Exclusiva | Exfuncionario de Trump: El acuerdo marco entre EE.UU. e Irán es “enormemente útil” para Teherán

El avance diplomático entre Washington y Teherán podría cambiar el rumbo de la economía iraní, devastada por la guerra, según…

El avance diplomático entre Washington y Teherán podría cambiar el rumbo de la economía iraní, devastada por la guerra, según declaró Dan Brouillette, exsecretario de Energía de Trump, a CNN en una entrevista exclusiva.

El acuerdo marco de 14 puntos, firmado por el presidente Donald Trump esta semana, ofrece un salvavidas inmediato a Irán al permitir que la nación miembro de la OPEP reactive su motor económico: la venta de petróleo y combustible.

“Les es enormemente útil”, afirmó Brouillette, actualmente investigador visitante distinguido en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Brouillette, quien se desempeñó como secretario de Energía de EE.UU. entre 2019 y 2021, señaló que el bloqueo estadounidense a Irán fue “muy efectivo” para obligar a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones, ejerciendo una gran presión sobre la economía iraní.

La inflación en Irán se ha disparado por encima del 50%. El desempleo es generalizado. Y los productos básicos escasean. “El pueblo iraní necesita ser optimista sobre su futuro”, dijo Brouillette. “Parte de ese optimismo radica en que se reconstruirá parte de su infraestructura, lo que les permitirá tener un futuro económico”.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha provocado una reacción bipartidista, y algunos argumentan que brinda demasiado apoyo a Irán.

El exvicepresidente Mike Pence declaró esta semana a Kaitlan Collins de CNN que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán “huele a” apaciguamiento, mientras que el senador republicano Bill Cassidy lo calificó como “el peor error de política exterior en décadas”.

Brouillette expresó su preocupación de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sea “un poco demasiado generoso” con Irán, entre otras cosas, al otorgarle a Irán “ciertos beneficios por adelantado”, como el derecho a vender petróleo de inmediato. Señaló que se estima que la venta de petróleo y combustible podría generar 60 mil millones de dólares anuales para Irán.

Brouillette señaló que, en el pasado, Irán utilizó sus recursos financieros para “financiar organizaciones adversarias de sus vecinos en la región, así como de Estados Unidos”.

“Tendremos que estar atentos. Si vuelven a financiar grupos afines en todo el mundo, diría que todo puede pasar”, afirmó Brouillette.

Funcionarios estadounidenses han recalcado que el marco se basa en resultados y que la nueva capacidad de Irán para vender petróleo podría revertirse si las negociaciones no son productivas.

“Si mejoran su comportamiento, podemos aumentar la ayuda económica”, declaró el vicepresidente J. D. Vance el jueves. “Si dejan de hacerlo, podemos suspenderla”.

Brouillette, quien actualmente codirige el bufete de abogados Torridon Law, con sede en Washington D.C., dijo que habría esperado para aceptar algunos de los términos del acuerdo.

“Quizás yo habría hecho las cosas de forma diferente… Quiero ver mejores resultados, por así decirlo, antes de liberar fondos sancionados o crear un nuevo fondo para la reconstrucción de Irán”, dijo.

Sin embargo, Brouillette también enfatizó que no está en la mesa de negociaciones con Irán y que solo observa la situación desde la distancia.

Trump dijo el miércoles que si la guerra hubiera continuado, se habría producido una “catástrofe económica” al estilo de 1929.

“Nos quedaríamos sin reservas en unas cuatro semanas”, dijo Trump. “Llegaría un momento en que no podríamos obtenerlas, ¿y quieren ver el caos?”.

Brouillette dijo que sospecha que la disminución de las reservas de petróleo —tanto comerciales como de emergencia— probablemente presionó a los funcionarios estadounidenses para llegar a un acuerdo.

“Esa situación es real”, afirmó. “No son reservas eternas, ¿saben? Si se van agotando, en algún momento se llega a un punto de no retorno”.

Las reservas de petróleo en el centro petrolero clave de Cushing, Oklahoma, se han reducido al mínimo indispensable para operar.

“Nos estamos acercando peligrosamente a ese punto crítico en el que no podremos evacuar”, dijo Brouillette, añadiendo que las reservas deben reponerse rápidamente.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido recientemente que Irán puede bloquear el acceso al estrecho de Ormuz a su antojo a partir de ahora, según informaron fuentes a Zachary Cohen y Natasha Bertrand de CNN.

Brouillette expresó su esperanza de que Irán no intente cerrar el estrecho de Ormuz nuevamente, pero reconoció que los funcionarios iraníes ya han demostrado su capacidad para hacerlo.

“¿Pueden hacerlo de nuevo? Sí, por supuesto que pueden”, afirmó. “Es decir, está en su propio territorio”.

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