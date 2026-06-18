Los estadounidenses ven a Obama de forma mucho más positiva que a Trump o Biden, según una encuesta de CNN

Al inaugurar su centro presidencial, Barack Obama se consolida como el expresidente vivo más popular. Una nueva encuesta de CNN,…

Al inaugurar su centro presidencial, Barack Obama se consolida como el expresidente vivo más popular.

Una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS, revela que Obama cuenta con una opinión positiva del 57% de los estadounidenses, superando con creces la de sus dos sucesores en la Casa Blanca. Solo el 34% de la población tiene una opinión favorable del presidente Donald Trump, mientras que la del expresidente Joe Biden se sitúa en apenas el 30%.

La popularidad de Obama entre los independientes es más del doble que la de Biden o Trump. A diferencia de estos dos últimos, cuenta con el respaldo casi unánime de su propio partido.

Y aunque solo alrededor de una quinta parte de los republicanos tiene una opinión positiva de Obama, este porcentaje sigue siendo muy superior al de los estadounidenses dispuestos a votar por sus sucesores, incluso si se trata de votos de otros partidos.

Otros miembros del club de los expresidentes ven sus índices de popularidad situarse entre Obama, por un lado, y Biden y Trump, por el otro. La opinión sobre George W. Bush es ligeramente positiva, con un 42% de opiniones favorables y un 33% de desfavorables, mientras que la de Bill Clinton está prácticamente dividida a partes iguales.

La percepción de los expresidentes suele cambiar retrospectivamente y, en muchos casos, mejora. Bush, que dejó la Casa Blanca con índices de popularidad muy negativos, vio cómo su imagen mejoraba notablemente en las décadas siguientes. Y Trump, que terminó su primer mandato con solo un 33% de los estadounidenses que lo valoraban positivamente, según las encuestas de CNN, vio cómo su índice de popularidad subía al 46% justo antes de su segunda investidura, tras la cual su popularidad comenzó rápidamente a descender de nuevo.

Obama, que tuvo índices de popularidad mixtos durante gran parte de su segundo mandato, ha mantenido una amplia popularidad en los años posteriores a dejar el cargo.

Por el contrario, Biden —quien asumió el cargo con un índice de aprobación del 59% y lo dejó en el 33%— ahora tiene un índice de aprobación más bajo que en cualquier otro momento de su presidencia. El porcentaje de quienes lo desaprueban también ha disminuido desde su máximo, y una minoría creciente prefiere no expresar su opinión.

Clinton también ha experimentado una reevaluación más desfavorable en la última década.

La encuesta pone de manifiesto un cambio generacional en la memoria histórica de los estadounidenses: una proporción cada vez mayor de la población alcanzó la madurez política durante la era Trump, con escaso o nulo recuerdo de los presidentes anteriores a Obama. Más de 4 de cada 10 adultos menores de 30 años afirman no tener ninguna opinión sobre Bush o Clinton, respectivamente. (Las encuestas realizadas en los últimos cinco años, a diferencia de las anteriores, también ofrecieron a los encuestados la opción explícita de indicar que habían oído hablar de alguien, pero que no tenían una opinión al respecto).

Al preguntarles abiertamente qué presidente admiraban más, los estadounidenses se decantaron mayoritariamente por figuras relativamente recientes: el 30% mencionó a Obama, el 19% a Trump, el 9% a Abraham Lincoln, el 9% a Ronald Reagan, el 6% a John F. Kennedy y el 5% a George Washington.

Otros presidentes vivos fueron mencionados con menos frecuencia: el 2% eligió a Clinton, y el 1% a Biden y el 1% a George W. Bush, respectivamente. (Un 1% adicional mencionó a “Bush”, pero no especificó a qué presidente). Casi el 10% afirmó no admirar a ninguno de los presidentes o no expresó su opinión.

Casi dos tercios de los demócratas, el 64%, afirmaron admirar más a Obama, mientras que el 6% mencionó a Kennedy, el 5% a Lincoln y el 5% a Franklin Delano Roosevelt. Entre los republicanos, Trump ostenta el título de presidente más admirado con una mayoría menor del 53%, seguido de Reagan con el 18%, Lincoln con el 8%, y Kennedy y Washington con el 5% cada uno.

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