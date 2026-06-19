“KPop Demon Hunters” cumple un año desde su estreno: premios, récords y reconocimientos

Han pasado 12 meses desde el estreno de “KPop Demon Hunters” en Netflix. El 20 de junio de 2025 llegó…

Han pasado 12 meses desde el estreno de “KPop Demon Hunters” en Netflix. El 20 de junio de 2025 llegó a la plataforma de streaming esta película animada que, en poco tiempo, logró conquistar al público y acumular una larga lista de éxitos, premios y récords gracias a sus entrañables personajes y su pegadiza banda sonora.

El pasado 18 de junio, Netflix confirmó que la película animada cumplió 52 semanas de mantenerse en el Top 10 global de la plataforma, superando el récord que ostentaba “Extraordinary Attorney Woo”, que permaneció 20 semanas entre los contenidos más vistos. De esta manera, “KPop Demon Hunters” se consolidó como un fenómeno cultural capaz de mantenerse durante más de un año entre las preferencias de la audiencia.

La película, dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, también tuvo una destacada participación en la temporada de premios. En los Globos de Oro obtuvo los galardones a mejor película animada y mejor canción original. En los Grammy, “Golden” ganó el premio a mejor canción escrita para medios visuales. Además, en los Oscar, la producción se llevó las estatuillas a mejor película animada y mejor canción original por “Golden”. El tema también fue reconocido en los American Music Awards, donde recibió el premio a canción del año.

A estos logros se suman las impresionantes cifras alcanzadas por la producción inspirada en la cultura coreana. Entre ellas destacan los más de 600 millones de visualizaciones registradas en Netflix, lo que la convirtió en el título original más visto de la plataforma. Asimismo, alcanzó el primer lugar del Top 10 en 76 países. También sobresalen los 20.500 millones de minutos de visualización acumulados en Estados Unidos, según datos de Nielsen.

La banda sonora de la película también conquistó al público al acumular más de 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo, convirtiéndose en la más escuchada de la década, según Netflix. “Golden”, su canción insignia, lideró la lista Billboard Global 200 durante 18 semanas y permaneció ocho semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100. Además, se convirtió en la canción que más rápido ingresó al Billions Club de Spotify tras superar los 1.000 millones de reproducciones, de acuerdo con un comunicado de Netflix.

La historia del grupo ficticio HUNTR/X celebrará este primer aniversario con diversas actividades alrededor del mundo. Entre ellas se encuentran proyecciones gratuitas en cines y espacios al aire libre. Además, Netflix organizará una “watch party” en TikTok, donde la cuenta oficial de la plataforma transmitirá durante nueve horas distintas versiones de la película, incluyendo la original, la versión para cantar, una versión en coreano y otra en portugués de Brasil.

La transmisión contará con segmentos especiales protagonizados por fanáticos, miembros del elenco y los cineastas responsables del proyecto. Como parte de las celebraciones, también se anunció el lanzamiento de una línea de cosméticos llamada “Gonna Be Glowin”, además de accesorios, prendas de vestir, calzado, mercancía conmemorativa y ediciones especiales en CD y vinilo. Asimismo, se ofrecerá una experiencia inmersiva en las sedes de Netflix House ubicadas en Filadelfia y Dallas.

Por otra parte, a mediados de mayo se confirmó que “KPop Demon Hunters” prepara una gira de conciertos por diversas ciudades. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado más detalles ni se ha especificado si el recorrido contará con la participación de los artistas que prestaron sus voces a los personajes de la película.

The-CNN-Wire

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