”, dijo.

Arkhipova, quien vive en un exilio autoimpuesto y fue etiquetada como agente extranjera en 2023, cree que el mensaje oficial ahora muestra signos de tensión, tras la represión estatal al acceso a internet y el bloqueo de aplicaciones de mensajería populares como WhatsApp y Telegram. “Además de eso, ahora también hay impuestos adicionales”, señaló.

Arkhipova dijo que los rusos buscan maneras de eludir las nuevas medidas, que incluyen la introducción gradual de la aplicación de mensajería respaldada por el Estado, Max, como herramienta obligatoria en los empleos del sector público.

Algunas personas están descargando aplicaciones que hacen que sus pantallas parezcan mostrar Max instalado, explicó, mientras que otros compran teléfonos “desechables”, conocidos ampliamente como “MAXophones”, para mantener sus comunicaciones privadas separadas ante el temor de la vigilancia gubernamental.

El vecino de Elena, Maxim –quien también se negó a dar su apellido– es uno de los que tiene un segundo teléfono celular.

“Mira, ahora incluso tengo dos teléfonos: uno para MAX, uno solo mío. Me entiendes”, dijo Maxim.

Él estaba en su dacha, una cabaña de campo para los fines de semana, cuando el dron impactó el edificio el 17 de mayo. Cuando regresó a Zelenograd, descubrió que las autoridades habían derribado la puerta para evaluar los daños.

“¿Quién les dijo que podían hacer eso?”, dijo, señalando la puerta de entrada. Maxim expresó su frustración porque las reparaciones no avanzaban lo suficientemente rápido y su resentimiento por la intromisión en su privacidad mientras los trabajadores entraban y salían.

Pero su enojo parecía ir más allá de la molestia causada por las reparaciones.

“Soy mitad lituano”, dijo. “Toda mi familia en Lituania está simplemente impactada por el hecho de que ucranianos y rusos estén muriendo. Eso es lo que más importa. Los eslavos están matando a eslavos”, dijo.

“¡Estoy totalmente a favor de que esto termine. ¡Apúrense, maldita sea!”, añadió.

Aunque medir la opinión pública a través de encuestas es difícil en Rusia debido a las leyes que criminalizan el “descrédito” de las fuerzas armadas, el Centro Levada, una encuestadora independiente, encontró en una encuesta de abril que el 62 % de los encuestados estaba a favor de pasar a negociaciones de paz, mientras que solo el 27 % dijo que las operaciones militares deberían continuar.

Aunque la encuesta se realizó antes de los ataques más recientes, parece reflejar una creciente sensación de fatiga y cansancio en la capital, donde la guerra está llegando poco a poco a casa.

A solo 30 metros de la Plaza de la Victoria en la ciudad de Khimki, a unos 18 kilómetros al noroeste del centro de Moscú, otro dron impactó otro edificio residencial durante el ataque masivo del mes pasado.

Un agujero ennegrecido marca ahora los dos últimos pisos de un edificio de gran altura con vista a la plaza, que cuenta con un monumento que representa a un veterano de la Segunda Guerra Mundial y a un participante en lo que Rusia llama su “operación militar especial” de pie uno al lado del otro.

Putin ha trazado repetidamente una conexión directa entre la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La inscripción en el monumento apunta a eso, diciendo: “¡Al preservar el pasado defendemos el futuro!”

Cuando CNN visitó Khimki, cuatro días después del ataque, Nadezhda estaba de pie fuera del edificio mirando hacia los daños expuestos. Nos dijo que ella estaba allí el 17 de mayo cuando el dron volaba por encima.

“Mi mamá vive cerca. Llegué y estaba esperando a mi mamá cuando voló sobre mí. Luego escuché un choque un segundo después y entonces mi mamá salió”, dijo, agregando que ambas intentaron acercarse para ver si podían ayudar, pero los rescatistas se lo impidieron.

Aunque nadie que conociera resultó herido, el incidente la dejó conmocionada.

“Ahora me sobresalto por todo, incluso si solo son unos adolescentes tirando petardos, y estoy muy tensa”, dijo.

Yelena, que pasaba junto al edificio dañado con su hijo de 10 años, le dijo a CNN que su familia se había despertado la noche del ataque por el sonido de drones zumbando en el cielo.

“Simplemente no paraba”, dijo. “Quiero paz. Ojalá todo esto termine pronto”.

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