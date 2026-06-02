Los ciudades y estadios donde jugará México en el Mundial 2026

El jueves 11 de junio comenzará la Copa del Mundo 2026, y lo hará, ni más ni menos, que con…

El jueves 11 de junio comenzará la Copa del Mundo 2026, y lo hará, ni más ni menos, que con el debut de una de las tres selecciones locales, México, que organiza el torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

El Tri hará historia desde el pitazo inicial del Mundial más grande e inclusivo de la historia por dos motivos: será el único país en organizar tres citas mundialistas y el Estadio Ciudad de México, también conocido como el mítico Estadio Azteca, se convertirá en el único recinto de la historia que reciba tres veces el partido inaugural del torneo.

El conjunto que comanda Javier Aguirre integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, quien obtuvo su boleto para el Mundial en la fecha FIFA de marzo vía repechaje europeo tras vencer a Irlanda y Dinamarca. México fue cabeza de serie por ser anfitrión.

El Tri hará su debut contra la selección de Sudáfrica ese jueves 11 de junio en el rebautizado Estadio Ciudad de México, en la capital mexicana. El Azteca tuvo una profunda remodelación para esta edición, y ahora tiene una capacidad para alrededor de 83.000 aficionados. Es un año especial para este recinto, que cumple medio siglo de vida, durante los cuales vio coronarse, entre otros, a Pelé y Maradona.

En la segunda jornada, la selección mexicana jugará contra Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en el municipio Zapopan, en el estado de Jalisco. Es la casa de las Chivas de Guadalajara y tiene un aforo para 48.000 espectadores. A diferencia del Azteca, es relativamente nuevo, ya que abrió sus puertas en 2010.

El seleccionado mexicano cerrará su participación en la fase de grupos contra la República Checa en la tercera fecha. El partido se realizará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En el papel, a México le tocó un grupo accesible que podría permitirle avanzar a la siguiente ronda de dieciseisavos de final, ya sea como primero, segundo o uno de los mejores terceros. Eso dependerá en exclusividad del desempeño del Tri.

Si clasifica como líder de su zona, el equipo de Aguirre no tendría que viajar y volvería a jugar por tercera ocasión en el Estadio Ciudad de México. Si avanza en segundo lugar, tendría que viajar a Estados Unidos para jugar en el Estadio Los Ángeles, en California. Y si accede desde el tercer puesto, también tendría que viajar a Estados Unidos para jugar en el Estadio Boston o en el Estadio Seattle.

The-CNN-Wire

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