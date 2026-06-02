El Observatorio Venezolano de Prisiones dice que hubo 181 muertes en las cárceles de Venezuela durante 2025

Al menos 181 presos murieron en cárceles y calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría debido a la falta de…

Al menos 181 presos murieron en cárceles y calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría debido a la falta de atención médica y las precarias condiciones de salud dentro de los recintos, según un informe publicado este martes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los reclusos.

En su informe anual, titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, el OVP registró que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos, ubicados en los centros policiales, los cuales deben ser usados para la detención preventiva.

De los casos documentados por el informe, el 95 %, estuvieron vinculados a la falta de atención médica.

“La principal causa de muerte fue, una vez más, la deficiente atención médica y las precarias condiciones de salud en los centros penitenciarios”, señaló la organización.

Hasta ahora, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario han publicado estadísticas oficiales sobre muertes bajo custodia, según el OVP. CNN solicitó comentarios al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela sobre lo expuesto en el informe y espera respuesta.

El OVP también registró cuatro muertes por hechos violentos (2,53 %), una por presunto suicidio (0,63 %) y dos muertes accidentales (1,27 %), entre ellas una por electrocución y otra derivada de un accidente de tránsito ocurrido durante el traslado de emergencia de un recluso a un centro de salud.

“El derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación”, señaló el OVP. La organización agregó que, “en 2025, lejos de mejorar, ese patrón se agravó: las personas privadas de libertad enfrentan una desatención médica sistemática que las acompaña desde el ingreso hasta el último día de su reclusión”.

El reporte documenta además una huelga de hambre, un motín y múltiples denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión durante el año. Según el OVP, estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y la falta de mecanismos para atender los reclamos de los internos.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, donde un motín dejó una persona fallecida y nueve heridas, según el informe.

Hace dos semanas, el OVP informó de una protesta en el Internado Judicial de Barinas, en el suroeste del país. La organización dijo que alrededor de 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad “se declararon en huelga” para exigir respeto a sus derechos, tras denunciar supuestas “golpizas y torturas” luego de la llegada de un nuevo director al penal.

El OVP dijo en una publicación en X que los reclusos protestaban de manera pacífica cuando custodios del centro “supuestamente dispararon” contra ellos, dejando “algunos heridos”.

El informe anual también señaló que desde 2015 han muerto 26 presos políticos, incluidas cuatro durante 2025. El Gobierno de Venezuela niega que haya presos políticos en el país, y asegura que “garantiza un trato digno” a las personas privadas de libertad.

Humberto Prado, director del OVP, afirmó que los problemas del sistema penitenciario responden a la falta de reformas estructurales y voluntad política.

“En las cárceles los servicios pudieran estar mejor: la asistencia médica, el aseo, la alimentación, los talleres educativos con la incorporación de la empresa privada. En 27 años no ha habido descentralización; el problema no son las cárceles ni los presos, es la falta de voluntad política”, dijo Prado.

The-CNN-Wire

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