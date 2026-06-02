El Departamento de Justicia no seguirá adelante con el fondo contra la “instrumentalización”, dice Blanche

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia ha abandonado por completo el propuesto fondo…

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia ha abandonado por completo el propuesto fondo contra la “persecución judicial”.

Blanche dijo que las “razones del fondo”, la supuesta instrumentalización del sistema de justicia, “siguen siendo tan importantes como lo eran antes, pero no seguiremos adelante con el fondo”.

Su testimonio es la primera vez que un funcionario administrativo ha declarado públicamente que el esfuerzo ha terminado tras semanas de oposición implacable por parte del propio partido del presidente, tanto en público como en privado, y con algunos diciendo que es esencialmente un fondo discrecional para pagar a los aliados de Trump.

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